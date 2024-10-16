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SON DAKİKA | Deprem sonrası valilikten açıklama: Okullar tatil edildi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rus-ordusu-nikolayevdeki-tank-fabrikasini-vurdu-1089279976.html
Rus ordusu Nikolayev’deki tank fabrikasını vurdu
Rus ordusu Nikolayev’deki tank fabrikasını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Nikolayev kentindeki tank fabrikasına füzeli saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırı sonrasında fabrikadaki üretim ve... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T10:37+0300
2024-10-16T10:46+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
nikolayev
tank
fabrika
füze saldırısı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Nikolayev kentindeki tank fabrikasına füzeli saldırı düzenlediğini, 5 füzenin isabet ettiği fabrikada 5 endüstriyel ünitesi vurulduğunu, 6’sı tank olmak üzere 10 zırhlı aracın imha edildiğini duyurdu.Objektif kontrol görüntülerine ilişkin videoda yer alan bakanlığın açıklamasında, "Saldırı sonucunda işletmenin beş endüstriyel ünitesi vuruldu, altısı tank olmak üzere 10 adet zırhlı araç imha edildi" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca saldırı sonrasında fabrikadaki üretim ve onarım çalışmalarının durduğu bilgisi verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-ele-gecirdi-ukraynanin-bir-haftalik-zayiati-14-binin-uzerinde-1089108408.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, nikolayev, tank, fabrika, füze saldırısı
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, nikolayev, tank, fabrika, füze saldırısı

Rus ordusu Nikolayev’deki tank fabrikasını vurdu

10:37 16.10.2024 (güncellendi: 10:46 16.10.2024)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Nikolayev kentindeki tank fabrikasına füzeli saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırı sonrasında fabrikadaki üretim ve onarım çalışmaları durdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Nikolayev kentindeki tank fabrikasına füzeli saldırı düzenlediğini, 5 füzenin isabet ettiği fabrikada 5 endüstriyel ünitesi vurulduğunu, 6’sı tank olmak üzere 10 zırhlı aracın imha edildiğini duyurdu.
Objektif kontrol görüntülerine ilişkin videoda yer alan bakanlığın açıklamasında, "Saldırı sonucunda işletmenin beş endüstriyel ünitesi vuruldu, altısı tank olmak üzere 10 adet zırhlı araç imha edildi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca saldırı sonrasında fabrikadaki üretim ve onarım çalışmalarının durduğu bilgisi verildi.
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