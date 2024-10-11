https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/epik-vasiyet-meteoroloji-uzmaninin-kulleri-100-yilin-en-yikici-kasirgasi-olan-miltonin-merkezine-1089088028.html

'Epik vasiyet': Meteoroloji uzmanının külleri 100 yılın en yıkıcı kasırgası olan Milton'ın merkezine uçakla bırakıldı

'Epik vasiyet': Meteoroloji uzmanının külleri 100 yılın en yıkıcı kasırgası olan Milton'ın merkezine uçakla bırakıldı

Sputnik Türkiye

Bir meteoroloğun son arzusu, meslektaşları tarafından sıra dışı bir şekilde gerçekleştirildi. Peter Dodge isimli meteoroloğun külleri, meslektaşları tarafından... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T10:11+0300

2024-10-11T10:11+0300

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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) Kasırga Avcıları, Salı günü Milton Kasırgası'nın gözüne ulaşarak, meteorolog Peter Dodge’un külleriyle birlikte araştırma yaptı. 72 yaşında hayatını kaybeden Dodge, kasırga görevlerine katılan bir radar bilimciydi ve meslektaşları onun tutkusu olan kasırgalarla buluşmasını sağlamak için bu unutulmaz jesti gerçekleştirdi.'Onun tutkusu kasırgalarla uçmaktı'NOAA Kasırga Araştırma Bölümü Başkan Yardımcısı Shirley Murillo, "Peter, sahada çalışmaya ve uçmaya büyük bir tutku besliyordu. Küllerini Milton Kasırgası'na bırakarak onun anısını, takım ruhunu ve merakını onurlandırdık" dedi. Dodge’un kız kardeşi Shelley Dodge ise bu veda törenini "güzel" olarak nitelendirerek, "O her zaman kasırga uçuşlarına geri dönmek istiyordu. Hayalini gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı.Peter Dodge’un ardında bıraktığı mirasPeter Dodge, 44 yıl boyunca federal hizmette çalışmış ve pek çok prestijli ödül kazanmış bir meteorologdu. Ticaret Bakanlığı Bronz Madalyası ve NOAA Yönetici Ödülleri’nin yanı sıra, araştırmalarıyla da büyük katkılar sağladı. Milton Kasırgası sırasında yapılan bu uçuş, sadece bir saygı duruşu değil, aynı zamanda fırtınanın içinden toplanan kritik verilerin de kaydedildiği bir görev oldu.Milton Kasırgası Florida’ya ulaştıMilton Kasırgası, Çarşamba gecesi Florida’ya üçüncü kategori bir fırtına olarak ulaştı, ancak daha sonra birinci kategoriye zayıfladı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın bugün Florida’dan ayrılarak Bahamalar’ın kuzeyine doğru ilerleyeceğini ve güçlü bir ekstratropikal alçak basınç alanına dönüşmesinin beklendiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/38-yasinda-demans-oldugu-ortaya-cikti-1089087866.html

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