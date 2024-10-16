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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/2025-asgari-ucret-zammi-icin-beklentiler-yukseliyor-rakamlar-netlesiyor-hangi-oranlar-masada-1089274146.html
2025 asgari ücret zammı için beklentiler yükseliyor, rakamlar netleşiyor: Hangi oranlar masada?
2025 asgari ücret zammı için beklentiler yükseliyor, rakamlar netleşiyor: Hangi oranlar masada?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca özel sektör çalışanı ve asgari ücretli, 2025 yılı zam oranını merakla bekliyor. Yıl sonuna yaklaştıkça, enflasyon rakamları üzerinden çeşitli... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T07:56+0300
2024-10-16T07:56+0300
ekonomi
ovp
orta vadeli program (ovp)
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
maaş krizi
yüksek maaş
maaş farkı
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Orta Vadeli Program’a (OVP) göre 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 41.5 olması beklenirken, 2025 için bu oranın yüzde 17.5’e gerilemesi öngörülüyor. Ancak, yeni asgari ücret artışının 2024 yılında gerçekleşen enflasyona mı yoksa 2025 yılı için beklenen enflasyon oranına mı göre yapılacağı büyük merak konusu.2024 yılı için asgari ücrete bir ara zam yapılmadığı biliniyor. Ancak yıl sonuna yaklaştıkça yeni asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler artmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek, bu yıl da benzer bir yol izleyeceğiz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek bir ücret seviyesi belirleyeceğiz" dedi. Bakan Işıkhan, hedeflerinin vatandaşın satın alma gücünü korumak olduğunu vurguladı.Yıl Sonu Enflasyonu Üzerine SenaryolarMilliyet'e konuşan sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz, asgari ücret zammına ilişkin üç farklı senaryo üzerinde durdu. 2024 yılı sonunda enflasyon yüzde 41.5 olarak tahmin edilse de yılın geri kalanında aylık bazda yüzde 1, yüzde 2 veya yüzde 3 oranında artışlar gerçekleşirse yıl sonu enflasyonu yüzde 39.98 ile yüzde 48.45 arasında değişebilir. Merkez Bankası'nın Ekim ayı anketine göre ise yıl sonu enflasyonun yüzde 44.11 seviyesinde olacağı öngörülüyor.Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak?Asgari ücretle ilgili zam oranları konusunda yüzde 20 ile yüzde 50 arasında değişen tahminler konuşuluyor. Eğer yüzde 30 zam yapılırsa yeni asgari ücret 22 bin 102 TL olacak. Yüzde 40 oranında zam yapılırsa bu rakam 23 bin 802 TL’ye yükselecek. Ancak, bazı uzmanlar %45'lik bir artışın mümkün olduğunu, bu durumda asgari ücretin 24 bin 652 TL’ye çıkacağını ifade ediyor.Refah Payı Gündeme Gelebilir Mi?Gerçekleşecek enflasyonun üzerine eklemeler yapılması, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine gündemde. Bu bağlamda refah payı gibi ek ödemeler ile çalışanların maaşlarında iyileştirme yapılması da olası görünüyor. Zammın belirlenmesi, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon tarafından kararlaştırılacak. Burada hükümetin arabuluculuk rolü oynayacağı ve asgari ücretin belirlenmesinde dengeli bir yol izleneceği düşünülüyor.Son Yüksek Zam Olabilir Mi?Asgari ücrete yapılacak yüzde 45’lik zam ile maaşların 24 bin 652 TL'ye, yüzde 50 zam ile ise 25 bin 503 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. OVP’ye göre, 2025 yılı sonunda enflasyon yüzde 17.5, 2026’da yüzde 9.7 ve 2027’de yüzde 7.0 seviyelerine düşeceği için, 2025 yılındaki artışların son büyük zam olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, işçi ve işveren taraflarının masada yüksek ve düşük zam talepleri ile pazarlığa başlayacağı, hükümetin ise orta yolu bulacağı tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/meteoroloji-yilin-ilk-kar-yagisi-icin-haritayi-isaret-ederek-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-firtina-ile-1089273308.html
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2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2025 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, temmuzda asgari ücrete zam var mı, asgari ücrete ara zam olacak mı
2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2025 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, temmuzda asgari ücrete zam var mı, asgari ücrete ara zam olacak mı

2025 asgari ücret zammı için beklentiler yükseliyor, rakamlar netleşiyor: Hangi oranlar masada?

