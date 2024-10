https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/kanserle-mucadele-eden-oryantal-tanyeliden-sanat-dunyasina-sitem-geliyorum-deyip-gelmeyenler-var-1089082737.html

Kanserle mücadele eden 'oryantal Tanyeli'den sanat dünyasına sitem: 'Ziyaretine geliyorum deyip gelmeyenler var'

Kanserle mücadele eden 'oryantal Tanyeli'den sanat dünyasına sitem: 'Ziyaretine geliyorum deyip gelmeyenler var'

Sputnik Türkiye

Pankreas kanseriyle uzun süredir mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, sanat camiasının kendisine olan ilgisizliğine dair sitem dolu açıklamalarda bulundu.

Kanser tedavisi gören ve tedavi sürecinde moralin önemine dikkat çeken Tanyeli, bazı sanatçıların söz verip ziyaret etmediğini belirterek, "Camiamızda dalga geçer gibi 'geliyorum' deyip gelmeyenler, herhalde tenezzül etmiyorlar. Onlar hayatı sahnede alt kadro, üst kadro gibi görüyor galiba" dedi.Zara’dan Tanyeli’ye destekSanatçı dostları tarafından yalnız bırakılmayan Tanyeli'ye özellikle şarkıcı Zara büyük destek veriyor. Geçtiğimiz günlerde hastanede kendisini ziyaret eden Zara ile bir fotoğraf paylaşan Tanyeli, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Can Zara'm bugün ziyaretime geldi, onu görünce ağrım hafifledi, yüzüm gülümsedi." Tanyeli, bu zorlu süreçte moralin en iyi ilaç olduğunu vurguladı.'Moral çok önemli'Tanyeli, tedavi sürecinde moralin en önemli faktör olduğunu belirterek, "Zara’nın ziyaretleri bana manevi olarak güç veriyor. Onun ruhu çok derin, her sohbeti içimi aydınlatıyor. Ona doyum olmuyor" dedi. Zara’nın desteği sayesinde kendisini daha iyi hissettiğini söyleyen Tanyeli, "İyi ki varsın canım Zara’m, seni her gelişinde çocuklar gibi seviniyorum" ifadelerini kullandı.'Geliyorum deyip gelmeyenler'Sanat camiasındaki bazı isimlerin ilgisizliğine dikkat çeken Tanyeli, "Can Zara'm, kimselere benzemiyorsun. Bazıları 'geliyorum' deyip gelmeyerek beni hayal kırıklığına uğrattı. Oysa sen üşenmeden geldin, hoş geldin" dedi.Tanyeli kimdir? Tanyeli, gerçek adı Öznur Kral olan ve 51 yaşında olan bir oryantal dansçı ve şarkıcıdır. İzmir doğumlu olup, çocuk yaşta ailesiyle birlikte büyümüştür. Son dönemlerde pankreas kanseri rahatsızlığı ile mücadele ettiği öğrenilmiştir.

