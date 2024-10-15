https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bakan-simsek-canli-yayinda-konustu-ozellestirme-idaresi-kamu-araclarinin-satisina-baslayacak-1089237162.html

Savunma sanayii katkı payıyla ilgili Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Kartlardan kesinti neden yapılacak?

Savunma sanayii katkı payıyla ilgili Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Kartlardan kesinti neden yapılacak?

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savunma sanayiine ek kaynak paketiyle ilgili ilk kez konuştu. Kredi kartından 750 TL'lik kesintiye ilişkin açıklamalarda... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T10:23+0300

2024-10-15T10:23+0300

2024-10-15T11:02+0300

ekonomi

mehmet şimşek

kredi kartı

kredi kartı limiti

savunma

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Yürütme ve yürürlülük dahil 12 maddeden oluşan "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM başkanlığına cuma günü sunuldu. Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına öngörülen yıllık 750 TL'lik kesinti kamuoyunda tartışılan başlıklardan biri oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı NTV canlı yayında savunma sanayiine ek kaynak paketiyle ilgili ilk kez konuştu. Kredi kartlarından 750 TL'lik kesintiBakan Şimşek, "Ülkemizin caydırıcılık gücünü artırmak dışında hiçbir seçeneği yok. Bölgemizde bir ateş var, savaşlar var. Sıkıntılı bir mahalledeyiz. Kredi kartlarından savunma sanayiye aktarılacak kaynağın amacı ülkemizin caydırıcılığını artırmak. Bunun amacı çok net" diye konuştu. Bakan Şimşek, başta kredi kartından 750 TL'lik kesinti olmak üzere yöneltilen eleştirilerle ilgili de "Eleştirilere kulaklarımızı tıkayamayız. Gelen değerlendirmeleri Meclis dikkate alır. Ben de bütçe dışı fonları ilkesel olarak doğru bulmuyorum. Ama bazı fonlar ihtiyaç" ifadelerini kullandı.Bakan Şimşek açıklamaları devamında şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/kredi-kartindan-750-tllik-kesintinin-ayrintilari-netlesti-kart-iptal-edilirse-savunma-payi-iade-1089192447.html

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