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Milyonlarca özel sektör çalışanı ve asgari ücretli, 2025 yılı zam oranını merakla bekliyor. Yıl sonuna yaklaştıkça, enflasyon rakamları üzerinden çeşitli tahminler gündeme gelmeye başladı. Peki, asgari ücret zammı 2025 yılı için ne kadar olur?
Orta Vadeli Program’a (OVP) göre 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 41.5 olması beklenirken, 2025 için bu oranın yüzde 17.5’e gerilemesi öngörülüyor. Ancak, yeni asgari ücret artışının 2024 yılında gerçekleşen enflasyona mı yoksa 2025 yılı için beklenen enflasyon oranına mı göre yapılacağı büyük merak konusu.
2024 yılı için asgari ücrete bir ara zam yapılmadığı biliniyor. Ancak yıl sonuna yaklaştıkça yeni asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler artmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek, bu yıl da benzer bir yol izleyeceğiz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek bir ücret seviyesi belirleyeceğiz" dedi. Bakan Işıkhan, hedeflerinin vatandaşın satın alma gücünü korumak olduğunu vurguladı.

Yıl Sonu Enflasyonu Üzerine Senaryolar

Milliyet'e konuşan sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz, asgari ücret zammına ilişkin üç farklı senaryo üzerinde durdu. 2024 yılı sonunda enflasyon yüzde 41.5 olarak tahmin edilse de yılın geri kalanında aylık bazda yüzde 1, yüzde 2 veya yüzde 3 oranında artışlar gerçekleşirse yıl sonu enflasyonu yüzde 39.98 ile yüzde 48.45 arasında değişebilir. Merkez Bankası'nın Ekim ayı anketine göre ise yıl sonu enflasyonun yüzde 44.11 seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak?

Asgari ücretle ilgili zam oranları konusunda yüzde 20 ile yüzde 50 arasında değişen tahminler konuşuluyor. Eğer yüzde 30 zam yapılırsa yeni asgari ücret 22 bin 102 TL olacak. Yüzde 40 oranında zam yapılırsa bu rakam 23 bin 802 TL’ye yükselecek. Ancak, bazı uzmanlar %45'lik bir artışın mümkün olduğunu, bu durumda asgari ücretin 24 bin 652 TL’ye çıkacağını ifade ediyor.

Refah Payı Gündeme Gelebilir Mi?

Gerçekleşecek enflasyonun üzerine eklemeler yapılması, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine gündemde. Bu bağlamda refah payı gibi ek ödemeler ile çalışanların maaşlarında iyileştirme yapılması da olası görünüyor. Zammın belirlenmesi, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon tarafından kararlaştırılacak. Burada hükümetin arabuluculuk rolü oynayacağı ve asgari ücretin belirlenmesinde dengeli bir yol izleneceği düşünülüyor.

Son Yüksek Zam Olabilir Mi?

Asgari ücrete yapılacak yüzde 45’lik zam ile maaşların 24 bin 652 TL'ye, yüzde 50 zam ile ise 25 bin 503 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. OVP’ye göre, 2025 yılı sonunda enflasyon yüzde 17.5, 2026’da yüzde 9.7 ve 2027’de yüzde 7.0 seviyelerine düşeceği için, 2025 yılındaki artışların son büyük zam olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, işçi ve işveren taraflarının masada yüksek ve düşük zam talepleri ile pazarlığa başlayacağı, hükümetin ise orta yolu bulacağı tahmin ediliyor.
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