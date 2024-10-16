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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'e ihracat yasağıyla ilgili konuştu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'e ihracat yasağıyla ilgili konuştu
Sputnik Türkiye
İsrail ile ticaretin durdurulduğunu ve İsrail için hiçbir tescil işleminin yapılmadığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ancak Filistin hükümetinin ve... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T14:00+0300
2024-10-16T14:00+0300
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İstanbul'da temaslarını sürdüren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Filistin'e ihracata, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının izniyle izin veriyoruz'Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail'e ihracatına ilişkin soru üzerine, şu açıklamalarda bulundu:"Türkiye olarak İsrail'in saldırganlığı, vahşeti ve soykırımı karşısında biz bunu durdurmak için uluslararası platformlarda ve diplomatik temaslarda başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere her şeyi yaptık. Bunu da zaten Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 16 Ağustos'ta Ankara'ya ziyaretinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine teşekkürlerini, şükranlarını ileterek gösterdi. Daha önce de Hamas yöneticileri geldiklerinde defalarca teşekkür ettiler. Temel hedefimiz bu vahşetin bir an önce durdurulması ve bu konuda ateşkesin kalıcı olarak sağlanması. Ama zaman geçtikçe İsrail'in hedeflerini büyüttüğü anlaşılıyor. Gazze'den sonra Batı Şeria'ya, Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e yönelik saldırıları..."Bolat, olayların başlamasından itibaren ticaretin azaltılması konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Filistin ve Lübnan'ın yanında olmaya devam edeceğiz'Ticaret Bakanı Bolat, Filistin topraklarında toplam 5,5 milyon insanın yaşadığını belirterek, şu bilgileri verdi:"Ancak Filistin'in maalesef kendi havalimanı, deniz limanı, gümrük sistemi bulunmamakta. Biz de Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı ile yakın bir koordinasyon içinde onların da akredite ettiği ithalatçılar açısından gümrük işlemlerini yapıyoruz. Filistin'den Türkiye'ye yapmak istedikleri ihracata da izin veriyoruz. Her zaman Filistin'in ve Lübnan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz.İsrail, bölge ülkelerini ateşe atmaya çalışıyor ve bölgede büyük bir savaş peşinde koşuyor. Ama uluslararası toplum çağrılarımızı hep yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız her platformda uluslararası zirvelerde, ikili toplantılarda İsrail saldırganlığının durdurulması için çok büyük gayret sarf ediyor. Bu noktada biz de Ticaret Bakanlığı olarak Filistin'e destek olmaya çalışırken İsrail'in bu saldırganlığının durması için de İsrail'e yönelik ticarete hem ihracat hem ithalat olarak 2 Mayıs'tan itibaren tamamen kesmiş durumdayız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/ticaret-bakanligindan-israille-ticaret-iddialarina-yalanlama-1088474115.html
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israil, israil-filistin, filistin, filistin bayrağı, gazze, lübnan, ticaret, ticaret bakanlığı, ömer bolat
israil, israil-filistin, filistin, filistin bayrağı, gazze, lübnan, ticaret, ticaret bakanlığı, ömer bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'e ihracat yasağıyla ilgili konuştu

14:00 16.10.2024
© Arife KarakumÖmer Bolat
Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© Arife Karakum
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İsrail ile ticaretin durdurulduğunu ve İsrail için hiçbir tescil işleminin yapılmadığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ancak Filistin hükümetinin ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının ısrarlı isteği üzerine, Filistinli ithalatçıların Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının izniyle yapmak istediği ithalatlara izin veriyoruz." dedi.
İstanbul'da temaslarını sürdüren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Filistin'e ihracata, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının izniyle izin veriyoruz'

Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail'e ihracatına ilişkin soru üzerine, şu açıklamalarda bulundu:
"Türkiye olarak İsrail'in saldırganlığı, vahşeti ve soykırımı karşısında biz bunu durdurmak için uluslararası platformlarda ve diplomatik temaslarda başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere her şeyi yaptık. Bunu da zaten Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 16 Ağustos'ta Ankara'ya ziyaretinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine teşekkürlerini, şükranlarını ileterek gösterdi. Daha önce de Hamas yöneticileri geldiklerinde defalarca teşekkür ettiler. Temel hedefimiz bu vahşetin bir an önce durdurulması ve bu konuda ateşkesin kalıcı olarak sağlanması. Ama zaman geçtikçe İsrail'in hedeflerini büyüttüğü anlaşılıyor. Gazze'den sonra Batı Şeria'ya, Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e yönelik saldırıları..."
Bolat, olayların başlamasından itibaren ticaretin azaltılması konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümrüklerimizde işlemler kısmen yavaşlatıldı. Tabii ticareti özel sektör yapıyor. Bu çerçevede her ay yüzde 30-40 arasında ticarette bir azalma söz konusu olmuştu. Ardından 9 Nisan'da toplam 54 fasılda ve 1019 kalem üründe ihracatımızı İsrail ile durdurmuştuk. Burada İsrail'in ateşkese yanaşmaması ve insani yardımların akışını engellemesi karşısında 2 Mayıs'ta hem ihracat hem ithalat olarak İsrail ile ticaretimizi gümrüklerde durdurduk. Hiçbir tescil işlemi İsrail için yapılmıyor. Gümrük sistemimiz kapalıdır. Ancak Filistin hükümetinin ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının ısrarlı isteği üzerine, gümrük işlemlerinde, Filistinli ithalatçıların Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının izniyle yapmak istediği ithalatlara izin veriyoruz."

'Filistin ve Lübnan'ın yanında olmaya devam edeceğiz'

Ticaret Bakanı Bolat, Filistin topraklarında toplam 5,5 milyon insanın yaşadığını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Ancak Filistin'in maalesef kendi havalimanı, deniz limanı, gümrük sistemi bulunmamakta. Biz de Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı ile yakın bir koordinasyon içinde onların da akredite ettiği ithalatçılar açısından gümrük işlemlerini yapıyoruz. Filistin'den Türkiye'ye yapmak istedikleri ihracata da izin veriyoruz. Her zaman Filistin'in ve Lübnan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz.
İsrail, bölge ülkelerini ateşe atmaya çalışıyor ve bölgede büyük bir savaş peşinde koşuyor. Ama uluslararası toplum çağrılarımızı hep yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız her platformda uluslararası zirvelerde, ikili toplantılarda İsrail saldırganlığının durdurulması için çok büyük gayret sarf ediyor. Bu noktada biz de Ticaret Bakanlığı olarak Filistin'e destek olmaya çalışırken İsrail'in bu saldırganlığının durması için de İsrail'e yönelik ticarete hem ihracat hem ithalat olarak 2 Mayıs'tan itibaren tamamen kesmiş durumdayız."
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
TÜRKİYE
Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'le ticaret iddialarına yalanlama
26 Eylül, 15:39
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