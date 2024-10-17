https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/caycuma-cumhuriyet-bassavcisi-hakkinda-inceleme-baslatildi-1089353831.html
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlatıldı
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı, avukat sevgilisinin 5 eski erkek arkadaşını gözaltına aldırdığı öne sürülmüştü. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Yılmaz... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T19:03+0300
2024-10-17T19:03+0300
2024-10-17T19:06+0300
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hakim ve savcılar kurulu
başsavcı
savcı
avukat
sevgili
eski sevgili
asker
soruşturma
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Hakimler ve Savcılar Kurulu, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlattı.Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı, sevgilisinin aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. İddialar sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.Ne olmuştu?Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı, sevgilisinin 5 eski erkek arkadaşı hakkında adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. Aralarında asker ve avukatların da olduğu 5 kişi gözaltına altına alınarak 24 saat geçmeden serbest bırakılmıştı. Olayın kıskançlık sebebi ile çıktığı haberleri sosyal medya ve basında gündem yaratmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/adalet-bakani-tunc-ceza-adaleti-sistemiyle-ilgili-cok-onemli-mevzuat-degisiklikleri-ve-1089352590.html
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çaycuma cumhuriyet başsavcısı yavuz cengiz, eski sevgilileri gözaltına aldı, başsavcı kıskançlık
çaycuma cumhuriyet başsavcısı yavuz cengiz, eski sevgilileri gözaltına aldı, başsavcı kıskançlık
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlatıldı
19:03 17.10.2024 (güncellendi: 19:06 17.10.2024)
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı, avukat sevgilisinin 5 eski erkek arkadaşını gözaltına aldırdığı öne sürülmüştü. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Yılmaz Tunç'un verdiği izin doğrultusunda, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlattı.
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı, sevgilisinin aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. İddialar sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.
Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı, sevgilisinin 5 eski erkek arkadaşı hakkında adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. Aralarında asker ve avukatların da olduğu 5 kişi gözaltına altına alınarak 24 saat geçmeden serbest bırakılmıştı. Olayın kıskançlık sebebi ile çıktığı haberleri sosyal medya ve basında gündem yaratmıştı.