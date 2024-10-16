https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/meteoroloji-yilin-ilk-kar-yagisi-icin-haritayi-isaret-ederek-uyardi-kuvvetli-saganak-ve-firtina-ile-1089273308.html

Meteoroloji yılın ilk kar yağışı için haritayı işaret ederek uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına ile birlikte geliyor

Meteoroloji yılın ilk kar yağışı için haritayı işaret ederek uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına ile birlikte geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Yarın itibarıyla Türkiye, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T07:33+0300

2024-10-16T07:33+0300

2024-10-16T07:33+0300

türkiye

kar

kar yağışı

kar fırtınası

kar küreme

kar tatili

yağmur

yağmur suyu

sel

sel felaketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/13/1076493332_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46e5835c8a267dd2f81a9deaf8d87e77.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlar ve sert rüzgarlar etkili olacak. Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde yerel sağanak yağışlar beklenirken, rüzgarın bazı bölgelerde saatte 60 km hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Karadeniz’in batısında dalgaların boyu yer yer 3.5 metreye kadar çıkabilir.Karadeniz’e sezonun i̇lk karı geliyorKaradeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, özellikle yaylalarda ilk kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Rize illerinde çarşamba ile cuma günleri arasında şiddetli yağmurun etkili olacağını duyurdu. Ayrıca Rize civarında yağışlar hafifleyecek olsa da bölgedeki soğuk hava dalgası, yaylalarda kar yağışına neden olacak.Doğu Anadolu’da yağış devam ediyorDoğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde üç gün boyunca yağış geçişleri bekleniyor. Özellikle Ağrı çevreleri ve Erzurum’un güney kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak. Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını ve olası olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarıMeteoroloji, kuvvetli yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Ordu ve Erzurum çevrelerinde etkili olacağını belirtti. Yağışlar, gece saatlerinde şiddetini artıracak. Ayrıca Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 km/s hızla esmesi bekleniyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı kişileri dikkatli olmaya çağırdı.Bugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: Sağanak Yağışlar ve Kuvvetli RüzgarlarMarmara Bölgesi’nin doğusunda, İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Edirne ve Kırklareli gibi batı illerinde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Kırklareli kıyı kesimlerinde yağışlar etkili olacak. Rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla esmesi beklenirken, özellikle Marmara'nın batı kesimlerinde kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.Ege Bölgesi: Parçalı Bulutlu ve Sert RüzgarlarEge Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Ancak kıyı kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus etkili olacak. Denizciler için Kuzey Ege’de 5 ila 7 kuvvetinde rüzgar ve dalga boyunun 3.5 metreye kadar çıkması beklendiği için fırtınaya karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.Akdeniz Bölgesi: Yağışlar Toroslar’da etkili olacakAkdeniz’de parçalı bulutlu bir hava görülse de özellikle öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz’in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’de de yerel sağanak yağışların etkisini göstereceği tahmin ediliyor.Karadeniz Bölgesi: Sağanak yağışlar ve fırtınamsı rüzgarlarKaradeniz Bölgesi’nin özellikle kıyı kesimlerinde sağanak yağışlar görülecek. Batı Karadeniz’de Zonguldak ve Bartın çevrelerinde gece saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında da benzer şekilde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinde ise 8 kuvvetinde esecek. Denizciler için olumsuz hava koşulları oluşturabilecek fırtınamsı rüzgarlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.Doğu Anadolu: Erzurum ve Kars’ta kuvvetli yağışlarDoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Erzurum, Kars ve Ağrı gibi illerde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Erzurum’un güney kesimlerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde etkisini artıracağı, özellikle yüksek kesimlerde sis ve pus olaylarının yaşanabileceği bildiriliyor.Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışGüneydoğu Anadolu Bölgesi genel olarak parçalı bulutlu geçecek. Ancak gece saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel sağanak yağışlar etkili olacak.Denizlerde hava durumu: Karadeniz ve Ege’de fırtına bekleniyorMeteoroloji, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki denizciler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz ve Güney Ege’de fırtına beklenirken, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de de fırtınamsı rüzgarlar etkili olacak. Dalga boyunun yer yer 3,5 metreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Denizcilerin seyir güvenliğini tehlikeye sokabilecek bu hava koşullarına karşı tedbirli olması öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/real-madridde-arda-guler-krizi-taraftar-tepki-gosterdi-oglu-bile-ancelottiye-kizgin-1089272997.html

türkiye

izmir

ankara

karadeniz

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 16 ekim hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık