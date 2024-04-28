https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/59-cumhurbaskanligi-turkiye-bisiklet-turu-istanbul-etabi-notralize-edildi--1083230957.html
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul etabı nötralize edildi
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul etabı nötralize edildi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı, olumsuz hava şartları nedeniyle nötralize edildi. Sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş yaptı. 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T12:10+0300
2024-04-28T12:10+0300
2024-04-28T12:10+0300
spor
cumhurbaşkanlığı türkiye bisiklet turu
istanbul
15 temmuz şehitler köprüsü
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Bu yıl 59. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı, olumsuz hava koşulları nedeniyle nötralize edildi. Beşiktaş Meydanı’ndan başlayan turun startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz birlikte verdi. Bisikletçiler, yine planlanan güzergahta, Caddebostan Sahili'nde 5 yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı'nda parkuru tamamlayacak
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/al-musrati-besiktas-taraftarindan-ozur-diledi-1083227550.html
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cumhurbaşkanlığı türkiye bisiklet turu, istanbul, 15 temmuz şehitler köprüsü
cumhurbaşkanlığı türkiye bisiklet turu, istanbul, 15 temmuz şehitler köprüsü
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul etabı nötralize edildi
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı, olumsuz hava şartları nedeniyle nötralize edildi. Sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş yaptı.
Bu yıl 59. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı, olumsuz hava koşulları nedeniyle nötralize edildi.
Beşiktaş Meydanı’ndan başlayan turun startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz birlikte verdi.
Bisikletçiler, yine planlanan güzergahta, Caddebostan Sahili'nde 5 yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı'nda parkuru tamamlayacak