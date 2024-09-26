https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/ticaret-bakanligindan-israille-ticaret-iddialarina-yalanlama-1088474115.html
Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'le ticaret iddialarına yalanlama
Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'le ticaret iddialarına yalanlama
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddiaları yalanladı. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T15:39+0300
2024-09-26T15:39+0300
2024-09-26T15:39+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
türkiye
israil
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Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddiaların tümüyle yalan olduğunu kaydetti.Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/beyaz-saraydan-ortak-aciklama-10-ulkeden-israil-lubnan-sinirinda-21-gunluk-acil-ateskes-cagrisi-1088453682.html
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ticaret bakanlığı, türkiye, israil
ticaret bakanlığı, türkiye, israil
Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'le ticaret iddialarına yalanlama
Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddiaları yalanladı.
Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddiaların tümüyle yalan olduğunu kaydetti.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Bilindiği gibi, bazı basın organlarında ülkemiz ile İsrail arasındaki ithalat ve ihracat işlemlerinin devam ettiği yönünde asılsız ve manipülatif haberler yapılması üzerine 18.09.2024 tarihli basın açıklamamızda bu haberlerin yalan olduğuna dair gerekli izahat yapılmıştır.Buna rağmen, ülkemiz ihracatının sekteye uğratılması yoluyla ekonomimize darbe vurmayı amaçlayan karalama kampanyasının halihazırda devam etmekte olduğu görülmektedir. Ülkemizin kararlılıkla uygulamakta olduğu kısıtlama kararlarına karşın ülkemizden İsrail'e ürün gönderildiğine yönelik tamamen kötü niyetli ve spekülasyon amaçlı olduğu açık olan haberlerin kamuoyu vicdanını yaralamak ve devletimizin haklı duruşunu gölgelemek amacıyla yapıldığı ve İsrail'in kanlı siyasetinin bir tezahürü mahiyetinde olduğu aşikardır.