TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başladı: Kredi kartından 'savunma payı' kesintisinde değişiklik olacak mı?

Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifinin görüşüleceği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başladı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başladı. Limiti 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartlarından alınacak 750 liralık pay düzenlemesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kredi kartından katkı payında değişikliğe gidilecek mi?100 bin lira kredi kartı limiti ya da 750 lira katkı payında bir değişiklik yapılması noktasında bir sonuca varılırsa yasa teklifinin bugün Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında verilecek önergeyle değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınacak. Kanun teklifinde, kredi kartlarından hizmet bedelinin 1 Ocak tarihinden itibaren başlaması istendi. Meclis'e sunulan teklifte, bu bedel şöyle tarif edildi:"Belirlenen limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 TL pay (Kartın yıl içinde herhangi bir sebeple yenilenmesi halinde ilgili yıl için pay ödenmiş ise ayrıca pay alınmaz, kartın herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde alınan pay iade edilmez. Fiziki bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve fiziki olmayan kartlar için ayrıca pay alınmaz.)"Kredi kartından 750 TL'lik kesinti ne zaman yapılacak?Kanun teklifinde, kredi kartlarından hizmet bedelinin 1 Ocak tarihinden itibaren başlaması istendi. Ocak ayının başında, hizmet bedeli banka tarafından kredi kartı sahibinden kesilecek. Düzenlemeye göre, yıl içinde limiti artan veya yeni alınan kartlardan da hizmet bedeli alınacak. Düzenlemeye göre birden fazla kartı olan, her kart için hizmet bedeli ödeyecek.Kredi kartından katkı payı nasıl ödenecek?Kredi kartlarından hizmet bedeli ocak aylarında banka tarafından kesilecek ve fona aktarılacak. Taslak yasalaşırsa, bankalar, 100 bin lira üstü limiti olan müşterilerinden 1 ocak itibariyle 750 TL kesinti yapacaklar ve yapılan kesintiyi devlete aktaracaklar. Bu kesintinin, bankaların şu an aldıkları kredi kartı bedeli gibi kesilmesi, yani kredi kartından kesilmesi bekleniyor.Yasa teklifi neleri içeriyor?Tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL, Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL alınacak.Noterdeki işlemlerden, taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar, sıfır araçların tescil işlemlerinde 3 bin TL, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde bin 500 TL, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL, olmak üzere maktu tutarlarda Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınması öngörülüyor. İlgili yeni ödemeler hizmet bedeli olarak adlandırılıyor.

