https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/1089470391.html

'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'

'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'

Sputnik Türkiye

İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Barosu Başkanı oldu. Seyir Hali'nde haberi değerlendiren Ali Çağatay, "İbrahim Kaboğlu, Anayasa’yı gerçekten değiştirmek... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T07:06+0300

2024-10-21T07:06+0300

2024-10-21T11:17+0300

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'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?' Sputnik Türkiye Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları: İstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu oldu Organizasyon şeması ortaya çıktı: Yenidoğan bebek çetesinde kim, kimdir? Çete nasıl çalıştı? Özel hastane ve yenidoğan yoğun bakım sayıları Kahve içmenin altın kuralları ABD başkanlık seçimleri Günün öne çıkan haber başlıkları

İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Kaboğlu’nun seçilmesini değerlendiren Ali Çağatay, “Seçimler sonunda Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun kadrosu kazandı” dedi.İbrahim Kaboğlu'nun seçildikten sonra verdiği ilk demeçte yaptığı Anayasa vurgusunu değerlendiren Ali Çağatay şöyle konuştu:Konuşmayı dinleyen Avukat Muhammed Mesut Yıldız’ın notuna değinen Çağatay, notu şöyle aktardı:'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'Ali Çağatay, "Kaldı ki İbrahim Kaboğlu, Anayasa’yı gerçekten değiştirmek istiyor, baro mu yapacak bunu? İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?" diye ekledi.Anayasanın değişmez maddeleri neler?Anayasanın ilk dört maddesine ilişkin tartışmalar sıklıkla gündeme geliyor. Peki, anayasanın ilk 3 maddesi ve ilk 3 maddenin değiştirilemez olmasını güvenceye alan anayasanın 4. maddesi hangileri?MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır. MADDE 4- Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/istanbul-barosunun-yeni-baskani-belli-oldu-1089462230.html

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2024

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Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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