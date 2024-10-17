https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/euclid-teleskobu-karanlik-madde-gorevinde-evrenin-sirlarina-dair-esi-benzeri-gorulmemis-veriler-ilk-1089328125.html
Euclid Teleskobu karanlık madde görevinde: Evrenin sırlarına dair eşi benzeri görülmemiş veriler ilk defa açıklandı
Euclid Teleskobu karanlık madde görevinde: Evrenin sırlarına dair eşi benzeri görülmemiş veriler ilk defa açıklandı
Sputnik Türkiye
Evrenin en gizemli sırları artık daha yakından keşfediliyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA, 2023 yılında fırlattıkları Euclid Teleskobu ile evrenin şimdiye... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T11:11+0300
2024-10-17T11:11+0300
2024-10-17T11:12+0300
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Euclid misyonunun asıl amacı, evrenin genişlemesi ve karanlık madde ile karanlık enerji gibi henüz çözülememiş fenomenleri anlamak. Evrenin yüzde 95'ini oluşturan bu gizemli maddeler, bilim dünyasını yıllardır meşgul ediyor. Euclid'in devasa 3D haritası, bu sırları aydınlatma yolunda atılan dev bir adım olarak öne çıkıyor.Bu destansı projenin ilk verileri açıklandı ve sadece haritanın yüzde 1'lik kısmında bile 14 milyon galaksi ve Samanyolu'ndaki milyonlarca yıldız büyüleyici detaylarla görüntülendi.208 gigapiksellik mozaik: Yalnızca başlangıçProjenin ilk verilerinde 208 gigapikselden oluşan bir mozaik paylaşıldı. Bu, Euclid’in gözlemlerinin sadece küçük bir kısmını içeriyor. Teleskop, altı yıl boyunca gökyüzünün üçte birini tarayarak, 10 milyar ışık yılı mesafedeki galaksileri kaydedecek. Henüz yolun başındayız, ancak şimdiden elde edilen veriler evrenin ne denli büyüleyici ve esrarengiz olduğunu gözler önüne seriyor.Eşi benzeri görülmemiş detaylarUniversity College London’dan Prof. Mat Page, Euclid’in yüksek çözünürlüklü görünür ışık kamerası (VIS) ile bu kadar geniş bir alanın daha önce bu detay seviyesinde görüntülenmediğini belirtiyor. "Euclid olmasaydı, Samanyolu’ndaki soluk bulutları ve onları aydınlatan yıldızları süper yüksek çözünürlükte göremezdik," diyen Page, teleskobun ne denli hassas olduğunu vurguluyor.Galaksiler ve yıldızlar adeta dans ediyorESA tarafından paylaşılan görüntülerde, Samanyolu'ndaki galaktik bulutlar büyüleyici bir mavi ışıkla göz kamaştırıyor. Bu bulutlar, teleskobun hassas kameraları tarafından yakalanan optik ışığı yansıtıyor. Daha da yakınlaştığımızda, NGC 2188 spiral galaksisi ve Abell 3381 galaksi kümesi gibi inanılmaz detaylar su yüzüne çıkıyor. Euclid, sadece galaksileri değil, aynı zamanda bu devasa yapıların ardındaki gizemli güçleri de araştırmaya devam edecek.Altı yıllık bir yolculuk başladıBu büyüleyici proje, altı yıllık bir zaman diliminde milyarlarca galaksi ve yıldızın detaylı haritasını çıkararak, evrenin kökenlerine dair daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak. Euclid, bilim insanlarının evrene bakışını tamamen değiştirebilir ve karanlık madde ile karanlık enerji hakkındaki sorularımıza yanıt bulmamızda kilit bir rol oynayabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/eski-one-direction-uyesi-sarkici-liam-payne-feci-sekilde-olu-bulunmustu-kaos-icindeki-otel-odasi-1089325429.html
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evren, bilim, bilim insanları, kara madde, karanlık madde, karanlık madde parçacık araştırma (dampe), nasa, uzay, kara enerji, teknoloji
evren, bilim, bilim insanları, kara madde, karanlık madde, karanlık madde parçacık araştırma (dampe), nasa, uzay, kara enerji, teknoloji
Euclid Teleskobu karanlık madde görevinde: Evrenin sırlarına dair eşi benzeri görülmemiş veriler ilk defa açıklandı
11:11 17.10.2024 (güncellendi: 11:12 17.10.2024)
Evrenin en gizemli sırları artık daha yakından keşfediliyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA, 2023 yılında fırlattıkları Euclid Teleskobu ile evrenin şimdiye kadarki en büyük 3D haritasını oluşturmayı hedefliyor. Bu destansı projenin ilk verileri açıklandı.
Euclid misyonunun asıl amacı, evrenin genişlemesi ve karanlık madde ile karanlık enerji gibi henüz çözülememiş fenomenleri anlamak. Evrenin yüzde 95'ini oluşturan bu gizemli maddeler, bilim dünyasını yıllardır meşgul ediyor. Euclid'in devasa 3D haritası, bu sırları aydınlatma yolunda atılan dev bir adım olarak öne çıkıyor.
Bu destansı projenin ilk verileri açıklandı ve sadece haritanın yüzde 1'lik kısmında bile 14 milyon galaksi ve Samanyolu'ndaki milyonlarca yıldız büyüleyici detaylarla görüntülendi.
208 gigapiksellik mozaik: Yalnızca başlangıç
Projenin ilk verilerinde 208 gigapikselden oluşan bir mozaik paylaşıldı. Bu, Euclid’in gözlemlerinin sadece küçük bir kısmını içeriyor. Teleskop, altı yıl boyunca gökyüzünün üçte birini tarayarak, 10 milyar ışık yılı mesafedeki galaksileri kaydedecek. Henüz yolun başındayız, ancak şimdiden elde edilen veriler evrenin ne denli büyüleyici ve esrarengiz olduğunu gözler önüne seriyor.
Eşi benzeri görülmemiş detaylar
University College London’dan Prof. Mat Page, Euclid’in yüksek çözünürlüklü görünür ışık kamerası (VIS) ile bu kadar geniş bir alanın daha önce bu detay seviyesinde görüntülenmediğini belirtiyor. "Euclid olmasaydı, Samanyolu’ndaki soluk bulutları ve onları aydınlatan yıldızları süper yüksek çözünürlükte göremezdik," diyen Page, teleskobun ne denli hassas olduğunu vurguluyor.
Galaksiler ve yıldızlar adeta dans ediyor
ESA tarafından paylaşılan görüntülerde, Samanyolu'ndaki galaktik bulutlar büyüleyici bir mavi ışıkla göz kamaştırıyor. Bu bulutlar, teleskobun hassas kameraları tarafından yakalanan optik ışığı yansıtıyor. Daha da yakınlaştığımızda, NGC 2188 spiral galaksisi ve Abell 3381 galaksi kümesi gibi inanılmaz detaylar su yüzüne çıkıyor. Euclid, sadece galaksileri değil, aynı zamanda bu devasa yapıların ardındaki gizemli güçleri de araştırmaya devam edecek.
Altı yıllık bir yolculuk başladı
Bu büyüleyici proje, altı yıllık bir zaman diliminde milyarlarca galaksi ve yıldızın detaylı haritasını çıkararak, evrenin kökenlerine dair daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak. Euclid, bilim insanlarının evrene bakışını tamamen değiştirebilir ve karanlık madde ile karanlık enerji hakkındaki sorularımıza yanıt bulmamızda kilit bir rol oynayabilir.