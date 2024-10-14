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Hull City Başkan Vekili Tan Kesler: Süper Lig, kalite olarak İngiltere ligi olan Championship'in üstünde
Hull City Başkan Vekili Tan Kesler: Süper Lig, kalite olarak İngiltere ligi olan Championship'in üstünde
Sputnik Türkiye
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin Başkan Vekili Tan Kesler, kulüp olarak ciddi bir değişimin içerisinde olduklarını ve bu adaptasyon sürecinin... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, milli maçlar için verilen arada Antalya'da hazırlık kampı geçirdi. Öncelikle hedeflerinin her zaman Premier Lig'e çıkmak olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Kesler, "Dolasıyla bu sene de aynı yoldayız. Ciddi bir şekilde değişim içerisindeyiz. Bu adaptasyonun bittiği noktada, ligin son bölümünü üst sıralarda tamamlayıp, çıkmaya en büyük adaylardan biri olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'İngiltere'de futbol kulüpleri yaptıkları planlamaya sadık kalıyorlar'Türkiye'de çok kıymetli başkanlar, yöneticiler ve spor adamları olduğundan bahseden Tan Kesler, "Avrupa'da, özellikle İngiltere'deki en önemli şey; futbol kulüpleri yaptıkları planlamaya sadık kalıyorlar. Transfer stratejisi, kulüp stratejisi, kulübü geliştirmek için sponsorluklar gibi konulara sadık kalabiliyorlar. Ülkemizde futbola olan tutku çok fazla olduğu için çabuk başarı ve sonuç istiyoruz. Yapılan plan ve projelere çabuk refleks bekliyoruz ya da çabuk vazgeçiyoruz. Transfer özelinde Türkiye'ye çok özel oyuncular geliyor. Bunların gelmesi Türk futboluna çok katkı sağlıyor ama bir taraftan da takım olgusunu oluşturacak transfer politikaları daha kıymetli olabilir. Bu noktada, futbol evrensel bir oyun, herkes aynı dili konuşuyor. Sadece metotlar değişiyor. Avrupa'da herkes bunu daha sabırlı yapıyor. Biraz daha planlı yapmaya çalışıyor. Altyapı ve eğitmen konularına çok konsantre olunuyor. Biz daha fazla modellerimizi değiştiriyoruz. Bu demek değil ki yanlış yapıyoruz. Avrupa ile aramızda şöyle farklar olduğunu düşünüyorum. Championship ile Türkiye'de topun oyunda kalma süresinde büyük bir fark var. Herkesi tenzih ederek söylüyorum, orada oyunun yönetim şekliyle ilgili bir fark var. Oradaki hakemler de oyunu yönetmek anlamında çok sınırlı ama oyunu oynatmaya yönelik. Avrupa'nın birçok bölgesinde oyunu yönetmekten çok idare etme bakış açısı var. Bizde biraz daha az top oyunda kalıyor. Hakemler oyunu idare