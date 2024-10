https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/bisiklet-tutkunlari-hafta-sonu-istanbulda-bulusacak-1089302556.html

Bisiklet tutkunları hafta sonu İstanbul'da buluşacak

Bisiklet tutkunları hafta sonu İstanbul'da buluşacak

Sputnik Türkiye

Fransa Bisiklet Turu'nun amatör bisikletçilere yönelik serisi olan L'Étape by Tour de France ilk kez Türkiye'de düzenleniyor. Hafta sonu gerçekleşecek... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T16:31+0300

2024-10-16T16:31+0300

2024-10-16T16:44+0300

spor

fransa bisiklet turu

fransa bisiklet turu

istanbul

türkiye

bisiklet

bisiklet kullanımı

fatih sultan mehmet köprüsü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089301350_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_13064e115aa723eb80833a5061453c25.jpg

Dünyanın en çok takip edilen ve en prestijli bisiklet yarışlarından biri olan Fransa Bisiklet Turu’nun resmi amatör serisi L'Étape by Tour de France, 19-20 Ekim’de Türkiye’de ilk kez düzenleniyor. 50’den fazla ülkeden 3 binin üzerinde bisikletçinin katılacağı L'Étape Türkiye by Tour de France’da bisikletçiler iki kıta arasında yarışacak. Üç özel parkurda kıyasıya rekabetÜç özel parkurda gerçekleştirilecek yarışlarda bisikletçiler 109 km uzun parkur, 59 km kısa parkur ve 6 km aile-çocuk parkurunda yarışabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyon, 70 ülkede 170 televizyon kanalında yayınlanacak.Küçüksu Kasrı önünden başlayacakAnadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden başlayacak olan yarışta, bisikletçiler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde pedal basarak Avrupa yakasına geçecek. Sporcuların ilk noktası ise Rumeli Hisarı olacak. Yarış yine Küçüksu Kasrı’nda sona erecek.Sporseverleri İstanbul’a çekecekSpor turizmine yenilik kazandıran L'Etape Türkiye, küresel arenada da Türkiye’yi güçlü bir şekilde temsil edecek. Etkinliklerde, binlerce yabancı ziyaretçiyi Türkiye'ye çekerek, Türkiye’nin hem kültürel hem de doğal güzelliklerini dünya çapında tanıtılması hedefleniyor. Yarış kapsamında kullanılacak promosyon malzemelerinin ve ödüllerin yerel üreticiler tarafından sağlanması da yerel ekonomiye güç katmasına yardımcı olacak.İlk kez 1903’de düzenlendiTürkiye ilk kez ev sahipliği yapacakL’Étape by Tour de France, amatör bisikletçilere, profesyonel bisikletçilerin yaşadığı deneyimi sunmak amacıyla düzenlenen bir yol bisikleti yarışı serisi. Tour de France’ın resmi bir etkinliği olan L’Étape, katılımcılara Tour de France parkurlarının bir bölümünde ya da benzer rotalarda yarışma fırsatı tanır. Bu organizasyon, dünyanın dört bir yanındaki bisiklet severlere, Tour de France’ın zorluklarını ve atmosferini deneyimleme imkanı sunar.L’Étape, genellikle Fransa’da Tour de France rotasının bir etabında düzenlenirken, zamanla bu etkinlik uluslararası bir hale geldi ve dünyanın çeşitli ülkelerinde de organize edilmeye başlandı. Bu yarışlar, tıpkı profesyonel Tour de France etapları gibi zorlu tırmanışlar, uzun mesafeler ve büyük rekabet içeriyor. 1993'den bugüne dünyanın 22 ülkesinde gerçekleşen organizasyonda Türkiye 23. ülke oldu ve yarışlara ilk kez ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/59-cumhurbaskanligi-turkiye-bisiklet-turu-istanbul-etabi-notralize-edildi--1083230957.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa bisiklet turu, fransa bisiklet turu, istanbul, türkiye, bisiklet, bisiklet kullanımı, fatih sultan mehmet köprüsü