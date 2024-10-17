https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/adalet-bakani-tunc-ceza-adaleti-sistemiyle-ilgili-cok-onemli-mevzuat-degisiklikleri-ve-1089352590.html

Adalet Bakanı Tunç: Ceza adaleti sistemiyle ilgili çok önemli mevzuat değişiklikleri ve düzenlemeleri olacak

Adalet Bakanı Tunç: Ceza adaleti sistemiyle ilgili çok önemli mevzuat değişiklikleri ve düzenlemeleri olacak

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi, ceza adaleti sistemiyle ilgili çok önemli... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T17:53+0300

2024-10-17T17:53+0300

2024-10-17T17:53+0300

politika

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

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yargı

yargı reformu

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İstanbul'da temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesi akademik yıl açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin demokrasi standardını yükseklere taşımanın gayreti içinde olduklarını dile getiren Tunç, yeni ihtiyaçlar karşısında kanunların çağa uygun hale getirilmesi için temel kanunları son yıllarda yenilediklerini anlattı. 2009, 2015 ve 2018 yıllarında üç Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıklandığını ve şimdi 4'üncüsünün hazırlığını yaptıklarını belirten Tunç, şunları kaydetti:Geciken adalet adalet değildirYargılamaların uzun sürmesi konusuna da değinen Tunç, "Geciken adalet, adalet değildir. Bu anlamda da kovuşturma aşaması dediğimiz dava aşamasını hızlandıran, vatandaşlarımızın yargıdan memnuniyetini en üst noktaya taşıyan, adalete güveni daha yükseklere çıkaran önemli düzenlemeler olacak." ifadelerini kullandı.Yargının infaz aşamasıyla ilgili de bilgi veren Tunç, "Özellikle suçlunun ıslahı, topluma karıştığında bir daha suç işlememesiyle ilgili alınması gereken tedbirlerle ilgili de önemli düzenlemelerimiz olacak." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaşacağını dile getiren Bakan Tunç, şöyle devam etti:'Darbecilerin yazdığı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamak, bizim için bir yüz karasıdır'Bir daha demokrasinin önünün kesilmemesi için önemli yapısal reformların gerçekleştirildiğini anlatan Tunç, "Farklı fikirlerin bir araya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan, bulunmayan bütün siyasi düşüncelerin, partilerin bir araya gelerek bir uzlaşmayla yeni bir anayasa yapma konusunda başta usulde anlaşarak bir adım atması, başarmanın yarısıdır. Sonrasında da yine konuşarak ve tüm görüşleri de alarak, vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak Türkiye'nin demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya kavuşmasını sağlayabiliriz. Bu, bizim milletimize olan borcumuzdur. Darbecilerin yazdığı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamak, bizim için bir yüz karasıdır. Sadece darbeciler tarafından yazdırılmış olması bile değiştirilmesi için yeter sebeptir." ifadelerini kullandı.Kadın ve çocukları koruyacak önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirmenin gayreti içindeyiz Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadınlara yönelik şiddete de değinerek, şunları dile getirdi:

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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, anayasa, yargı, yargı reformu