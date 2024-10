https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/down-sendromlu-ogrencinin-agzi-koli-bandiyla-kapatildi-milli-egitim-mudurlugu-inceleme-baslatti-1089362572.html

Down sendromlu öğrencinin ağzı koli bandıyla kapatıldı: Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı

Down sendromlu öğrencinin ağzı koli bandıyla kapatıldı: Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde özel eğitim uygulama okulunda 4 yıldır eğitim gören K.N.'nin ağzı, koli bandı ile kapalı şekilde fotoğrafı çekildi. Sosyal medyada... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T00:27+0300

2024-10-18T00:27+0300

2024-10-18T00:29+0300

türkiye

down sendromu

down sendromu derneği

bursa

milli eğitim bakanlığı

il milli eğitim müdürlüğü

koli bandı

bant

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089362398_0:836:1170:1494_1920x0_80_0_0_1bdf1088df15a0f15984d0d9412be435.jpg

Bursa'da özel çocuklara eğitim veren okulda, down sendromlu K.N. isimli öğrencinin ağzı koli bandı ile kapatıldı.Bursa'da özel çocuklara eğitim veren kurumda down sendromlu 18 yaşındaki K.N isimli öğrencinin ağzı koli bandı ile kapatıldı. Fotoğrafı sosyal medyada yayınlanan öğrenci için tepkiler gelince Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlatıldığını duyurdu. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Konuyu geniş kapsamlı olarak inceliyoruz. Yaptığımız ön araştırmada bu öğrencimizin sınıfında 3 öğretmen bulunuyor. Öğrenci, sınıfta oyun amacıyla bu tür davranışları sürekli yapıyor. Öğretmenler ise gidermeye çalışıyor. O fotoğraf da öğrencinin ağzını bantladığı sırada çekilmiş olabilir. Müdürlüğümüz konuya ilişkin çok yönlü olarak inceleme başlattı" ifadelerini kullandı.'Erkek öğretmen ağzını bantladı'Erkek öğretmen tarafından koli bandı yapıştırıldığını iddia eden Down sendromlu çocuğun annesi "Benim oğlumun koli bandına karşı hiçbir ilgisi yok. Olayı, sosyal medyadan öğrendim ve çok üzüldüm. Şok olduk. Kendisi, erkek bir öğretmenin ağzını bantladığını söylüyor. Konunun takipçisi olacağız. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/abdde-los-angeles-baspiskoposlugu-cinsel-istismar-davalari-880-milyon-dolar-tazminat-odeyecek-1089360077.html

türkiye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

down sendromlu çocuğa koli bandı, bursa koli bandı