etmekten çıkıp dikte etmeye çalışıyorlar. Bunu hakem hatası anlamında söylemiyorum. Kıyaslama anlamında söylüyorum. Avrupa'da futbol daha hızlı oynanıyor" şeklinde konuştu.'Acun Bey'in Türk futboluna hizmeti her zaman olacaktır'Hull City ve Maribor'un ardından üçüncü bir takım satın almanın hedeflerinin arasında olup olmamasının sorulması üzerine Tan Kesler, "Aslında bunu Acun Bey'e sormamız gerekir. Çünkü o bizim liderimiz. Dolasıyla onun bir vizyonu var. Biz de o vizyonu takip ediyoruz. Gün yoğunluğunu hafifletmeye çalışıyoruz. Sağolsun o da bize güveniyor, inanıyor. Çok güzel bir ekibimiz var. Sadece ben değilim, o ekibin tamamına çok güveniyor. Fikir ve geliştirme alanı sağlıyor. Türkiye konusuna gelince, zaten yoğun bir mesai harcıyor. Biz de onun yoğunluğunu hafifletme olarak Hull City ve Maribor takımlarını yeterince başarılı kılıp onun iş yükünü almaya çalışıyoruz. Üçüncü kulübü şu anda planlamadık. Bir gün olur ya da olmaz diye yorum yapmam çok doğru olmaz. Çünkü kendisi buna karar veriyor. Yapısı gereği herkese destek olmak istediği için Türkiye'de birçok kulüple konuştuğunu biliyorum. Birçok kulübün oyuncusuyla ilgili onları bize kazandırmak istediğini biliyorum. Türk futbol ekonomisine destek olmak istediğini de biliyorum. Acun Bey'in Türk futboluna hizmeti her zaman olacaktır" diye yanıtladı.'Süper Lig'in kalite olarak Championship'in üstünde olduğunu düşünüyoruz'Türkiye'deki genç futbolcuları, yabancı ya da Türk fark etmeden takip ettiklerini dile getiren Tan Kesler, "Süper Lig'in kalite olarak Championship'in üstünde olduğunu düşünüyoruz. Fiziksel anlamda daha gelişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Oyuncu takip ediyoruz, özellikle Türk oyuncuları takip ediyoruz. Biz ilk sene şunu tecrübe edindik; birçok Türk oyuncusu yurt dışına adapte olma zorluğu çekiyor. Dolasıyla bizdeki lig yoğun ve uzun olduğu için oralarda oyunculardan performans alamıyoruz. İyi ya da kötü oyuncu olduğundan bağımsız olarak, performans alamıyoruz. Dolasıyla ona uygun oyuncular bakmaya daha çok özen gösteriyoruz. Böyle de yakından takip ettiğimiz oyuncular var. Önümüzdeki dönemlerde Türk oyuncuları daha çok göreceksiniz diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.
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hull city, ingiltere, süper lig, avrupa süper ligi, avrupa futbol şampiyonası, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
hull city, ingiltere, süper lig, avrupa süper ligi, avrupa futbol şampiyonası, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)

