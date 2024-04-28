https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/59-cumhurbaskanligi-turkiye-bisiklet-turu-istanbul-etabi-notralize-edildi--1083230957.html

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul etabı nötralize edildi

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul etabı nötralize edildi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı, olumsuz hava şartları nedeniyle nötralize edildi. Sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş yaptı. 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T12:10+0300

2024-04-28T12:10+0300

2024-04-28T12:10+0300

spor

cumhurbaşkanlığı türkiye bisiklet turu

istanbul

15 temmuz şehitler köprüsü

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Bu yıl 59. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı, olumsuz hava koşulları nedeniyle nötralize edildi. Beşiktaş Meydanı’ndan başlayan turun startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz birlikte verdi. Bisikletçiler, yine planlanan güzergahta, Caddebostan Sahili'nde 5 yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı'nda parkuru tamamlayacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/al-musrati-besiktas-taraftarindan-ozur-diledi-1083227550.html

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Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanlığı türkiye bisiklet turu, istanbul, 15 temmuz şehitler köprüsü