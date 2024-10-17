Kenan İmirzalıoğlu, Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinde 7 yaşındaki kızını görünce gözyaşlarını tutamadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Messi’nin 10 genç yeteneği listesinde bir Türk: Kendi takımında ilk 11'in vazgeçilmezlerinden birisi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Halk eğitim merkezlerinde bu yıl otizmli bireylere kurs açılmadı: Yetkililer '2025'i bekleyin' diyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Rojin Kabaiş'in babasıyla röportaj yapan Rojda Altıntaş, Radyo Sputnik'e konuştu
12:06
81 dk
HABER MASASI
Devlet bir yılda vergilerden ne kadar gelir elde ediyor ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanlarından bilim dünyasını şaşırtan araştırma
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, Amerikan askerlerini tekrar Afganistan'a taşıyacak’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Rojin'in ölümünde sır perdesi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Prag’da toplu halde barların gezilmesi yasaklanıyor
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Bayraktar imzayı attı: Çin ile mineral alanında işbirliği
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Tekneyle açıldılar, iki ay denizde kayboldular: Sadece biri sağ kurtuldu
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
19:53
1 dk
ÖZEL HABER
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle gündem oldu: Savunma Sanayii Destekleme Fonu nedir?
20:05
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
‘Büyük usta’ ünvanını kazanan genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel: ‘Milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız’
20:35
3 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Japonya'nın NATO hamlesini değerlendirdi: Japonya açısından kazançlı olmayabilir
20:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bitter çikolata depresyonu azaltıyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye, adalete kişi başı 555 TL harcıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
FOTOĞRAFIN EFSANE İSMİ
‘Ara’dan 6 yıl geçti: Fotoğrafa adanan bir ömür
19:09
13 dk
ÖZEL HABER
Rojin'in sır ölümü ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı
19:29
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/kenan-imirzalioglu-hasan-yalnizoglunun-cenazesinde-7-yasindaki-kizini-gorunce-gozyaslarini-tutamadi-1089332010.html
Kenan İmirzalıoğlu, Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinde 7 yaşındaki kızını görünce gözyaşlarını tutamadı
Kenan İmirzalıoğlu, Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinde 7 yaşındaki kızını görünce gözyaşlarını tutamadı
Sputnik Türkiye
Şakirin Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilen Yalnızoğlu'nun cenazesine birçok ünlü isim katıldı. Eski dostu Kenan... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T11:28+0300
2024-10-17T11:28+0300
kenan imirzalıoğlu
yaşam
hasan yalnızoğlu
ölüm
ölüm tehdidi
pankreas
kanser
best model türkiye
final
final
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102884/82/1028848243_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_547af26a1abbb45370ad8d4c2364656d.jpg
Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve model Hasan Yalnızoğlu, dün sevdiklerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Eski dostuna vedaKenan İmirzalıoğlu, cenazede yaptığı duygusal konuşmada, Yalnızoğlu ile Best Model yarışmasının yarı finallerinde tanıştıklarını belirtti. "Hasan ile 1997 yılında tanıştık. O dönemde Türkiye finallerinde oda arkadaşıydık. Ben birinci, Hasan ise ikinci olmuştu. Ancak her zaman gönlümün birincisi Hasan'dı," diyen İmirzalıoğlu, aralarındaki güçlü dostluğun yıllarca sürdüğünü anlattı.'Bu süreç hepimiz i̇çin zordu'İmirzalıoğlu, Yalnızoğlu’nun kanser sürecinin zorluklarını dile getirirken, dostu hakkında şu sözleri kullandı:Bu sözlerle, İmirzalıoğlu’nun üzüntüsü katılımcıları da derinden etkiledi.İki kız çocuğu geride kaldıHasan Yalnızoğlu’nun iki kız çocuğunu geride bıraktığını hatırlatan Kenan İmirzalıoğlu, "Hasan’ın ve yıllar önce kaybettiğimiz dostumuz Sertaç'ın kızlarının yolları açık olsun. Onlar için her zaman dua edeceğim," dedi. Duygusal konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlanan İmirzalıoğlu, dostuna son bir kez veda etti.Sanat dünyasından büyük üzüntüHasan Yalnızoğlu’nun vefatı, sanat ve medya dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Sosyal medyada birçok ünlü isim, Yalnızoğlu’nun ailesine taziye mesajları ile üzüntülerini dile getirdi. Yalnızoğlu’nun ani vefatı, sevenleri ve yakın çevresi tarafından erken bir kayıp olarak nitelendirildi.Hasan Yalnızoğlu, hem dansçı kimliğiyle hem de Survivor yarışmasındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Hayat dolu kişiliği ve pozitif enerjisiyle hatırlanan Yalnızoğlu, sevenlerinin kalbinde unutulmaz izler bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/eski-one-direction-uyesi-sarkici-liam-payne-feci-sekilde-olu-bulunmustu-kaos-icindeki-otel-odasi-1089325429.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102884/82/1028848243_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_da7996459e201fc854b45adbfc783e4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kenan imirzalıoğlu, hasan yalnızoğlu, ölüm, ölüm tehdidi, pankreas, kanser, best model türkiye, final, final, dost, arkadaş, arkadaş, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi
kenan imirzalıoğlu, hasan yalnızoğlu, ölüm, ölüm tehdidi, pankreas, kanser, best model türkiye, final, final, dost, arkadaş, arkadaş, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi

