https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/bisiklet-tutkunlari-hafta-sonu-istanbulda-bulusacak-1089302556.html
Bisiklet tutkunları hafta sonu İstanbul'da buluşacak
Bisiklet tutkunları hafta sonu İstanbul'da buluşacak
Sputnik Türkiye
Fransa Bisiklet Turu'nun amatör bisikletçilere yönelik serisi olan L'Étape by Tour de France ilk kez Türkiye'de düzenleniyor. Hafta sonu gerçekleşecek... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T16:31+0300
2024-10-16T16:31+0300
2024-10-16T16:44+0300
spor
fransa bisiklet turu
fransa bisiklet turu
istanbul
türkiye
bisiklet
bisiklet kullanımı
fatih sultan mehmet köprüsü
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Dünyanın en çok takip edilen ve en prestijli bisiklet yarışlarından biri olan Fransa Bisiklet Turu’nun resmi amatör serisi L'Étape by Tour de France, 19-20 Ekim’de Türkiye’de ilk kez düzenleniyor. 50’den fazla ülkeden 3 binin üzerinde bisikletçinin katılacağı L'Étape Türkiye by Tour de France’da bisikletçiler iki kıta arasında yarışacak. Üç özel parkurda kıyasıya rekabetÜç özel parkurda gerçekleştirilecek yarışlarda bisikletçiler 109 km uzun parkur, 59 km kısa parkur ve 6 km aile-çocuk parkurunda yarışabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyon, 70 ülkede 170 televizyon kanalında yayınlanacak.Küçüksu Kasrı önünden başlayacakAnadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden başlayacak olan yarışta, bisikletçiler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde pedal basarak Avrupa yakasına geçecek. Sporcuların ilk noktası ise Rumeli Hisarı olacak. Yarış yine Küçüksu Kasrı’nda sona erecek.Sporseverleri İstanbul’a çekecekSpor turizmine yenilik kazandıran L'Etape Türkiye, küresel arenada da Türkiye’yi güçlü bir şekilde temsil edecek. Etkinliklerde, binlerce yabancı ziyaretçiyi Türkiye'ye çekerek, Türkiye’nin hem kültürel hem de doğal güzelliklerini dünya çapında tanıtılması hedefleniyor. Yarış kapsamında kullanılacak promosyon malzemelerinin ve ödüllerin yerel üreticiler tarafından sağlanması da yerel ekonomiye güç katmasına yardımcı olacak.İlk kez 1903’de düzenlendiTürkiye ilk kez ev sahipliği yapacakL’Étape by Tour de France, amatör bisikletçilere, profesyonel bisikletçilerin yaşadığı deneyimi sunmak amacıyla düzenlenen bir yol bisikleti yarışı serisi. Tour de France’ın resmi bir etkinliği olan L’Étape, katılımcılara Tour de France parkurlarının bir bölümünde ya da benzer rotalarda yarışma fırsatı tanır. Bu organizasyon, dünyanın dört bir yanındaki bisiklet severlere, Tour de France’ın zorluklarını ve atmosferini deneyimleme imkanı sunar.L’Étape, genellikle Fransa’da Tour de France rotasının bir etabında düzenlenirken, zamanla bu etkinlik uluslararası bir hale geldi ve dünyanın çeşitli ülkelerinde de organize edilmeye başlandı. Bu yarışlar, tıpkı profesyonel Tour de France etapları gibi zorlu tırmanışlar, uzun mesafeler ve büyük rekabet içeriyor. 1993'den bugüne dünyanın 22 ülkesinde gerçekleşen organizasyonda Türkiye 23. ülke oldu ve yarışlara ilk kez ev sahipliği yapmaya hak kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/59-cumhurbaskanligi-turkiye-bisiklet-turu-istanbul-etabi-notralize-edildi--1083230957.html
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fransa bisiklet turu, fransa bisiklet turu, istanbul, türkiye, bisiklet, bisiklet kullanımı, fatih sultan mehmet köprüsü
fransa bisiklet turu, fransa bisiklet turu, istanbul, türkiye, bisiklet, bisiklet kullanımı, fatih sultan mehmet köprüsü
Bisiklet tutkunları hafta sonu İstanbul'da buluşacak
16:31 16.10.2024 (güncellendi: 16:44 16.10.2024)
Fransa Bisiklet Turu'nun amatör bisikletçilere yönelik serisi olan L'Étape by Tour de France ilk kez Türkiye'de düzenleniyor. Hafta sonu gerçekleşecek yarışlarda üç binin üzerinde bisikletçi hem yarışacak hem de İstanbul'un tanıtımına katkı sağlayacak.
