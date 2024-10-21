'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
13 dk
SESLİ HABER
Amerikan askerleri İsrail'i korumaya gidiyor
09:47
1 dk
SESLİ HABER
Tekneyle açıldılar, iki ay denizde kayboldular: Sadece biri sağ kurtuldu
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Tayvan liderinin "bağımsızlık" konuşması sonrası Çin'den dev tatbikat
10:34
1 dk
SESLİ HABER
Eski sömürgeler birleşti: İngiltere'den "köle tazminatı" talep edilecek
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Prag’da toplu halde barların gezilmesi yasaklanıyor
11:11
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
11:25
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
11:36
4 dk
ÖZEL HABER
‘Büyük usta’ ünvanını kazanan genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel: ‘Milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız’
11:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:07
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle gündem oldu: Savunma Sanayii Destekleme Fonu nedir?
18:11
4 dk
SESLİ HABER
Polonya, sığınmacı hakkını askıya alacak
18:23
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:35
13 dk
SESLİ HABER
Bakan Bayraktar imzayı attı: Çin ile mineral alanında işbirliği
18:54
2 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Ruşen Takva, Rojin'in sır ölümü ile ilgili çarpıcı detayları Radyo Sputnik'te açıkladı
19:04
3 dk
ANKARA FARKI ÖZEL
Jeoloji Mühendisi uyardı: İstanbul'da 7 üzeri peş peşe iki deprem olabilir
19:21
4 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan çetesi soruşturmasında iki doktora 273 yıl hapis
19:42
2 dk
SESLİ HABER
2024’te emekli olanlar yüzde 30 daha fazla maaş alacaktı: AK Partili isimden açıklama geldi
20:17
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Japonya'nın NATO hamlesini değerlendirdi: Japonya açısından kazançlı olmayabilir
20:35
3 dk
SESLİ HABER
Futbolda prim tartışması: Dünya kupası kazanandan ‘çok kazandılar’
20:49
3 dk
SESLİ HABER
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
21:13
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Terör örgütü lideri Fethullah Gülen öldü
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Serkan Çağrı, canlı yayında klarnet çaldı
11:56
93 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda artan aşı karşıtlığının nedenleri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/1089470391.html
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
Sputnik Türkiye
İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Barosu Başkanı oldu. Seyir Hali'nde haberi değerlendiren Ali Çağatay, "İbrahim Kaboğlu, Anayasa’yı gerçekten değiştirmek... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T07:06+0300
2024-10-21T11:17+0300
seyir hali
radyo
radyo
ibrahim kaboğlu
istanbul barosu
avukat
anayasa
anayasanın ilk 4 maddesi
madde
baro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089476418_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_74f68d15686efb9222462c8155bf6a7e.jpg
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları: İstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu oldu Organizasyon şeması ortaya çıktı: Yenidoğan bebek çetesinde kim, kimdir? Çete nasıl çalıştı? Özel hastane ve yenidoğan yoğun bakım sayıları Kahve içmenin altın kuralları ABD başkanlık seçimleri Günün öne çıkan haber başlıkları
İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Kaboğlu’nun seçilmesini değerlendiren Ali Çağatay, “Seçimler sonunda Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun kadrosu kazandı” dedi.İbrahim Kaboğlu'nun seçildikten sonra verdiği ilk demeçte yaptığı Anayasa vurgusunu değerlendiren Ali Çağatay şöyle konuştu:Konuşmayı dinleyen Avukat Muhammed Mesut Yıldız’ın notuna değinen Çağatay, notu şöyle aktardı:'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'Ali Çağatay, "Kaldı ki İbrahim Kaboğlu, Anayasa’yı gerçekten değiştirmek istiyor, baro mu yapacak bunu? İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?" diye ekledi.Anayasanın değişmez maddeleri neler?Anayasanın ilk dört maddesine ilişkin tartışmalar sıklıkla gündeme geliyor. Peki, anayasanın ilk 3 maddesi ve ilk 3 maddenin değiştirilemez olmasını güvenceye alan anayasanın 4. maddesi hangileri?MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır. MADDE 4- Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/istanbul-barosunun-yeni-baskani-belli-oldu-1089462230.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089476418_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_fdb26baa175dd1934d26c580b4f8533b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anayasa ilk 4 maddesi, anayasa ilk 3 maddesi, anayasanın 4. maddesi, anayasa 4. maddesi
anayasa ilk 4 maddesi, anayasa ilk 3 maddesi, anayasanın 4. maddesi, anayasa 4. maddesi

'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'

07:06 21.10.2024 (güncellendi: 11:17 21.10.2024)
SEYİR HALİ
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Barosu Başkanı oldu. Seyir Hali'nde haberi değerlendiren Ali Çağatay, "İbrahim Kaboğlu, Anayasa’yı gerçekten değiştirmek istiyor, baro mu yapacak bunu? İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?" dedi.
İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Kaboğlu’nun seçilmesini değerlendiren Ali Çağatay, “Seçimler sonunda Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun kadrosu kazandı” dedi.
İbrahim Kaboğlu'nun seçildikten sonra verdiği ilk demeçte yaptığı Anayasa vurgusunu değerlendiren Ali Çağatay şöyle konuştu:
Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili olarak yaptığı ‘Yapıcı ve olumlu bazı dokunuşlar yapabiliriz’ açıklamasını medyadan bazı kesimler alıp, işte gördünüz mü seçtiğiniz baro başkanı, Anayasa’yı değiştirmek istiyor, dediler. Ama olumlu anlamda diyor. Demokrasiyi, laikliği, hürriyetleri daha fazla geliştirecek bir yaklaşım sunuyor.
Konuşmayı dinleyen Avukat Muhammed Mesut Yıldız’ın notuna değinen Çağatay, notu şöyle aktardı:

“Bugün yapılan Baro Seçimleri ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin medyada doğru bilinen yanlışlara değinmek istiyorum. (Orda olduğum ve bizzat dinlediğim için)

1- İbrahim Kaboğlu anayasa madde 3 değişecek, özerklik olacak, Türkiye Cumhuriyetinin sınırları değişecek demedi, sosyal demokrasi ve laiklik kavramıyla ilgili olumlu anlamda gelişmeler olursa desteklenebilir dedi.

2-Terör örgütü sloganı atılmadı, halay çeken gruplar oldu. (Kürtçe müziği bölücülük sayıyorsanız o ayrı tabii.)

3-Bütün adaylara teşekkür edildi, sağduyu mesajları verildi ve yarından itibaren ilk iş problemlerin çözümüne ilişkin çalışılacağına dair sözler verildi.

Gayet birleştirici ve güzel bir konuşmaydı.”

'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'

Ali Çağatay, "Kaldı ki İbrahim Kaboğlu, Anayasa’yı gerçekten değiştirmek istiyor, baro mu yapacak bunu? İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?" diye ekledi.

Anayasanın değişmez maddeleri neler?

Anayasanın ilk dört maddesine ilişkin tartışmalar sıklıkla gündeme geliyor. Peki, anayasanın ilk 3 maddesi ve ilk 3 maddenin değiştirilemez olmasını güvenceye alan anayasanın 4. maddesi hangileri?
MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.
MADDE 4- Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, baronun teras katında düzenlediği basın toplantısında İstanbul Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
TÜRKİYE
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu: İbrahim Kaboğlu
Dün, 18:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала