https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kenan-imirzalioglu-hasan-yalnizoglunun-cenazesinde-7-yasindaki-kizini-gorunce-gozyaslarini-tutamadi-1089332010.html
Kenan İmirzalıoğlu, Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinde 7 yaşındaki kızını görünce gözyaşlarını tutamadı
Kenan İmirzalıoğlu, Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinde 7 yaşındaki kızını görünce gözyaşlarını tutamadı
Sputnik Türkiye
Şakirin Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilen Yalnızoğlu'nun cenazesine birçok ünlü isim katıldı. Eski dostu Kenan... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T11:28+0300
2024-10-17T11:28+0300
2024-10-17T11:28+0300
kenan imirzalıoğlu
yaşam
hasan yalnızoğlu
ölüm
ölüm tehdidi
pankreas
kanser
best model türkiye
final
final
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102884/82/1028848243_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_547af26a1abbb45370ad8d4c2364656d.jpg
Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve model Hasan Yalnızoğlu, dün sevdiklerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Eski dostuna vedaKenan İmirzalıoğlu, cenazede yaptığı duygusal konuşmada, Yalnızoğlu ile Best Model yarışmasının yarı finallerinde tanıştıklarını belirtti. "Hasan ile 1997 yılında tanıştık. O dönemde Türkiye finallerinde oda arkadaşıydık. Ben birinci, Hasan ise ikinci olmuştu. Ancak her zaman gönlümün birincisi Hasan'dı," diyen İmirzalıoğlu, aralarındaki güçlü dostluğun yıllarca sürdüğünü anlattı.'Bu süreç hepimiz i̇çin zordu'İmirzalıoğlu, Yalnızoğlu’nun kanser sürecinin zorluklarını dile getirirken, dostu hakkında şu sözleri kullandı:Bu sözlerle, İmirzalıoğlu’nun üzüntüsü katılımcıları da derinden etkiledi.İki kız çocuğu geride kaldıHasan Yalnızoğlu’nun iki kız çocuğunu geride bıraktığını hatırlatan Kenan İmirzalıoğlu, "Hasan’ın ve yıllar önce kaybettiğimiz dostumuz Sertaç'ın kızlarının yolları açık olsun. Onlar için her zaman dua edeceğim," dedi. Duygusal konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlanan İmirzalıoğlu, dostuna son bir kez veda etti.Sanat dünyasından büyük üzüntüHasan Yalnızoğlu’nun vefatı, sanat ve medya dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Sosyal medyada birçok ünlü isim, Yalnızoğlu’nun ailesine taziye mesajları ile üzüntülerini dile getirdi. Yalnızoğlu’nun ani vefatı, sevenleri ve yakın çevresi tarafından erken bir kayıp olarak nitelendirildi.Hasan Yalnızoğlu, hem dansçı kimliğiyle hem de Survivor yarışmasındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Hayat dolu kişiliği ve pozitif enerjisiyle hatırlanan Yalnızoğlu, sevenlerinin kalbinde unutulmaz izler bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/eski-one-direction-uyesi-sarkici-liam-payne-feci-sekilde-olu-bulunmustu-kaos-icindeki-otel-odasi-1089325429.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102884/82/1028848243_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_da7996459e201fc854b45adbfc783e4e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kenan imirzalıoğlu, hasan yalnızoğlu, ölüm, ölüm tehdidi, pankreas, kanser, best model türkiye, final, final, dost, arkadaş, arkadaş, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi
kenan imirzalıoğlu, hasan yalnızoğlu, ölüm, ölüm tehdidi, pankreas, kanser, best model türkiye, final, final, dost, arkadaş, arkadaş, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi
Kenan İmirzalıoğlu, Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinde 7 yaşındaki kızını görünce gözyaşlarını tutamadı
Şakirin Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilen Yalnızoğlu'nun cenazesine birçok ünlü isim katıldı. Eski dostu Kenan İmirzalıoğlu, cenazede duygu dolu anlar yaşadı ve Yalnızoğlu'nun 7 yaşındaki kızını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve model Hasan Yalnızoğlu, dün sevdiklerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Kenan İmirzalıoğlu, cenazede yaptığı duygusal konuşmada, Yalnızoğlu ile Best Model yarışmasının yarı finallerinde tanıştıklarını belirtti. "Hasan ile 1997 yılında tanıştık. O dönemde Türkiye finallerinde oda arkadaşıydık. Ben birinci, Hasan ise ikinci olmuştu. Ancak her zaman gönlümün birincisi Hasan'dı," diyen İmirzalıoğlu, aralarındaki güçlü dostluğun yıllarca sürdüğünü anlattı.
'Bu süreç hepimiz i̇çin zordu'
İmirzalıoğlu, Yalnızoğlu’nun kanser sürecinin zorluklarını dile getirirken, dostu hakkında şu sözleri kullandı:
"Hasan, hepimiz için çok özel bir insandı. Onun hakkında herkesin söyleyeceği tek şey, ne kadar güzel bir insan olduğudur. Her ölüm erkendir ama Hasan gerçekten çok erken aramızdan ayrıldı."
Bu sözlerle, İmirzalıoğlu’nun üzüntüsü katılımcıları da derinden etkiledi.
İki kız çocuğu geride kaldı
Hasan Yalnızoğlu’nun iki kız çocuğunu geride bıraktığını hatırlatan Kenan İmirzalıoğlu, "Hasan’ın ve yıllar önce kaybettiğimiz dostumuz Sertaç'ın kızlarının yolları açık olsun. Onlar için her zaman dua edeceğim," dedi. Duygusal konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlanan İmirzalıoğlu, dostuna son bir kez veda etti.
Sanat dünyasından büyük üzüntü
Hasan Yalnızoğlu’nun vefatı, sanat ve medya dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Sosyal medyada birçok ünlü isim, Yalnızoğlu’nun ailesine taziye mesajları ile üzüntülerini dile getirdi. Yalnızoğlu’nun ani vefatı, sevenleri ve yakın çevresi tarafından erken bir kayıp olarak nitelendirildi.
Hasan Yalnızoğlu, hem dansçı kimliğiyle hem de Survivor yarışmasındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Hayat dolu kişiliği ve pozitif enerjisiyle hatırlanan Yalnızoğlu, sevenlerinin kalbinde unutulmaz izler bıraktı.