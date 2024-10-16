https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rus-ordusu-nikolayevdeki-tank-fabrikasini-vurdu-1089279976.html

Rus ordusu Nikolayev’deki tank fabrikasını vurdu

Rus ordusu Nikolayev’deki tank fabrikasını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Nikolayev kentindeki tank fabrikasına füzeli saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırı sonrasında fabrikadaki üretim ve... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T10:37+0300

2024-10-16T10:37+0300

2024-10-16T10:46+0300

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rusya savunma bakanlığı

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rus silahlı kuvvetleri

nikolayev

tank

fabrika

füze saldırısı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Nikolayev kentindeki tank fabrikasına füzeli saldırı düzenlediğini, 5 füzenin isabet ettiği fabrikada 5 endüstriyel ünitesi vurulduğunu, 6’sı tank olmak üzere 10 zırhlı aracın imha edildiğini duyurdu.Objektif kontrol görüntülerine ilişkin videoda yer alan bakanlığın açıklamasında, "Saldırı sonucunda işletmenin beş endüstriyel ünitesi vuruldu, altısı tank olmak üzere 10 adet zırhlı araç imha edildi" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca saldırı sonrasında fabrikadaki üretim ve onarım çalışmalarının durduğu bilgisi verildi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, nikolayev, tank, fabrika, füze saldırısı