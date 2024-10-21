https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/1089470391.html
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
Sputnik Türkiye
İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Barosu Başkanı oldu. Seyir Hali'nde haberi değerlendiren Ali Çağatay, "İbrahim Kaboğlu, Anayasa’yı gerçekten değiştirmek... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T07:06+0300
2024-10-21T07:06+0300
2024-10-21T11:17+0300
seyir hali
radyo
radyo
ibrahim kaboğlu
istanbul barosu
avukat
anayasa
anayasanın ilk 4 maddesi
madde
baro
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'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları:
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Kaboğlu oldu
Organizasyon şeması ortaya çıktı: Yenidoğan bebek çetesinde kim, kimdir? Çete nasıl çalıştı?
Özel hastane ve yenidoğan yoğun bakım sayıları
Kahve içmenin altın kuralları
ABD başkanlık seçimleri
Günün öne çıkan haber başlıkları
İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Kaboğlu’nun seçilmesini değerlendiren Ali Çağatay, “Seçimler sonunda Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun kadrosu kazandı” dedi.İbrahim Kaboğlu'nun seçildikten sonra verdiği ilk demeçte yaptığı Anayasa vurgusunu değerlendiren Ali Çağatay şöyle konuştu:Konuşmayı dinleyen Avukat Muhammed Mesut Yıldız’ın notuna değinen Çağatay, notu şöyle aktardı:'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'Ali Çağatay, "Kaldı ki İbrahim Kaboğlu, Anayasa’yı gerçekten değiştirmek istiyor, baro mu yapacak bunu? İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?" diye ekledi.Anayasanın değişmez maddeleri neler?Anayasanın ilk dört maddesine ilişkin tartışmalar sıklıkla gündeme geliyor. Peki, anayasanın ilk 3 maddesi ve ilk 3 maddenin değiştirilemez olmasını güvenceye alan anayasanın 4. maddesi hangileri?MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır. MADDE 4- Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/istanbul-barosunun-yeni-baskani-belli-oldu-1089462230.html
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
anayasa ilk 4 maddesi, anayasa ilk 3 maddesi, anayasanın 4. maddesi, anayasa 4. maddesi
anayasa ilk 4 maddesi, anayasa ilk 3 maddesi, anayasanın 4. maddesi, anayasa 4. maddesi
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
07:06 21.10.2024 (güncellendi: 11:17 21.10.2024)
İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Barosu Başkanı oldu. Seyir Hali'nde haberi değerlendiren Ali Çağatay, "İbrahim Kaboğlu, Anayasa’yı gerçekten değiştirmek istiyor, baro mu yapacak bunu? İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?" dedi.
İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Kaboğlu’nun seçilmesini değerlendiren Ali Çağatay, “Seçimler sonunda Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun kadrosu kazandı” dedi.
İbrahim Kaboğlu'nun seçildikten sonra verdiği ilk demeçte yaptığı Anayasa vurgusunu değerlendiren Ali Çağatay şöyle konuştu:
Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili olarak yaptığı ‘Yapıcı ve olumlu bazı dokunuşlar yapabiliriz’ açıklamasını medyadan bazı kesimler alıp, işte gördünüz mü seçtiğiniz baro başkanı, Anayasa’yı değiştirmek istiyor, dediler. Ama olumlu anlamda diyor. Demokrasiyi, laikliği, hürriyetleri daha fazla geliştirecek bir yaklaşım sunuyor.
Konuşmayı dinleyen Avukat Muhammed Mesut Yıldız’ın notuna değinen Çağatay, notu şöyle aktardı:
“Bugün yapılan Baro Seçimleri ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin medyada doğru bilinen yanlışlara değinmek istiyorum. (Orda olduğum ve bizzat dinlediğim için)
1- İbrahim Kaboğlu anayasa madde 3 değişecek, özerklik olacak, Türkiye Cumhuriyetinin sınırları değişecek demedi, sosyal demokrasi ve laiklik kavramıyla ilgili olumlu anlamda gelişmeler olursa desteklenebilir dedi.
2-Terör örgütü sloganı atılmadı, halay çeken gruplar oldu. (Kürtçe müziği bölücülük sayıyorsanız o ayrı tabii.)
3-Bütün adaylara teşekkür edildi, sağduyu mesajları verildi ve yarından itibaren ilk iş problemlerin çözümüne ilişkin çalışılacağına dair sözler verildi.
Gayet birleştirici ve güzel bir konuşmaydı.”
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
Ali Çağatay, "Kaldı ki İbrahim Kaboğlu, Anayasa’yı gerçekten değiştirmek istiyor, baro mu yapacak bunu? İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?" diye ekledi.
Anayasanın değişmez maddeleri neler?
Anayasanın ilk dört maddesine ilişkin tartışmalar sıklıkla gündeme geliyor. Peki, anayasanın ilk 3 maddesi ve ilk 3 maddenin değiştirilemez olmasını güvenceye alan anayasanın 4. maddesi hangileri?
MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.
MADDE 4- Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.