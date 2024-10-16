ABD mahkemesinin Timur Cihantimur kararı değerlendiren baba Aci: Elleri kelepçeli olarak gelecekler

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Müzisyen Abby Roach kimdir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi: Dünyada bir ilk
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sektör temsilcilerinin 2025 tahminleri korkuttu! Kira 100 bin TL'ye çıkabilir mi?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye vergi cenneti bir ülke haline geldi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye’nin İzlanda zaferi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’yi ve Esad’ı yalnız bırakma çabası, Rusya’yı meşgul etme çabasıyla bağlantılı’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Messi’nin 10 genç yeteneği listesinde bir Türk: Kendi takımında ilk 11'in vazgeçilmezlerinden birisi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bahçeli’den, İmralı’ya ‘tasfiye’ çağrısı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sağlığa zararlı gıdalar nasıl anlaşılır?
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/abd-mahkemesinin-timur-cihantimur-karari-degerlendiren-baba-aci-elleri-kelepceli-olarak-gelecekler-1089284777.html
ABD mahkemesinin Timur Cihantimur kararı değerlendiren baba Aci: Elleri kelepçeli olarak gelecekler
ABD mahkemesinin Timur Cihantimur kararı değerlendiren baba Aci: Elleri kelepçeli olarak gelecekler
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan trafik kazası sonrası ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin talebi üzerine yakalanan Timur Cihantimur'un iadesiyle... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T11:46+0300
2024-10-16T11:46+0300
yaşam
timur cihantimur
eylem tok
abd
oğuz murat aci
adalet bakanlığı
iade talebi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/06/1081430013_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_303e739e99227607b1fcb63956f67617.jpg
İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un dün ABD'de görülen duruşmada, hakim taraflardan son yazılı savunmalarını isteyerek kararı sonra vereceğini belirtti.Mahkemeyi an be an takip ettilerAci'nin gözü yaşlı babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, Türkiye saati ile 18.00'de görülmeye başlanan davanın neticesini İstanbul'daki evlerinden takip etti. ABD'de yaşayan ve duruşmalara izleyici olarak katılan aile dostları aracılığıyla davadaki gelişmelerden haberdar olan baba Aci, duruşmanın sona ermesinin ardından bu kişiyi cep telefonundan görüntülü olarak aradı.Mahkemenin duruşmayı ertelediğini ve henüz karar verilmediğini öğrenen aile, Cihantimur'un duruşma salonundaki davranışlarının nasıl olduğunu sordu ve rahat davranışlar sergilediği cevabını aldı.Anne Pervin, oğlundan bahsederken gözyaşlarını tutamazken, baba Özer Aci ise mahkemenin erteleme kararını değerlendirdi. Baba Aci, Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un 10 Ekim'de görülen davasının da aynı sebeple ertelendiğini, bu davanın da bir hafta veya 15 gün öteleneceğini tahmin ettiğini belirterek, "Şu an sevindiğim nokta ABD gibi bir yerde bir hafta daha hapiste kalacak olması, bunu bekliyordum." dedi.'Elleri kelepçeli gelecekler ve ben havalimanında onları bekliyor olacağım'Cihantimur ile annesinin 4 ayı aşkın süredir ABD'de hapishanede olduklarını ve bu durumu sevindirici bulduğunu kaydeden Aci, "Baştan beri gelip adalete teslim olsunlar diyorum ama bunlar illa elleri kelepçeli gelmeyi tercih etti. Önümüzdeki hafta duruşmada her ikisine de yüzde yüz iade kararı çıkacağına inanıyorum. Elleri kelepçeli olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne gelecekler, havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım. Şu an sonuç bu, memnuniyet verici, sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.Aci, davaya bakan hakimin olayları incelemeden karar vereceğini düşünmediğini dile getirerek, "Sonuçta bu bir iade kararı. İade edeceklerine inanıyorum. Benim inancım bu yönde. Bugüne kadar yanılmadım, inşallah bundan sonra da yanılmam çünkü çocuk halen pişkinlik içinde. Dört aydır orada hapiste. Bakalım burada ne kadar kalacak? Onu zaman gösterecek." diye konuştu.Ne olmuştu?Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/timur-cihantimur-hakkinda-mahkeme-karari-aciklandi-turkiyeye-iade-edilecek-mi-1089261518.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/06/1081430013_269:0:1533:948_1920x0_80_0_0_0164c275adb94c6b3fc4b5e56c2a7dc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
timur cihantimur, eylem tok, abd, oğuz murat aci, adalet bakanlığı, iade talebi
timur cihantimur, eylem tok, abd, oğuz murat aci, adalet bakanlığı, iade talebi