Dünyanın en çok takip edilen ve en prestijli bisiklet yarışlarından biri olan Fransa Bisiklet Turu’nun resmi amatör serisi L'Étape by Tour de France, 19-20 Ekim’de Türkiye’de ilk kez düzenleniyor. 50’den fazla ülkeden 3 binin üzerinde bisikletçinin katılacağı L'Étape Türkiye by Tour de France’da bisikletçiler iki kıta arasında yarışacak.
Üç özel parkurda kıyasıya rekabet
Üç özel parkurda gerçekleştirilecek yarışlarda bisikletçiler 109 km uzun parkur, 59 km kısa parkur ve 6 km aile-çocuk parkurunda yarışabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyon, 70 ülkede 170 televizyon kanalında yayınlanacak.
Küçüksu Kasrı önünden başlayacak
Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden başlayacak olan yarışta, bisikletçiler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde pedal basarak Avrupa yakasına geçecek. Sporcuların ilk noktası ise Rumeli Hisarı olacak. Yarış yine Küçüksu Kasrı’nda sona erecek.
Sporseverleri İstanbul’a çekecek
Spor turizmine yenilik kazandıran L'Etape Türkiye, küresel arenada da Türkiye’yi güçlü bir şekilde temsil edecek. Etkinliklerde, binlerce yabancı ziyaretçiyi Türkiye'ye çekerek, Türkiye’nin hem kültürel hem de doğal güzelliklerini dünya çapında tanıtılması hedefleniyor. Yarış kapsamında kullanılacak promosyon malzemelerinin ve ödüllerin yerel üreticiler tarafından sağlanması da yerel ekonomiye güç katmasına yardımcı olacak.
İlk kez 1903’de düzenlendi
Tour de France, dünyanın en prestijli ve en zorlu bisiklet yarışlarından biri. İlk kez 1903 yılında düzenlenen bu yarış, her yıl Temmuz ayında Fransa’da gerçekleştirilir ve bazen komşu ülkelerden de etaplar içerir. Üç hafta süren Tour de France, genellikle 21 etap boyunca toplamda 3 bin kilometreyi aşkın bir mesafeyi kapsar.Yarış, düz etaplar, dağ etapları ve zamana karşı etaplar olmak üzere çeşitli zorluk seviyelerinde koşulur. En bilinen özelliklerinden biri, Alpler ve Pireneler gibi zorlu dağlık bölgeleri. Sarı mayo (Maillot Jaune), yarış sonunda genel klasman liderine verilir ve Tour de France’ın simgesidir.
Türkiye ilk kez ev sahipliği yapacak
L’Étape by Tour de France, amatör bisikletçilere, profesyonel bisikletçilerin yaşadığı deneyimi sunmak amacıyla düzenlenen bir yol bisikleti yarışı serisi. Tour de France’ın resmi bir etkinliği olan L’Étape, katılımcılara Tour de France parkurlarının bir bölümünde ya da benzer rotalarda yarışma fırsatı tanır. Bu organizasyon, dünyanın dört bir yanındaki bisiklet severlere, Tour de France’ın zorluklarını ve atmosferini deneyimleme imkanı sunar.
L’Étape, genellikle Fransa’da Tour de France rotasının bir etabında düzenlenirken, zamanla bu etkinlik uluslararası bir hale geldi ve dünyanın çeşitli ülkelerinde de organize edilmeye başlandı. Bu yarışlar, tıpkı profesyonel Tour de France etapları gibi zorlu tırmanışlar, uzun mesafeler ve büyük rekabet içeriyor. 1993'den bugüne dünyanın 22 ülkesinde gerçekleşen organizasyonda Türkiye 23. ülke oldu ve yarışlara ilk kez ev sahipliği yapmaya hak kazandı.