Tarihe geçecek 'esrarengiz' görüntüler: Sahra Çölü sular altında kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 Ekim Ankara Gar Katliamı: ‘Kusurlu olanlar hesap vermedi’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kahverengi kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ayhan Günyıl, Radyo Sputnik'in konuğuydu
12:06
84 dk
HABER MASASI
2 genç kızı katleden Katil Semih Çelik'in annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mezhepçilik tartışmaları
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kim bu et baronları
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Meclis’teki kanser eylemiyle gündeme gelen Yontar, Sputnik’e konuştu
19:21
2 dk
TÜRK EDEBİYATININ 'KAPTAN'I
Attila İlhan neden akıl hastanesinde kaldı?
19:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Saatte 45 kadın şiddet bildiriyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Nebil Özgentürk, stüdyo konuğumuz
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/tarihe-gececek-esrarengiz-goruntuler-sahra-colu-sular-altinda-kaldi-1089091507.html
Tarihe geçecek 'esrarengiz' görüntüler: Sahra Çölü sular altında kaldı
Tarihe geçecek 'esrarengiz' görüntüler: Sahra Çölü sular altında kaldı
Sputnik Türkiye
Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Sahra Çölü, son yağışlarla birlikte beklenmedik bir dönüşüm geçiriyor. Eylül ayında gerçekleşen yağışlar, çölün uzun... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T10:39+0300
2024-10-11T10:39+0300
sahra çölü
dünya
su
su
yağmur
yağmur suyu
sel
sel felaketi
kuraklık
iklim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089091575_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_430991672e8d659c8b0dbc79920d950b.jpg
Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Eylül ayında sadece iki gün süren yağışlar, birçok bölgede yıllık ortalamanın üzerinde oldu. Genellikle yıl boyunca 250 milimetreden daha az yağış düşen bu bölgelerde, başkent Rabat'ın 450 kilometre güneyindeki Tagounite köyünde, yalnızca 24 saatte 100 milimetreden fazla yağmur kaydedildi. Houssine Youabeb, bu kadar kısa sürede bu kadar yoğun yağış almanın 30 ila 50 yıl arası bir süre içinde gerçekleştiğini belirtti.NASA uydularından gelen görüntüler, 50 yıldır kuru olan Iriqui Gölü'nün yatağının suyla dolduğunu gösteriyor. Bu olağanüstü hava olayı, çölde yeni oluşan su birikintileri arasında ilerleyen dörtlü araçları ve doğanın yenilendiğini gözler önüne seriyor. Yağışların yeraltı suyu akiferlerinin dolmasına yardımcı olacağı düşünülse de, bunun olası bir kuraklığı önleyip önlemeyeceği henüz belirsiz.Ancak yağışlar, bölgede büyük kayıplara da yol açtı. Fas ve Cezayir'deki sağanak sonrası kumların su altında kalması sonucunda 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Fas’ta sel felaketinde 18 kişinin yaşamını yitirdiği ve 56 evin yıkıldığı bildirildi. Ayrıca, altyapıda içme suyu, yollar ve elektrik hatlarında ciddi hasar meydana geldi.Bu dramatik olaylar, geçen yıl meydana gelen ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne yol açan depremin ardından, Fas’ın merkezindeki Yüksek Atlas Dağları’nda yaşanan yıkımın üzerine geldi. Hükümet, hasar gören tarım arazileri için acil yardım fonu ayırdı ve bölgedeki su kaynaklarının yönetimi için yeni stratejiler geliştirmeyi planlıyor.Sahra Çölü'nde yaşanan bu esrarengiz yağışlar, doğal dengenin nasıl değişebileceğinin ve iklimin beklenmedik yüzlerinin altını çizen bir örnek olarak tarihe geçiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/epik-vasiyet-meteoroloji-uzmaninin-kulleri-100-yilin-en-yikici-kasirgasi-olan-miltonin-merkezine-1089088028.html
sahra çölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0b/1089091575_81:0:1041:720_1920x0_80_0_0_c54e30464dda31457ff0810d26ce7af3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sahra çölü, su, su, yağmur, yağmur suyu, sel, sel felaketi, kuraklık, iklim, iklim, iklim değişikliği
sahra çölü, su, su, yağmur, yağmur suyu, sel, sel felaketi, kuraklık, iklim, iklim, iklim değişikliği

Tarihe geçecek 'esrarengiz' görüntüler: Sahra Çölü sular altında kaldı

10:39 11.10.2024
© FotoğrafSahra çölü
Sahra çölü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Sahra Çölü, son yağışlarla birlikte beklenmedik bir dönüşüm geçiriyor. Eylül ayında gerçekleşen yağışlar, çölün uzun yıllardır görmediği miktarda su birikintisi oluşturdu. Fas’ın güneydoğusundaki palmiye ağaçlarının arasında beliren bu su birikintileri görüntülendi.
Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Eylül ayında sadece iki gün süren yağışlar, birçok bölgede yıllık ortalamanın üzerinde oldu. Genellikle yıl boyunca 250 milimetreden daha az yağış düşen bu bölgelerde, başkent Rabat'ın 450 kilometre güneyindeki Tagounite köyünde, yalnızca 24 saatte 100 milimetreden fazla yağmur kaydedildi. Houssine Youabeb, bu kadar kısa sürede bu kadar yoğun yağış almanın 30 ila 50 yıl arası bir süre içinde gerçekleştiğini belirtti.
NASA uydularından gelen görüntüler, 50 yıldır kuru olan Iriqui Gölü'nün yatağının suyla dolduğunu gösteriyor. Bu olağanüstü hava olayı, çölde yeni oluşan su birikintileri arasında ilerleyen dörtlü araçları ve doğanın yenilendiğini gözler önüne seriyor. Yağışların yeraltı suyu akiferlerinin dolmasına yardımcı olacağı düşünülse de, bunun olası bir kuraklığı önleyip önlemeyeceği henüz belirsiz.
Ancak yağışlar, bölgede büyük kayıplara da yol açtı. Fas ve Cezayir'deki sağanak sonrası kumların su altında kalması sonucunda 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Fas’ta sel felaketinde 18 kişinin yaşamını yitirdiği ve 56 evin yıkıldığı bildirildi. Ayrıca, altyapıda içme suyu, yollar ve elektrik hatlarında ciddi hasar meydana geldi.
Bu dramatik olaylar, geçen yıl meydana gelen ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne yol açan depremin ardından, Fas’ın merkezindeki Yüksek Atlas Dağları’nda yaşanan yıkımın üzerine geldi. Hükümet, hasar gören tarım arazileri için acil yardım fonu ayırdı ve bölgedeki su kaynaklarının yönetimi için yeni stratejiler geliştirmeyi planlıyor.
Sahra Çölü'nde yaşanan bu esrarengiz yağışlar, doğal dengenin nasıl değişebileceğinin ve iklimin beklenmedik yüzlerinin altını çizen bir örnek olarak tarihe geçiyor.
Kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
YAŞAM
'Epik vasiyet': Meteoroloji uzmanının külleri 100 yılın en yıkıcı kasırgası olan Milton'ın merkezine uçakla bırakıldı
10:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала