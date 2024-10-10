https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/dunyaca-unlu-fenomen-birden-fazla-kez-istismar-ve-saldiri-suclamasiyla-tutuklandi-1089047217.html

Dünyaca ünlü fenomen birden fazla kez istismar ve saldırı suçlamasıyla tutuklandı

Dünyaca ünlü fenomen birden fazla kez istismar ve saldırı suçlamasıyla tutuklandı

Sputnik Türkiye

Gerçek adı Andres Felipe Valencia Barrientos olan ve 'Yung Filly' adıyla tanınan İngiliz YouTuber, Avustralya'nın Brisbane kentinde bir kadına cinsel saldırıda... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T11:00+0300

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Ünlü İngiliz YouTuber Yung Filly, gerçek adıyla Andres Felipe Valencia Barrientos, Avustralya'da ciddi suçlamalarla karşı karşıyaYung Filly, bir kadına rızası olmadan dört kez cinsel ilişkiye girmek, üç kez bedensel zarar vermek ve bir kez de boyuna baskı uygulayarak kişinin solunum veya dolaşımını engellemekle suçlanıyor. Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Perth Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, polis yetkilileri YouTuber'ın serbest bırakılmasına itiraz etse de, hakim Tanya Watt kefaletle serbest bırakılma talebinde bulundu.Kefalet şartlarıBarrientos’un kefaletle serbest bırakılması, sıkı koşullara bağlandı. YouTuber'ın Batı Avustralya'da kalması, günlük olarak polise rapor vermesi ve 100 bin Avustralya doları nakit kefalet ödemesi gerekecek. Ayrıca mağduru ile iletişim kurması veya sosyal medya üzerinden olayla ilgili paylaşım yapması yasaklandı.Suçlamalar ve delillerPolis, Yung Filly’nin 28 Eylül'de Perth'deki Hillarys'de bir gece kulübünde verdiği konserden sonra otel odasında 20'li yaşlardaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ediyor. Savcılık, davanın 'son derece güçlü' olduğunu belirterek, CCTV görüntüleri ve fotoğrafların delil olarak kullanılacağını açıkladı. Ayrıca, Barrientos’un Batı Avustralya ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve kaçma riski taşıdığını savundu.YouTuber’ın avukatları ise müvekkillerinin kefaletle serbest bırakılma hakkı olduğunu belirterek savcılığın iddialarına itiraz etti. Mahkemeye sunulan delillerin değerlendirilmesi süreci devam ediyor.Youtuber Yung Filly kimdir?Yung Filly, YouTube ve Instagram'da milyonlarca takipçiye sahip popüler bir içerik üreticisi. İngiltere'de Beta Squad ve The Sidemen gibi gruplarla çalışan ve çeşitli televizyon programlarında boy gösteren Barrientos’un bu suçlamalar karşısında nasıl bir savunma yapacağı merakla bekleniyor.

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yung filly kimdir