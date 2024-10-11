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Ezber bozan araştırma: Diş fırçası yüzeyinde bulunuyor, 'bakteri yok edici' olarak biliniyorlar
Ezber bozan araştırma: Diş fırçası yüzeyinde bulunuyor, 'bakteri yok edici' olarak biliniyorlar
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ABD'de araştırmacılar, duş başlığı ve diş fırçalarının yüzeyindeki "biyofilm" adlı mikroorganizmalarda tespit edilen virüslerin, bakterilere saldıran ve yok... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T10:39+0300
2024-10-11T10:39+0300
yaşam
diş fırçası
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CNN'in haberine göre, Northwestern Üniversitesinden araştırmacılar, yüzeylerde bulunabilen farklı tip bakterilerden oluşan "yapışkan" benzeri mikroorganizmalar olan biyofilmleri inceledi.34 diş fırçası ve 92 duş başlığı yüzeyindeki biyofilmler üzerine çalışmaları sonucu, bu yüzeylerde 614 farklı virüs tespit eden araştırmacılar, her numunenin "benzersiz mikrop kümeleri" içermesi nedeniyle bu sayının daha fazla olabileceğini belirtti.Nemli ortamlarda ürüyorAraştırmacılar, duş başlığı ve diş fırçalarındaki ılık, nemli ortamlarda üreyen mikropların bulunduğuna ve bir evde çok çeşitli virüslerin bulunabileceğine dikkati çekti.Bu virüslerin, grip ya da soğuk algınlığı gibi bir hastalığa yol açmaktan ziyade "bakteri yok edici" olarak bilinen bakteriyofajları içerdiğini vurgulayan araştırmacılar, bakteriyofajların, antibiyotik direnci sorununa çözüm amaçlı kullanıldığını dile getirdi.Araştırmacılar, diş fırçası ve duş başlığı yüzeyindeki mikrop çeşitliliği nedeniyle, her bakteriyi enfekte eden "onlarca, yüzlerce, hatta binlerce" virüs bulunuyor olabileceğine işaret etti.Araştırma yazarlarından Erica Hartmann, mikropların her yerde olduğunu ifade ederek, "Başta iğrenme tepkisi versek de bunların iyi şeyler yaptığına ve biyoteknoloji alanında büyük potansiyel sunduğuna dair mikrobik dünyaya merakla yaklaşmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.Araştırmanın sonuçları "Frontiers in Microbiomes" adlı dergide yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/10-bin-feet-irtifada-havada-yuzlerce-bakteri-ve-mantar-buldu-1087856991.html
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diş fırçası
diş fırçası

Ezber bozan araştırma: Diş fırçası yüzeyinde bulunuyor, 'bakteri yok edici' olarak biliniyorlar

10:39 11.10.2024
© ABDULLAH ÇİBİR---AW034908diş fırçası
diş fırçası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© ABDULLAH ÇİBİR---AW034908
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ABD'de araştırmacılar, duş başlığı ve diş fırçalarının yüzeyindeki "biyofilm" adlı mikroorganizmalarda tespit edilen virüslerin, bakterilere saldıran ve yok eden, antibiyotik direnci sorununun çözümünde kullanılan bakteriyofajları içerdiğini tespit etti.
CNN'in haberine göre, Northwestern Üniversitesinden araştırmacılar, yüzeylerde bulunabilen farklı tip bakterilerden oluşan "yapışkan" benzeri mikroorganizmalar olan biyofilmleri inceledi.
34 diş fırçası ve 92 duş başlığı yüzeyindeki biyofilmler üzerine çalışmaları sonucu, bu yüzeylerde 614 farklı virüs tespit eden araştırmacılar, her numunenin "benzersiz mikrop kümeleri" içermesi nedeniyle bu sayının daha fazla olabileceğini belirtti.

Nemli ortamlarda ürüyor

Araştırmacılar, duş başlığı ve diş fırçalarındaki ılık, nemli ortamlarda üreyen mikropların bulunduğuna ve bir evde çok çeşitli virüslerin bulunabileceğine dikkati çekti.
Bu virüslerin, grip ya da soğuk algınlığı gibi bir hastalığa yol açmaktan ziyade "bakteri yok edici" olarak bilinen bakteriyofajları içerdiğini vurgulayan araştırmacılar, bakteriyofajların, antibiyotik direnci sorununa çözüm amaçlı kullanıldığını dile getirdi.
Araştırmacılar, diş fırçası ve duş başlığı yüzeyindeki mikrop çeşitliliği nedeniyle, her bakteriyi enfekte eden "onlarca, yüzlerce, hatta binlerce" virüs bulunuyor olabileceğine işaret etti.
Araştırma yazarlarından Erica Hartmann, mikropların her yerde olduğunu ifade ederek, "Başta iğrenme tepkisi versek de bunların iyi şeyler yaptığına ve biyoteknoloji alanında büyük potansiyel sunduğuna dair mikrobik dünyaya merakla yaklaşmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmanın sonuçları "Frontiers in Microbiomes" adlı dergide yayımlandı.
bakteri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
YAŞAM
10 bin feet irtifada havada yüzlerce bakteri ve mantar buldu
10 Eylül, 12:27
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