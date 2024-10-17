https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/caycuma-cumhuriyet-bassavcisi-hakkinda-inceleme-baslatildi-1089353831.html

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlatıldı

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlatıldı

Sputnik Türkiye

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı, avukat sevgilisinin 5 eski erkek arkadaşını gözaltına aldırdığı öne sürülmüştü. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Yılmaz... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

hakim

hakim ve savcılar kurulu

başsavcı

savcı

avukat

sevgili

eski sevgili

asker

soruşturma

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Hakimler ve Savcılar Kurulu, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlattı.Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı, sevgilisinin aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. İddialar sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.Ne olmuştu?Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı, sevgilisinin 5 eski erkek arkadaşı hakkında adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. Aralarında asker ve avukatların da olduğu 5 kişi gözaltına altına alınarak 24 saat geçmeden serbest bırakılmıştı. Olayın kıskançlık sebebi ile çıktığı haberleri sosyal medya ve basında gündem yaratmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/adalet-bakani-tunc-ceza-adaleti-sistemiyle-ilgili-cok-onemli-mevzuat-degisiklikleri-ve-1089352590.html

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çaycuma cumhuriyet başsavcısı yavuz cengiz, eski sevgilileri gözaltına aldı, başsavcı kıskançlık