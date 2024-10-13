Netanyahu, BM barış güçlerinin Lübnan'daki çatışma bölgesinden çıkarılmasını istedi

İsrail Başbakanlık Ofisi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu tarafından yapılan görüntülü açıklamayı yayınladı.



Netanyahu, "Sayın Genel Sekreter, Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kuvvetlerini saldırıların altından çekin. Bu, hemen şimdi, derhal yapılmalıdır" dedi.



Bazı UNIFIL askerlerinin İsrail ordusunun saldırısında yaralanmasından üzüntü duyduklarını belirten Netanyahu, "Bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ancak bunu sağlamanın basit ve bariz yolu, birliklerin tehlikeli bölgeden çıkarılmasıdır" ifadelerini kullandı.



UNIFIL güçlerinin bölgeden çıkarılmasını reddetmenin söz konusu askerleri Hizbullah hareketinin rehineleri haline getirdiğini savunan Netanyahu, bu hareketin UNIFIL birliklerini canlı kalkan olarak kullandığını iddia etti.



Avrupalı liderlere de seslenen Netanyahu, eleştirilerin odağının İsrail'den barış güçlerini tehlikeye atan Hizbullah'a çevrilmesi gerektiğini de kaydetti.



İrlanda Genelkurmay Başkanı Sean Clancy, İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırısının yanlışlık olduğuna inanmadığını belirterek, "Askeri bir bakış açısıyla bu, kazayla yaşanan bir eylem değil doğrudan bir eylemdir" ifadelerini kullanmıştı.



Tank atışının isabet ettiği UNIFIL gözlem kulesinin küçük bir hedef olduğunu belirten Clancy, "Küçük bir hedef olan gözetleme kulesini tankla vurmak için kasten hedef almak, doğrudan atış yapmak gerekir. Askeri bir bakış açısıyla bu, kazayla yaşanan bir eylem değil doğrudan bir eylemdir" değerlendirmesini yapmıştı.