https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/ticaret-bakani-omer-bolat-israile-ihracat-yasagiyla-ilgili-konustu-1089294610.html

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'e ihracat yasağıyla ilgili konuştu

Sputnik Türkiye

İsrail ile ticaretin durdurulduğunu ve İsrail için hiçbir tescil işleminin yapılmadığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ancak Filistin hükümetinin ve... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089294454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2666e9d27d83e703d60e3b25ec6c3142.jpg

İstanbul'da temaslarını sürdüren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Filistin'e ihracata, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının izniyle izin veriyoruz'Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail'e ihracatına ilişkin soru üzerine, şu açıklamalarda bulundu:"Türkiye olarak İsrail'in saldırganlığı, vahşeti ve soykırımı karşısında biz bunu durdurmak için uluslararası platformlarda ve diplomatik temaslarda başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere her şeyi yaptık. Bunu da zaten Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 16 Ağustos'ta Ankara'ya ziyaretinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine teşekkürlerini, şükranlarını ileterek gösterdi. Daha önce de Hamas yöneticileri geldiklerinde defalarca teşekkür ettiler. Temel hedefimiz bu vahşetin bir an önce durdurulması ve bu konuda ateşkesin kalıcı olarak sağlanması. Ama zaman geçtikçe İsrail'in hedeflerini büyüttüğü anlaşılıyor. Gazze'den sonra Batı Şeria'ya, Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e yönelik saldırıları..."Bolat, olayların başlamasından itibaren ticaretin azaltılması konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Filistin ve Lübnan'ın yanında olmaya devam edeceğiz'Ticaret Bakanı Bolat, Filistin topraklarında toplam 5,5 milyon insanın yaşadığını belirterek, şu bilgileri verdi:"Ancak Filistin'in maalesef kendi havalimanı, deniz limanı, gümrük sistemi bulunmamakta. Biz de Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı ile yakın bir koordinasyon içinde onların da akredite ettiği ithalatçılar açısından gümrük işlemlerini yapıyoruz. Filistin'den Türkiye'ye yapmak istedikleri ihracata da izin veriyoruz. Her zaman Filistin'in ve Lübnan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz.İsrail, bölge ülkelerini ateşe atmaya çalışıyor ve bölgede büyük bir savaş peşinde koşuyor. Ama uluslararası toplum çağrılarımızı hep yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız her platformda uluslararası zirvelerde, ikili toplantılarda İsrail saldırganlığının durdurulması için çok büyük gayret sarf ediyor. Bu noktada biz de Ticaret Bakanlığı olarak Filistin'e destek olmaya çalışırken İsrail'in bu saldırganlığının durması için de İsrail'e yönelik ticarete hem ihracat hem ithalat olarak 2 Mayıs'tan itibaren tamamen kesmiş durumdayız."

