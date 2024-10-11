Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte ve son bir haftada yaşanan gelişmelerin yer aldığı basın bültenini yayınladı.



Bakanlığın basın bültenine göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass ve Ukrayna'da son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda DHC'nin Ostrovskoye köyünü ele geçirdi.



Bir haftalık süreçte Ukrayna'daki askeri hava üslerine, Ukrayna savunma sanayisinin çalışmasını sağlayan petrol ve enerji tesislerine 38 grup taarruzu düzenleyen Rus ordusu, 14 bin 430 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.



Rus savaş uçaklarının bombardımanları sonucu insansız hücumbot ve İHA üretim ve depolama tesisleri, akaryakıt tesisleri, mühimmat ve askeri teçhizat depoları, Ukraynalı birliklerin, aşırı milliyetçi grupların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.



Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin son bir haftada ele geçirdiği yerleşim birimlerinin sayısı DHC'de 4 ve Kursk Bölgesi'nde 2 olmak üzere 6 olarak kaydedildi.



Rus güçler, ABD yapımı 3 ATACMS füzesi, Fransa yapımı 3 Hammer güdümlü bombası, ABD yapımı 33 HIMARS roketi, karadaki hedeflere saldırmak üzere temin edilen 1 S-200 hava savunma sistemi ve 603 İHA da imha etti.