https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/down-sendromlu-ogrencinin-agzi-koli-bandiyla-kapatildi-milli-egitim-mudurlugu-inceleme-baslatti-1089362572.html
Down sendromlu öğrencinin ağzı koli bandıyla kapatıldı: Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı
Down sendromlu öğrencinin ağzı koli bandıyla kapatıldı: Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde özel eğitim uygulama okulunda 4 yıldır eğitim gören K.N.'nin ağzı, koli bandı ile kapalı şekilde fotoğrafı çekildi. Sosyal medyada... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T00:27+0300
2024-10-18T00:27+0300
2024-10-18T00:29+0300
türkiye
down sendromu
down sendromu derneği
bursa
milli eğitim bakanlığı
il milli eğitim müdürlüğü
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Bursa'da özel çocuklara eğitim veren okulda, down sendromlu K.N. isimli öğrencinin ağzı koli bandı ile kapatıldı.Bursa'da özel çocuklara eğitim veren kurumda down sendromlu 18 yaşındaki K.N isimli öğrencinin ağzı koli bandı ile kapatıldı. Fotoğrafı sosyal medyada yayınlanan öğrenci için tepkiler gelince Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlatıldığını duyurdu. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Konuyu geniş kapsamlı olarak inceliyoruz. Yaptığımız ön araştırmada bu öğrencimizin sınıfında 3 öğretmen bulunuyor. Öğrenci, sınıfta oyun amacıyla bu tür davranışları sürekli yapıyor. Öğretmenler ise gidermeye çalışıyor. O fotoğraf da öğrencinin ağzını bantladığı sırada çekilmiş olabilir. Müdürlüğümüz konuya ilişkin çok yönlü olarak inceleme başlattı" ifadelerini kullandı.'Erkek öğretmen ağzını bantladı'Erkek öğretmen tarafından koli bandı yapıştırıldığını iddia eden Down sendromlu çocuğun annesi "Benim oğlumun koli bandına karşı hiçbir ilgisi yok. Olayı, sosyal medyadan öğrendim ve çok üzüldüm. Şok olduk. Kendisi, erkek bir öğretmenin ağzını bantladığını söylüyor. Konunun takipçisi olacağız. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/abdde-los-angeles-baspiskoposlugu-cinsel-istismar-davalari-880-milyon-dolar-tazminat-odeyecek-1089360077.html
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down sendromlu çocuğa koli bandı, bursa koli bandı
down sendromlu çocuğa koli bandı, bursa koli bandı
Down sendromlu öğrencinin ağzı koli bandıyla kapatıldı: Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı
00:27 18.10.2024 (güncellendi: 00:29 18.10.2024)
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde özel eğitim uygulama okulunda 4 yıldır eğitim gören K.N.'nin ağzı, koli bandı ile kapalı şekilde fotoğrafı çekildi. Sosyal medyada yayınlanan 18 yaşındaki down sendromlu öğrencinin fotoğrafına birçok kişi tepki gösterirken, Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.
Bursa'da özel çocuklara eğitim veren okulda, down sendromlu K.N. isimli öğrencinin ağzı koli bandı ile kapatıldı.
Bursa'da özel çocuklara eğitim veren kurumda down sendromlu 18 yaşındaki K.N isimli öğrencinin ağzı koli bandı ile kapatıldı. Fotoğrafı sosyal medyada yayınlanan öğrenci için tepkiler gelince Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlatıldığını duyurdu. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Konuyu geniş kapsamlı olarak inceliyoruz. Yaptığımız ön araştırmada bu öğrencimizin sınıfında 3 öğretmen bulunuyor. Öğrenci, sınıfta oyun amacıyla bu tür davranışları sürekli yapıyor. Öğretmenler ise gidermeye çalışıyor. O fotoğraf da öğrencinin ağzını bantladığı sırada çekilmiş olabilir. Müdürlüğümüz konuya ilişkin çok yönlü olarak inceleme başlattı" ifadelerini kullandı.
'Erkek öğretmen ağzını bantladı'
Erkek öğretmen tarafından koli bandı yapıştırıldığını iddia eden Down sendromlu çocuğun annesi "Benim oğlumun koli bandına karşı hiçbir ilgisi yok. Olayı, sosyal medyadan öğrendim ve çok üzüldüm. Şok olduk. Kendisi, erkek bir öğretmenin ağzını bantladığını söylüyor. Konunun takipçisi olacağız. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.