Kenan İmirzalıoğlu, Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinde 7 yaşındaki kızını görünce gözyaşlarını tutamadı

11:28 17.10.2024
© AAKenan İmirzalıoğlu
Kenan İmirzalıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© AA
Abone ol
Şakirin Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilen Yalnızoğlu'nun cenazesine birçok ünlü isim katıldı. Eski dostu Kenan İmirzalıoğlu, cenazede duygu dolu anlar yaşadı ve Yalnızoğlu'nun 7 yaşındaki kızını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve model Hasan Yalnızoğlu, dün sevdiklerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Eski dostuna veda

Kenan İmirzalıoğlu, cenazede yaptığı duygusal konuşmada, Yalnızoğlu ile Best Model yarışmasının yarı finallerinde tanıştıklarını belirtti. "Hasan ile 1997 yılında tanıştık. O dönemde Türkiye finallerinde oda arkadaşıydık. Ben birinci, Hasan ise ikinci olmuştu. Ancak her zaman gönlümün birincisi Hasan'dı," diyen İmirzalıoğlu, aralarındaki güçlü dostluğun yıllarca sürdüğünü anlattı.

'Bu süreç hepimiz i̇çin zordu'

İmirzalıoğlu, Yalnızoğlu’nun kanser sürecinin zorluklarını dile getirirken, dostu hakkında şu sözleri kullandı:
"Hasan, hepimiz için çok özel bir insandı. Onun hakkında herkesin söyleyeceği tek şey, ne kadar güzel bir insan olduğudur. Her ölüm erkendir ama Hasan gerçekten çok erken aramızdan ayrıldı."
Bu sözlerle, İmirzalıoğlu’nun üzüntüsü katılımcıları da derinden etkiledi.

İki kız çocuğu geride kaldı

Hasan Yalnızoğlu’nun iki kız çocuğunu geride bıraktığını hatırlatan Kenan İmirzalıoğlu, "Hasan’ın ve yıllar önce kaybettiğimiz dostumuz Sertaç'ın kızlarının yolları açık olsun. Onlar için her zaman dua edeceğim," dedi. Duygusal konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlanan İmirzalıoğlu, dostuna son bir kez veda etti.

Sanat dünyasından büyük üzüntü

Hasan Yalnızoğlu’nun vefatı, sanat ve medya dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Sosyal medyada birçok ünlü isim, Yalnızoğlu’nun ailesine taziye mesajları ile üzüntülerini dile getirdi. Yalnızoğlu’nun ani vefatı, sevenleri ve yakın çevresi tarafından erken bir kayıp olarak nitelendirildi.
Hasan Yalnızoğlu, hem dansçı kimliğiyle hem de Survivor yarışmasındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Hayat dolu kişiliği ve pozitif enerjisiyle hatırlanan Yalnızoğlu, sevenlerinin kalbinde unutulmaz izler bıraktı.
Liam Payne - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
YAŞAM
Eski One Direction üyesi şarkıcı Liam Payne feci şekilde ölü bulunmuştu: Kaos içindeki otel odası görüntülendi
09:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала