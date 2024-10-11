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Kuzey Kore sınırdaki saldırı araçlarını teyakkuza geçiriyor: 'Bu, Güney Kore'ye son uyarımız'
Kuzey Kore sınırdaki saldırı araçlarını teyakkuza geçiriyor: 'Bu, Güney Kore'ye son uyarımız'
Sputnik Türkiye
Güney Kore'nin Kuzey Kore semalarında İHA'larla siyasi propaganda broşürleri attığını savunan Pyongyang, bu eylemlere son verilmezse sınırdaki saldırı... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T17:16+0300
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Güney Kore'nin Ekim ayı içinde Kuzey'in topraklarına İHA'larla birkaç kez siyasi propaganda broşürleri attığının altını çizen Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, "Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve ordu, her türlü gelişmeye karşılık vermek için tüm düzeylerde hazırlıklara başladı. İlk olarak, Güney Kore'nin askeri yapısını yıkmak ve güney sınırına yakın bölgelere konuşlandırmak üzere tasarlanan tüm saldırı araçlarını her an göreve hazır hale getirecek" ifadelerini kullandı."Son kez, ültimatom olarak ciddi bir uyarı yapıyoruz. Eğer Güney Kore İHA'larla hava sınırımızı bir kez daha ihlal ederse, ikinci bir uyarı olmayacak" şeklinde bir uyarı mesajı gönderen bakanlık, söz konusu sorumsuz, tehlikeli, provokatif tutuma son verilmesini, bunun taraflar arasında çatışmaya, daha ileri aşamada da savaşa yol açabileceğinin altını çizdi.'Silahlarımızın emniyet kilidi kaldırıldı'Uyarıya kulak asılmaması halinde Güney Kore'nin en feci durumla karşı karşıya kalacağını vurgulayan Pyongyang, "Silahlarımızın emniyet kilidi kaldırıldı. Saldıracağımız zamanı biz belirlemeyeceğiz. Ancak her şeye hazırız. Güney Kore vatandaşlarının canlarını tehlikeye atacak oyunlar oynamamanızı tavsiye ediyoruz" diye vurguladı.Güney Kore, İHA göndermediğini savundu Bu arada Güney Kore, propaganda broşürleri dağıtmak için Kuzey Kore'ye İHA'lar gönderdikleri yönündeki iddiaları kabul etmedi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetler, Kuzey'e İHA göndermedi. Sivil toplum kuruluşlarının böyle bir şey yapıp yapmadığı incelenmeli" dendi.Çöp balonu gerilimi İki ülke arasında aylardır 'balon gerilimi' devam ediyor. Güney Kore'de ikamet eden Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı. Kuzey Kore ise buna cevaben Mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 5 binden fazla balonu Güney'e göndermişti. İki ülke arasında gerginliğe neden olan balon gönderimleri Kuzey Kore tarafından ifade özgürlüğü diye nitelendirilmiş, Seul ise bu açıklamayı kınamıştı.
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kuzey kore, güney kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, pyongyang, seul, iha, balon, tam teyakkuz, teyakkuz, uyarı

Kuzey Kore sınırdaki saldırı araçlarını teyakkuza geçiriyor: 'Bu, Güney Kore'ye son uyarımız'

17:16 11.10.2024 (güncellendi: 17:17 11.10.2024)
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Güney Kore'nin Kuzey Kore semalarında İHA'larla siyasi propaganda broşürleri attığını savunan Pyongyang, bu eylemlere son verilmezse sınırdaki saldırı araçlarının topyekün teyakkuza geçirileceği uyarısında bulundu.
Güney Kore'nin Ekim ayı içinde Kuzey'in topraklarına İHA'larla birkaç kez siyasi propaganda broşürleri attığının altını çizen Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, "Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve ordu, her türlü gelişmeye karşılık vermek için tüm düzeylerde hazırlıklara başladı. İlk olarak, Güney Kore'nin askeri yapısını yıkmak ve güney sınırına yakın bölgelere konuşlandırmak üzere tasarlanan tüm saldırı araçlarını her an göreve hazır hale getirecek" ifadelerini kullandı.

"Son kez, ültimatom olarak ciddi bir uyarı yapıyoruz. Eğer Güney Kore İHA'larla hava sınırımızı bir kez daha ihlal ederse, ikinci bir uyarı olmayacak" şeklinde bir uyarı mesajı gönderen bakanlık, söz konusu sorumsuz, tehlikeli, provokatif tutuma son verilmesini, bunun taraflar arasında çatışmaya, daha ileri aşamada da savaşa yol açabileceğinin altını çizdi.

'Silahlarımızın emniyet kilidi kaldırıldı'

Uyarıya kulak asılmaması halinde Güney Kore'nin en feci durumla karşı karşıya kalacağını vurgulayan Pyongyang, "Silahlarımızın emniyet kilidi kaldırıldı. Saldıracağımız zamanı biz belirlemeyeceğiz. Ancak her şeye hazırız. Güney Kore vatandaşlarının canlarını tehlikeye atacak oyunlar oynamamanızı tavsiye ediyoruz" diye vurguladı.

Güney Kore, İHA göndermediğini savundu

Bu arada Güney Kore, propaganda broşürleri dağıtmak için Kuzey Kore'ye İHA'lar gönderdikleri yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetler, Kuzey'e İHA göndermedi. Sivil toplum kuruluşlarının böyle bir şey yapıp yapmadığı incelenmeli" dendi.

Çöp balonu gerilimi

İki ülke arasında aylardır 'balon gerilimi' devam ediyor.

Güney Kore'de ikamet eden Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben Mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 5 binden fazla balonu Güney'e göndermişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balon gönderimleri Kuzey Kore tarafından ifade özgürlüğü diye nitelendirilmiş, Seul ise bu açıklamayı kınamıştı.
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