Hull City Başkan Vekili Tan Kesler: Süper Lig, kalite olarak İngiltere ligi olan Championship'in üstünde

11:35 14.10.2024
© ENES GÜMÜŞ-AW307548TAN KESLER
TAN KESLER - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
© ENES GÜMÜŞ-AW307548
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin Başkan Vekili Tan Kesler, kulüp olarak ciddi bir değişimin içerisinde olduklarını ve bu adaptasyon sürecinin bittiği noktayla birlikte ligin son bölümünde üst sıralarda olmayı planladıklarını belirterek hedeflerinin Premier Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, milli maçlar için verilen arada Antalya'da hazırlık kampı geçirdi. Öncelikle hedeflerinin her zaman Premier Lig'e çıkmak olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Kesler, "Dolasıyla bu sene de aynı yoldayız. Ciddi bir şekilde değişim içerisindeyiz. Bu adaptasyonun bittiği noktada, ligin son bölümünü üst sıralarda tamamlayıp, çıkmaya en büyük adaylardan biri olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'İngiltere'de futbol kulüpleri yaptıkları planlamaya sadık kalıyorlar'

Türkiye'de çok kıymetli başkanlar, yöneticiler ve spor adamları olduğundan bahseden Tan Kesler, "Avrupa'da, özellikle İngiltere'deki en önemli şey; futbol kulüpleri yaptıkları planlamaya sadık kalıyorlar. Transfer stratejisi, kulüp stratejisi, kulübü geliştirmek için sponsorluklar gibi konulara sadık kalabiliyorlar. Ülkemizde futbola olan tutku çok fazla olduğu için çabuk başarı ve sonuç istiyoruz. Yapılan plan ve projelere çabuk refleks bekliyoruz ya da çabuk vazgeçiyoruz. Transfer özelinde Türkiye'ye çok özel oyuncular geliyor. Bunların gelmesi Türk futboluna çok katkı sağlıyor ama bir taraftan da takım olgusunu oluşturacak transfer politikaları daha kıymetli olabilir. Bu noktada, futbol evrensel bir oyun, herkes aynı dili konuşuyor. Sadece metotlar değişiyor. Avrupa'da herkes bunu daha sabırlı yapıyor. Biraz daha planlı yapmaya çalışıyor. Altyapı ve eğitmen konularına çok konsantre olunuyor. Biz daha fazla modellerimizi değiştiriyoruz. Bu demek değil ki yanlış yapıyoruz. Avrupa ile aramızda şöyle farklar olduğunu düşünüyorum. Championship ile Türkiye'de topun oyunda kalma süresinde büyük bir fark var. Herkesi tenzih ederek söylüyorum, orada oyunun yönetim şekliyle ilgili bir fark var. Oradaki hakemler de oyunu yönetmek anlamında çok sınırlı ama oyunu oynatmaya yönelik. Avrupa'nın birçok bölgesinde oyunu yönetmekten çok idare etme bakış açısı var. Bizde biraz daha az top oyunda kalıyor. Hakemler oyunu idare etmekten çıkıp dikte etmeye çalışıyorlar. Bunu hakem hatası anlamında söylemiyorum. Kıyaslama anlamında söylüyorum. Avrupa'da futbol daha hızlı oynanıyor" şeklinde konuştu.

'Acun Bey'in Türk futboluna hizmeti her zaman olacaktır'

Hull City ve Maribor'un ardından üçüncü bir takım satın almanın hedeflerinin arasında olup olmamasının sorulması üzerine Tan Kesler, "Aslında bunu Acun Bey'e sormamız gerekir. Çünkü o bizim liderimiz. Dolasıyla onun bir vizyonu var. Biz de o vizyonu takip ediyoruz. Gün yoğunluğunu hafifletmeye çalışıyoruz. Sağolsun o da bize güveniyor, inanıyor. Çok güzel bir ekibimiz var. Sadece ben değilim, o ekibin tamamına çok güveniyor. Fikir ve geliştirme alanı sağlıyor. Türkiye konusuna gelince, zaten yoğun bir mesai harcıyor. Biz de onun yoğunluğunu hafifletme olarak Hull City ve Maribor takımlarını yeterince başarılı kılıp onun iş yükünü almaya çalışıyoruz. Üçüncü kulübü şu anda planlamadık. Bir gün olur ya da olmaz diye yorum yapmam çok doğru olmaz. Çünkü kendisi buna karar veriyor. Yapısı gereği herkese destek olmak istediği için Türkiye'de birçok kulüple konuştuğunu biliyorum. Birçok kulübün oyuncusuyla ilgili onları bize kazandırmak istediğini biliyorum. Türk futbol ekonomisine destek olmak istediğini de biliyorum. Acun Bey'in Türk futboluna hizmeti her zaman olacaktır" diye yanıtladı.

'Süper Lig'in kalite olarak Championship'in üstünde olduğunu düşünüyoruz'

Türkiye'deki genç futbolcuları, yabancı ya da Türk fark etmeden takip ettiklerini dile getiren Tan Kesler, "Süper Lig'in kalite olarak Championship'in üstünde olduğunu düşünüyoruz. Fiziksel anlamda daha gelişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Oyuncu takip ediyoruz, özellikle Türk oyuncuları takip ediyoruz. Biz ilk sene şunu tecrübe edindik; birçok Türk oyuncusu yurt dışına adapte olma zorluğu çekiyor. Dolasıyla bizdeki lig yoğun ve uzun olduğu için oralarda oyunculardan performans alamıyoruz. İyi ya da kötü oyuncu olduğundan bağımsız olarak, performans alamıyoruz. Dolasıyla ona uygun oyuncular bakmaya daha çok özen gösteriyoruz. Böyle de yakından takip ettiğimiz oyuncular var. Önümüzdeki dönemlerde Türk oyuncuları daha çok göreceksiniz diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.
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