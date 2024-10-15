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Savunma sanayii katkı payıyla ilgili Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Kartlardan kesinti neden yapılacak?
Savunma sanayii katkı payıyla ilgili Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Kartlardan kesinti neden yapılacak?
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savunma sanayiine ek kaynak paketiyle ilgili ilk kez konuştu. Kredi kartından 750 TL'lik kesintiye ilişkin açıklamalarda... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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Yürütme ve yürürlülük dahil 12 maddeden oluşan "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM başkanlığına cuma günü sunuldu. Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına öngörülen yıllık 750 TL'lik kesinti kamuoyunda tartışılan başlıklardan biri oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı NTV canlı yayında savunma sanayiine ek kaynak paketiyle ilgili ilk kez konuştu. Kredi kartlarından 750 TL'lik kesintiBakan Şimşek, "Ülkemizin caydırıcılık gücünü artırmak dışında hiçbir seçeneği yok. Bölgemizde bir ateş var, savaşlar var. Sıkıntılı bir mahalledeyiz. Kredi kartlarından savunma sanayiye aktarılacak kaynağın amacı ülkemizin caydırıcılığını artırmak. Bunun amacı çok net" diye konuştu. Bakan Şimşek, başta kredi kartından 750 TL'lik kesinti olmak üzere yöneltilen eleştirilerle ilgili de "Eleştirilere kulaklarımızı tıkayamayız. Gelen değerlendirmeleri Meclis dikkate alır. Ben de bütçe dışı fonları ilkesel olarak doğru bulmuyorum. Ama bazı fonlar ihtiyaç" ifadelerini kullandı.Bakan Şimşek açıklamaları devamında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/kredi-kartindan-750-tllik-kesintinin-ayrintilari-netlesti-kart-iptal-edilirse-savunma-payi-iade-1089192447.html
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Savunma sanayii katkı payıyla ilgili Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Kartlardan kesinti neden yapılacak?

10:23 15.10.2024 (güncellendi: 11:02 15.10.2024)
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savunma sanayiine ek kaynak paketiyle ilgili ilk kez konuştu. Kredi kartından 750 TL'lik kesintiye ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, paketin bir kuruşunun bile bütçeye gitmeyeceğini söyledi. Bakan Şimşek, "Eleştirilere kulaklarımızı tıkayamayız. Gelen değerlendirmeleri Meclis dikkate alır" dedi.
Yürütme ve yürürlülük dahil 12 maddeden oluşan "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM başkanlığına cuma günü sunuldu. Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına öngörülen yıllık 750 TL'lik kesinti kamuoyunda tartışılan başlıklardan biri oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı NTV canlı yayında savunma sanayiine ek kaynak paketiyle ilgili ilk kez konuştu.

Kredi kartlarından 750 TL'lik kesinti

Bakan Şimşek, "Ülkemizin caydırıcılık gücünü artırmak dışında hiçbir seçeneği yok. Bölgemizde bir ateş var, savaşlar var. Sıkıntılı bir mahalledeyiz. Kredi kartlarından savunma sanayiye aktarılacak kaynağın amacı ülkemizin caydırıcılığını artırmak. Bunun amacı çok net" diye konuştu.
Bakan Şimşek, başta kredi kartından 750 TL'lik kesinti olmak üzere yöneltilen eleştirilerle ilgili de "Eleştirilere kulaklarımızı tıkayamayız. Gelen değerlendirmeleri Meclis dikkate alır. Ben de bütçe dışı fonları ilkesel olarak doğru bulmuyorum. Ama bazı fonlar ihtiyaç" ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek açıklamaları devamında şunları kaydetti:

"2000'li yılların başında savunma sanayii çok cüzi. Türkiye ihtiyaçlarının yüzde 80'inden fazlasını dışarıdan tedarik ediyor. Bugün tamamen terse dönmüş. 3.500 firmamız savunma sanayiine ekipman üretiyor. Çelik kubbe inşa edilecek. Ülkeyi koruyacak hava savunma sistemi kurulacak. Bunlar pahalı sistemler. 5'inci nesil uçağa uzun süredir para yatırıyoruz. Ürettik, uçuşlara başladı. Motor geliştirilmesi lazım. 1000'in üzerinde proje var. Bu kaynak gerektiriyor. İlave kaynak talebi oluştu. Savunma sanayiisinde ilave kaynak talebi oluştuğunda savunma sanayiisine destek vermekle birlikte bütçenin deprem yaralarını sarmakla meşgul olduğunu belirttik. Savunma sanayiinin kaynak ihtiyacı var. Biz dedik ki enflasyonla mücadele ederken enflasyonu artıracak vergi artışlarından uzak duralım. İşlem bazlı ücretlere yönelindi. Tartışılan hususlar var, yüce Meclis'e bağlı. Savunma sanayii fonu var kaynak buraya gidecek. Bu paket tamamen savunma sanayii fonuna kaynak sağlamak için hazırlanmış. Şu ana kadar depreme 2,5 trilyon lira kaynak aktarmış olacağız. Bu konuda milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Etrafımızda savaş var, ülkeyi korumamız lazım. Bunu alıp başka mecralara çekmek siyaseten yakışmıyor. Eleştirilere kulaklarımızı asla tıkayamayız. Gelen değerlendirmeleri Meclis dikkate alır. Bütçe ihtiyaçları için hazırlanmış tedbir paketi değildir. İlkesel olarak bütçe dışı fonları doğru bulmuyorum. Bazı fonlar ihtiyaç."

Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
EKONOMİ
Kredi kartından 750 TL'lik kesintinin ayrıntıları netleşti: Kart iptal edilirse savunma payı iade edilecek mi?
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