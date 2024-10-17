https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/ticaret-bakanligi-duyurdu-tuketicilerden-fazla-ucret-tahsil-eden-finansal-kuruluslara-ceza-1089323548.html
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Tüketicilerden fazla ücret tahsil eden finansal kuruluşlara ceza
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Tüketicilerden fazla ücret tahsil eden finansal kuruluşlara ceza
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil ettiği belirlenen finansal kuruluşlara toplam 3 milyar 184... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T08:58+0300
2024-10-17T08:58+0300
2024-10-17T08:58+0300
ekonomi
ticaret
ticaret bakanlığı
ceza
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Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil eden kuruluşlara 3 milyar 184 milyon TL ceza uygulandı.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla finans kuruluşlarının tüketicilerden tahsil ettiği faiz dışı ücret, masraf ve komisyonlarla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında şunlar yer aldı: "Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan denetimlerde finansal kuruluşlarca EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finans kuruluşlarının ATM kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi, üçüncü kişilere ödenilen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, ayrıca uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi şeklindeki uygulamalar ile tüketici mağduriyetine sebebiyet verildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda tüketicilere yaşatılan bu mağduriyetler dolayısıyla denetim kapsamına alınan finansal kuruluşlara toplam 3 milyar 184 milyon 471 bin 852 TL tutarında idari para cezası öngörülmüştür. Ayrıca bu finansal kuruluşlar tarafından fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmalara da başlanılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak finans sektörünün mevzuata uyum durumlarının kontrolü ile birlikte hem vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak hem de tüketici memnuniyetini sağlamak adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir."
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ticaret, ticaret bakanlığı, ceza
ticaret, ticaret bakanlığı, ceza
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Tüketicilerden fazla ücret tahsil eden finansal kuruluşlara ceza
Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil ettiği belirlenen finansal kuruluşlara toplam 3 milyar 184 milyon TL ceza uygulandı.
Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil eden kuruluşlara 3 milyar 184 milyon TL ceza uygulandı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla finans kuruluşlarının tüketicilerden tahsil ettiği faiz dışı ücret, masraf ve komisyonlarla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında şunlar yer aldı:
"Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan denetimlerde finansal kuruluşlarca EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finans kuruluşlarının ATM kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi, üçüncü kişilere ödenilen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, ayrıca uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi şeklindeki uygulamalar ile tüketici mağduriyetine sebebiyet verildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda tüketicilere yaşatılan bu mağduriyetler dolayısıyla denetim kapsamına alınan finansal kuruluşlara toplam 3 milyar 184 milyon 471 bin 852 TL tutarında idari para cezası öngörülmüştür. Ayrıca bu finansal kuruluşlar tarafından fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmalara da başlanılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak finans sektörünün mevzuata uyum durumlarının kontrolü ile birlikte hem vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak hem de tüketici memnuniyetini sağlamak adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir."