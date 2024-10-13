https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/milli-motosikletci-toprak-razgatlioglu-portekizde-superpole-yarisinda-ikinci-oldu-1089177486.html

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Superpole yarışında ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Superpole yarışında ikinci oldu

Sputnik Türkiye

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen Estoril Superpole yarışında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu son düzlükte İtalyan rakibi... 13.10.2024, Sputnik Türkiye

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spor

toprak razgatlıoğlu

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2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Estoril Superpole yarışında Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu.2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağını Portekiz'in Estoril Pisti'ndeki Superpole yarışında Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ikinci sırada bitirdi. Yarışta son düzlüğe kadar lider giden Toprak Razgatlıoğlu, Aruba Ducati takımından İtalyan pilot Nicolo Bulega'ya burun farkı ile kaybetti. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu "Zor bir yarıştı, her tur kendimi zorladım. Bulega da çok güçlüydü. Kendisine tebriklerimi iletiyorum. Son virajda lastik biraz kayma yaptı bu nedenle iyi bir hızlanma gerçekleştiremedim. İkinci oldum ama bir yarışım daha var, orada en iyisini yapmaya çalışacağım'' dedi. Toprak Razgatlıoğlu kimdir?Toprak Razgatlıoğlu 16 Ekim 1996 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Babası 'Tek Teker Arif' olarak tanınan Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğlu olarak yarışlara küçük yaşlarda başladı. Babasının motosiklet kazası sonucu vefat etmesi sonrası Türk motorsiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirildi. 16 yaşında pist rekoru kırarak Türkiye Şampiyonu oldu. 2021 yılında Razgatlıoğlu, ilk Türk Superbike Dünya Şampiyonu oldu.WSBK Estoril ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2. Yarışı Estoril’de 13 Ekim Pazar günü saat 16.00'da düzenlenecek. Red Bull TV'den naklen yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/toprak-razgatlioglu-kaza-sonrasi-ilk-kez-konustu-sampiyona-benim-icin-bitmisti-1088534293.html

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