ABD mahkemesinin Timur Cihantimur kararı değerlendiren baba Aci: Elleri kelepçeli olarak gelecekler

11:46 16.10.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMANEylem Tok
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMAN
Abone ol
İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan trafik kazası sonrası ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin talebi üzerine yakalanan Timur Cihantimur'un iadesiyle ilgili duruşmayı değerlendiren Aci'nin babası Özer Aci, iade kararının çıkmasını beklediklerini söyledi.
İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un dün ABD'de görülen duruşmada, hakim taraflardan son yazılı savunmalarını isteyerek kararı sonra vereceğini belirtti.

Mahkemeyi an be an takip ettiler

Aci'nin gözü yaşlı babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, Türkiye saati ile 18.00'de görülmeye başlanan davanın neticesini İstanbul'daki evlerinden takip etti. ABD'de yaşayan ve duruşmalara izleyici olarak katılan aile dostları aracılığıyla davadaki gelişmelerden haberdar olan baba Aci, duruşmanın sona ermesinin ardından bu kişiyi cep telefonundan görüntülü olarak aradı.
Mahkemenin duruşmayı ertelediğini ve henüz karar verilmediğini öğrenen aile, Cihantimur'un duruşma salonundaki davranışlarının nasıl olduğunu sordu ve rahat davranışlar sergilediği cevabını aldı.
Anne Pervin, oğlundan bahsederken gözyaşlarını tutamazken, baba Özer Aci ise mahkemenin erteleme kararını değerlendirdi. Baba Aci, Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un 10 Ekim'de görülen davasının da aynı sebeple ertelendiğini, bu davanın da bir hafta veya 15 gün öteleneceğini tahmin ettiğini belirterek, "Şu an sevindiğim nokta ABD gibi bir yerde bir hafta daha hapiste kalacak olması, bunu bekliyordum." dedi.

'Elleri kelepçeli gelecekler ve ben havalimanında onları bekliyor olacağım'

Cihantimur ile annesinin 4 ayı aşkın süredir ABD'de hapishanede olduklarını ve bu durumu sevindirici bulduğunu kaydeden Aci, "Baştan beri gelip adalete teslim olsunlar diyorum ama bunlar illa elleri kelepçeli gelmeyi tercih etti. Önümüzdeki hafta duruşmada her ikisine de yüzde yüz iade kararı çıkacağına inanıyorum. Elleri kelepçeli olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne gelecekler, havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım. Şu an sonuç bu, memnuniyet verici, sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.
Aci, davaya bakan hakimin olayları incelemeden karar vereceğini düşünmediğini dile getirerek, "Sonuçta bu bir iade kararı. İade edeceklerine inanıyorum. Benim inancım bu yönde. Bugüne kadar yanılmadım, inşallah bundan sonra da yanılmam çünkü çocuk halen pişkinlik içinde. Dört aydır orada hapiste. Bakalım burada ne kadar kalacak? Onu zaman gösterecek." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.
Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.
Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.
eylem tok - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
TÜRKİYE
Timur Cihantimur hakkında mahkeme kararı açıklandı: Türkiye'ye iade edilecek mi?
Dün, 19:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала