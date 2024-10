https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/40-gunluk-bebegi-7-kattan-atti-1089256881.html

40 günlük bebeği 7. kattan attı

40 günlük bebeği 7. kattan attı

Sputnik Türkiye

İstanbul Pendik’te meydana gelen korkunç olayda, down sendromlu 17 yaşındaki İlayda Nur Ö., misafirliğe gittiği komşularının 40 günlük bebeği Emin Egemen D.’yi... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T17:03+0300

2024-10-15T17:03+0300

2024-10-15T17:03+0300

türkiye

kaza

bebek

istanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089256431_3:0:1178:661_1920x0_80_0_0_dd5cbf985fdc43c7d56eae674769dd97.jpg

İstanbul Pendik'te akşam saatlerinde İlayda Nur Ö. babaannesi Huriye S. ile birlikte komşuları Murat ve Sultan D.’nin evine misafirliğe gitti. Down sendromlu genç attıAile teras katında mangal yaparken, down sendromlu İlayda Nur Ö. habersizce aşağı kata indi. Beşikte yatan 40 günlük bebek Emin Egemen D.’yi camdan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. İlayda Nur Ö. ve babaannesi Huriye S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 40 günlük bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.Kurtköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ekşi, “Down sendromlu bir evladımız babaannesiyle komşusuna misafirliğe gidiyor. Aileler terasta mangal yaparken, down sendromlu kızımız habersizce 40 günlük bebeğimizin odasına giriyor. Engelli olduğu için farkında olmadan bebeği camdan aşağı atıyor. Bu vahim olaya mahallemiz olarak çok üzüldük. Ailemize Allah sabırlar versin. Resmi makamların, polislerin incelemeleri sürüyor. Mahallemize büyük geçmiş olsun diliyorum.” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ozel-hastaneye-sevk-edilen-bebeklerin-aileleri-konustu-burada-kalirsaniz-bebeginiz-olur-1089246273.html

türkiye

bebek

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaza, bebek, istanbul