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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-ele-gecirdi-ukraynanin-bir-haftalik-zayiati-14-binin-uzerinde-1089108408.html
Rus ordusu Donetsk'te bir köyü ele geçirdi: Ukrayna'nın bir haftalık zayiatı 14 binin üzerinde
Rus ordusu Donetsk'te bir köyü ele geçirdi: Ukrayna'nın bir haftalık zayiatı 14 binin üzerinde
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Ostrovskoye köyünde kontrolü sağladığını belirtti. 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T14:54+0300
2024-10-11T14:54+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
rusya silahlı kuvvetleri
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rusya ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte ve son bir haftada yaşanan gelişmelerin yer aldığı basın bültenini yayınladı.Bakanlığın basın bültenine göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass ve Ukrayna'da son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda DHC'nin Ostrovskoye köyünü ele geçirdi.Bir haftalık süreçte Ukrayna'daki askeri hava üslerine, Ukrayna savunma sanayisinin çalışmasını sağlayan petrol ve enerji tesislerine 38 grup taarruzu düzenleyen Rus ordusu, 14 bin 430 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.Rus savaş uçaklarının bombardımanları sonucu insansız hücumbot ve İHA üretim ve depolama tesisleri, akaryakıt tesisleri, mühimmat ve askeri teçhizat depoları, Ukraynalı birliklerin, aşırı milliyetçi grupların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin son bir haftada ele geçirdiği yerleşim birimlerinin sayısı DHC'de 4 ve Kursk Bölgesi'nde 2 olmak üzere 6 olarak kaydedildi.Rus güçler, ABD yapımı 3 ATACMS füzesi, Fransa yapımı 3 Hammer güdümlü bombası, ABD yapımı 33 HIMARS roketi, karadaki hedeflere saldırmak üzere temin edilen 1 S-200 hava savunma sistemi ve 603 İHA da imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/rus-lider-putin-ve-tbmm-baskani-kurtulmustan-17-gun-arayla-ikinci-gorusme-1089101787.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna krizi, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), atacms, himars, himars roket sistemi, iha, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna krizi, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), atacms, himars, himars roket sistemi, iha, insansız hava aracı (iha)

Rus ordusu Donetsk'te bir köyü ele geçirdi: Ukrayna'nın bir haftalık zayiatı 14 binin üzerinde

14:54 11.10.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Ostrovskoye köyünde kontrolü sağladığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte ve son bir haftada yaşanan gelişmelerin yer aldığı basın bültenini yayınladı.

Bakanlığın basın bültenine göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass ve Ukrayna'da son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda DHC'nin Ostrovskoye köyünü ele geçirdi.

Bir haftalık süreçte Ukrayna'daki askeri hava üslerine, Ukrayna savunma sanayisinin çalışmasını sağlayan petrol ve enerji tesislerine 38 grup taarruzu düzenleyen Rus ordusu, 14 bin 430 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.

Rus savaş uçaklarının bombardımanları sonucu insansız hücumbot ve İHA üretim ve depolama tesisleri, akaryakıt tesisleri, mühimmat ve askeri teçhizat depoları, Ukraynalı birliklerin, aşırı milliyetçi grupların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin son bir haftada ele geçirdiği yerleşim birimlerinin sayısı DHC'de 4 ve Kursk Bölgesi'nde 2 olmak üzere 6 olarak kaydedildi.

Rus güçler, ABD yapımı 3 ATACMS füzesi, Fransa yapımı 3 Hammer güdümlü bombası, ABD yapımı 33 HIMARS roketi, karadaki hedeflere saldırmak üzere temin edilen 1 S-200 hava savunma sistemi ve 603 İHA da imha etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Kremlin'de bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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