https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/abdde-los-angeles-baspiskoposlugu-cinsel-istismar-davalari-880-milyon-dolar-tazminat-odeyecek-1089360077.html
ABD'de Los Angeles Başpiskoposluğu cinsel istismar davaları: 880 milyon dolar tazminat ödeyecek
ABD'de Los Angeles Başpiskoposluğu cinsel istismar davaları: 880 milyon dolar tazminat ödeyecek
Sputnik Türkiye
ABD Los Angeles Başpiskoposluğu, çatısı altındaki rahipler, din adamları ve görevlilerin cinsel istismarına uğrayan bin 353 kişi için 880 milyon dolar ödemeyi... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T22:21+0300
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ABD'deki en büyük Katolik kurumlarından Los Angeles Başpiskoposluğu, 1300'den fazla cinsel istismar davası için toplam 880 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.Bin 353 mağdurCalifornia eyaleti sınırlarında yer alan ve Katolik mezhebine mensup Los Angeles'taki Kiliseler Birliği, çatısı altındaki rahipler, din adamları ve görevlilerin cinsel istismarına uğrayan bin 353 kişi için 880 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini duyurdu.Başpiskopos Jose H. Gomez, kurumun internet sitesinden paylaştığı yazılı açıklamada, "Bu olayların her biri için kalbimin derinliklerinden üzgünüm. Umarım bu anlaşma, bu erkeklerin ve kadınların çektikleri acılara bir nebze de olsa şifa olur" ifadelerini kullandı.Gomez, ödenecek tazminatın bağışlardan değil, 'rezervler, yatırımlar, krediler ve diğer Başpiskoposluk varlıklarından' sağlanacağını belirtti.Kilise Birliğinden şikayetçi olan 1353 davacının avukatlığını yapan Morgan A. Stewart, açıklamasında uzun yıllara yayılan süreçte 'bu çocuklara yönelik istismarı kabul ettiği için' Başpiskoposluğa takdirlerini iletti.'Başpiskoposluğun onlarca yıllık ihmal, suç ortaklığı ve örtbas etme çabalarını yansıtıyor'Stewart, "Bu tazminat anlaşmasının miktarının büyüklüğü, savunmasız çocuklara verilen zararın büyüklüğünü ve Başpiskoposluğun onlarca yıllık ihmal, suç ortaklığı ve örtbas etme çabalarını yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.İlk cinsel istismar davası değilÖte yandan Los Angeles Başpsikoposluğu, 2007'de görülen başka bir cinsel istismar davasında 500'den fazla mağdur için 660 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.Başpiskoposluk, bu iki davada mağdurlar için toplamı 1.5 milyar doları aşan tazminat ödemiş olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/afrikada-m-ciceginden-olenlerin-sayisi-1100e-cikti-1089359387.html
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abd, los angeles, başpiskopos, cinsel istismar, cinsel
ABD'de Los Angeles Başpiskoposluğu cinsel istismar davaları: 880 milyon dolar tazminat ödeyecek
ABD Los Angeles Başpiskoposluğu, çatısı altındaki rahipler, din adamları ve görevlilerin cinsel istismarına uğrayan bin 353 kişi için 880 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini duyurdu.
ABD'deki en büyük Katolik kurumlarından Los Angeles Başpiskoposluğu, 1300'den fazla cinsel istismar davası için toplam 880 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.
California eyaleti sınırlarında yer alan ve Katolik mezhebine mensup Los Angeles'taki Kiliseler Birliği, çatısı altındaki rahipler, din adamları ve görevlilerin cinsel istismarına uğrayan bin 353 kişi için 880 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini duyurdu.
Başpiskopos Jose H. Gomez, kurumun internet sitesinden paylaştığı yazılı açıklamada, "Bu olayların her biri için kalbimin derinliklerinden üzgünüm. Umarım bu anlaşma, bu erkeklerin ve kadınların çektikleri acılara bir nebze de olsa şifa olur" ifadelerini kullandı.
Gomez, ödenecek tazminatın bağışlardan değil, 'rezervler, yatırımlar, krediler ve diğer Başpiskoposluk varlıklarından' sağlanacağını belirtti.
Kilise Birliğinden şikayetçi olan 1353 davacının avukatlığını yapan Morgan A. Stewart, açıklamasında uzun yıllara yayılan süreçte 'bu çocuklara yönelik istismarı kabul ettiği için' Başpiskoposluğa takdirlerini iletti.
'Başpiskoposluğun onlarca yıllık ihmal, suç ortaklığı ve örtbas etme çabalarını yansıtıyor'
Stewart, "Bu tazminat anlaşmasının miktarının büyüklüğü, savunmasız çocuklara verilen zararın büyüklüğünü ve Başpiskoposluğun onlarca yıllık ihmal, suç ortaklığı ve örtbas etme çabalarını yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.
İlk cinsel istismar davası değil
Öte yandan Los Angeles Başpsikoposluğu, 2007'de görülen başka bir cinsel istismar davasında 500'den fazla mağdur için 660 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.
Başpiskoposluk, bu iki davada mağdurlar için toplamı 1.5 milyar doları aşan tazminat ödemiş olacak.