Kenan İmirzalıoğlu, Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinde 7 yaşındaki kızını görünce gözyaşlarını tutamadı

Kenan İmirzalıoğlu, Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinde 7 yaşındaki kızını görünce gözyaşlarını tutamadı

Sputnik Türkiye

17.10.2024

2024-10-17T11:28+0300

2024-10-17T11:28+0300

2024-10-17T11:28+0300

Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve model Hasan Yalnızoğlu, dün sevdiklerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Eski dostuna vedaKenan İmirzalıoğlu, cenazede yaptığı duygusal konuşmada, Yalnızoğlu ile Best Model yarışmasının yarı finallerinde tanıştıklarını belirtti. "Hasan ile 1997 yılında tanıştık. O dönemde Türkiye finallerinde oda arkadaşıydık. Ben birinci, Hasan ise ikinci olmuştu. Ancak her zaman gönlümün birincisi Hasan'dı," diyen İmirzalıoğlu, aralarındaki güçlü dostluğun yıllarca sürdüğünü anlattı.'Bu süreç hepimiz i̇çin zordu'İmirzalıoğlu, Yalnızoğlu’nun kanser sürecinin zorluklarını dile getirirken, dostu hakkında şu sözleri kullandı:Bu sözlerle, İmirzalıoğlu’nun üzüntüsü katılımcıları da derinden etkiledi.İki kız çocuğu geride kaldıHasan Yalnızoğlu’nun iki kız çocuğunu geride bıraktığını hatırlatan Kenan İmirzalıoğlu, "Hasan’ın ve yıllar önce kaybettiğimiz dostumuz Sertaç'ın kızlarının yolları açık olsun. Onlar için her zaman dua edeceğim," dedi. Duygusal konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlanan İmirzalıoğlu, dostuna son bir kez veda etti.Sanat dünyasından büyük üzüntüHasan Yalnızoğlu’nun vefatı, sanat ve medya dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Sosyal medyada birçok ünlü isim, Yalnızoğlu’nun ailesine taziye mesajları ile üzüntülerini dile getirdi. Yalnızoğlu’nun ani vefatı, sevenleri ve yakın çevresi tarafından erken bir kayıp olarak nitelendirildi.Hasan Yalnızoğlu, hem dansçı kimliğiyle hem de Survivor yarışmasındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Hayat dolu kişiliği ve pozitif enerjisiyle hatırlanan Yalnızoğlu, sevenlerinin kalbinde unutulmaz izler bıraktı.

