https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rus-ordusu-nikolayevdeki-tank-fabrikasini-vurdu-1089279976.html
Rus ordusu Nikolayev’deki tank fabrikasını vurdu
Rus ordusu Nikolayev’deki tank fabrikasını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Nikolayev kentindeki tank fabrikasına füzeli saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırı sonrasında fabrikadaki üretim ve... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T10:37+0300
2024-10-16T10:37+0300
2024-10-16T10:46+0300
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rusya savunma bakanlığı
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rus silahlı kuvvetleri
nikolayev
tank
fabrika
füze saldırısı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Nikolayev kentindeki tank fabrikasına füzeli saldırı düzenlediğini, 5 füzenin isabet ettiği fabrikada 5 endüstriyel ünitesi vurulduğunu, 6’sı tank olmak üzere 10 zırhlı aracın imha edildiğini duyurdu.Objektif kontrol görüntülerine ilişkin videoda yer alan bakanlığın açıklamasında, "Saldırı sonucunda işletmenin beş endüstriyel ünitesi vuruldu, altısı tank olmak üzere 10 adet zırhlı araç imha edildi" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca saldırı sonrasında fabrikadaki üretim ve onarım çalışmalarının durduğu bilgisi verildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, nikolayev, tank, fabrika, füze saldırısı
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, nikolayev, tank, fabrika, füze saldırısı
Rus ordusu Nikolayev’deki tank fabrikasını vurdu
10:37 16.10.2024 (güncellendi: 10:46 16.10.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Nikolayev kentindeki tank fabrikasına füzeli saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırı sonrasında fabrikadaki üretim ve onarım çalışmaları durdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Nikolayev kentindeki tank fabrikasına füzeli saldırı düzenlediğini, 5 füzenin isabet ettiği fabrikada 5 endüstriyel ünitesi vurulduğunu, 6’sı tank olmak üzere 10 zırhlı aracın imha edildiğini duyurdu.
Objektif kontrol görüntülerine ilişkin videoda yer alan bakanlığın açıklamasında, "Saldırı sonucunda işletmenin beş endüstriyel ünitesi vuruldu, altısı tank olmak üzere 10 adet zırhlı araç imha edildi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca saldırı sonrasında fabrikadaki üretim ve onarım çalışmalarının durduğu bilgisi verildi.