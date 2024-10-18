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Formula 1 ABD Grand Prix hangi kanalda? Saat kaçta?
Formula 1 ABD Grand Prix hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Formula 1 Şampiyonası'nın 19. yarışı Amerika Birleşik Devletleri Circuit of the Americas Pisti'nde düzenlenecek. Yarış 20 Ekim Pazar günü saat 22.00'da F1 TV... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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2024 Formula 1 ABD Grand Prix'i 20 Ekim Pazar günü saat 22.00'da Teksas COTA Pisti'nde yapılacak.Formula 1 Dünya Şampiyonası 1 aylık aradan sonra Amerika ayağı ile geri dönüyor. Amerika GP, Formula 1 için inşa edilen ilk pist olan Teksas eyaletindeki COTA (Circuit of the Americas) 5 bin 487 km uzunluğunda 56 turluk bir yarış olacak. Formula 1 hangi kanalda?Formula 1 yarışı 20 Ekim Pazar TSİ 22.00'da başlayacak. Yarışlar F1 TV ve beIN SPORTS 4 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.Formula 1 puan durumu nedir?Hollanda M. Verstappen Red Bull 331 Birleşik Krallık L. Norris McLaren F1 279 Monako C. Leclerc Ferrari 245 Avustralya O. Piastri McLaren F1 237 İspanya C. Sainz Jr. Ferrari 190
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Formula 1 ABD Grand Prix hangi kanalda? Saat kaçta?

21:27 18.10.2024
© AAFormula 1
Formula 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AA
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Formula 1 Şampiyonası'nın 19. yarışı Amerika Birleşik Devletleri Circuit of the Americas Pisti'nde düzenlenecek. Yarış 20 Ekim Pazar günü saat 22.00'da F1 TV ve beIN SPORTS 4 ekranlarında naklen yayınlanacak.
2024 Formula 1 ABD Grand Prix'i 20 Ekim Pazar günü saat 22.00'da Teksas COTA Pisti'nde yapılacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası 1 aylık aradan sonra Amerika ayağı ile geri dönüyor. Amerika GP, Formula 1 için inşa edilen ilk pist olan Teksas eyaletindeki COTA (Circuit of the Americas) 5 bin 487 km uzunluğunda 56 turluk bir yarış olacak.

Formula 1 hangi kanalda?

Formula 1 yarışı 20 Ekim Pazar TSİ 22.00'da başlayacak. Yarışlar F1 TV ve beIN SPORTS 4 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Formula 1 puan durumu nedir?

Hollanda M. Verstappen Red Bull 331
Birleşik Krallık L. Norris McLaren F1 279
Monako C. Leclerc Ferrari 245
Avustralya O. Piastri McLaren F1 237
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da birinci oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2024
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Superpole yarışında ikinci oldu
13 Ekim, 14:27
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