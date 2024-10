https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/irandan-batiya-rusyaya-balistik-fuze-vermedik-kendinize-baska-bir-hikaye-bulun-1089179824.html

İran'dan Batı'ya: 'Rusya'ya balistik füze vermedik, kendinize başka bir hikaye bulun'

İran'dan Batı'ya: 'Rusya'ya balistik füze vermedik, kendinize başka bir hikaye bulun'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ülkesinin Rusya'ya balistik füze verdiği iddialarını yalanladı. 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T15:54+0300

2024-10-13T15:54+0300

2024-10-13T15:54+0300

dünya

iran

abbas arakçi

seyyid abbas arakçi

rusya

balistik füze

kıtalararası balistik füze

josep borrell

enrique mora

batılı ülkeler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0d/1089179363_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5c4cd22ecdc94f8b8303727796ad8c3d.jpg

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X hesabından bir mesaj yayınlayarak, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile New York'taki görüşmesi sırasında Tahran'ın Moskova'ya balistik füzeler tedarik ettiğine dair iddialara verdiği yanıtı paylaştı.İran ve Rusya arasındaki askeri işbirliğinin yeni olmadığını, bir geçmişe sahip olduğunu ve Ukrayna krizinden uzun süre önce başladığını belirten Arakçi, "Daha önce de ifade ettiğim gibi, biz Rusya'ya balistik füze vermedik. Eğer Avrupa İsrail'in şantajını hafifletecek bir meseleye ihtiyaç duyuyorsa, başka bir hikaye bulması daha iyi olur" ifadelerini kullandı.Bazı Batılı ülkeler tarafından öne sürülen iddiaların kaynağının İsrail olduğunu vurgulayan Arakçi, zira Batı'nın İsrail'e her türlü desteği verdiğini anımsattı.Arakçi, "Bazı Avrupa ülkeleri İsrail rejimine her türlü gelişmiş silahı temin etti ve İran'a karşı askeri operasyonlara coşkuyla girdiler. ABD'nin 'Maksimum Baskı' politikası hala yürürlükte ve Avrupa'daki iş topluluğu, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) talimatlarını eksiksiz bir şekilde takip ediyor" dedi.İran'ın Rusya ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerini desteklemek için balistik füzeler de dahil çeşitli silahlar gönderdiğine dair iddialar uzun süredir ve sık sık gündeme getiriliyor.Batılı ülkeler bu yöntemle Rusya'nın müttefiklerini baskı altına almaya çalışırken, hem Moskova hem de müttefikleri iddiaları kesin dille reddediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/netanyahu-bm-baris-guclerinin-lubnandaki-catisma-bolgesinden-cikarilmasini-istedi-1089177731.html

iran

rusya

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, abbas arakçi, seyyid abbas arakçi, rusya, balistik füze, kıtalararası balistik füze, josep borrell, enrique mora, batılı ülkeler, abd, ofac, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac), abd hazine bakanlığı, abd hazine bakanlığı yabancı varlık kontrol ofisi, israil, destek, ab