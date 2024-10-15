https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/survivor-yarismacisi-ve-oyuncu-hasan-yalnizoglu-hayatini-kaybetti-1089266674.html

Survivor yarışmacısı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

Survivor yarışmacısı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Survivor Hasan olarak bilinen Anadolu Ateşi baş dansçısı Hasan Yalnızoğlu kanser nedeniyle hayatını kaybetti. 50 yaşındaki ünlü ismin pankreas kanserine yenik... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

survivor

acun ilıcalı

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Survivor yarışması ile tanınan oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu pankreas kanseri sebebiyle 50 yaşında hayatını kaybetti.Hasan Yalnızoğlu kimdir?Survivor yarışması ile tanınan Hasan Yalnızoğlu, 1974'te İstanbul'da doğdu. Anadolu Ateşi dans topluluğunda yer alan Survivor Hasan, sporcu kimliğiyle birçok başarıya imza attı. İlkokulu İstanbul Üsküdar'da okuyan Survivor Hasan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastikle başlayıp güreş ve futbol gibi sporlarla ilgilendi. Sonraki yıllarda katıldığı Survivor yarışması ile geniş kitlelerce tanınmıştı. 15 Ekim 2024 tarihinde 50 yaşında kanser nedeniyle vefat etti.Hasan Yalnızoğlu neden öldü?Survivor yarışmasında milyonlarca kişi tarafından sportmen kimliği ve mütevazi tavırlarıyla sevilen Hasan Yalnızoğlu 50 yaşında pankreas kanserine bağlı olarak hayatını kaybetti.

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