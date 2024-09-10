https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/10-bin-feet-irtifada-havada-yuzlerce-bakteri-ve-mantar-buldu-1087856991.html

10 bin feet irtifada havada yüzlerce bakteri ve mantar buldu

10 bin feet irtifada havada yüzlerce bakteri ve mantar buldu

Sputnik Türkiye

Japonya'da bilim insanları, yaptıkları bir araştırmada 10 bin feet irtifada havada yüzlerce bakteri ve mantar bulduklarını açıkladı. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T12:27+0300

2024-09-10T12:27+0300

2024-09-10T12:27+0300

yaşam

mikrop

mikroplar

bakteri

bilim insanı

araştırma

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Hava yoluyla bulaşan hastalıkları inceleyen bilim insanları, Japonya semalarında incelemelerde bulundu.Araştırmada, bilim insanları, Japonya üzerinde yapılan 10 uçuşta 10 bin feette çok sayıda bakteri ve mantar tespit etti.2 bin kilometre uçabilirlerBilim insanları, bakteri ve mantarların yaklaşık 2 bin kilometre uçabildiklerini tahmin ederken bunların insanlarda hastalıklara neden olabileceği uyarısında bulundu.Araştırma ekibinden Barselona Küresel Sağlık Enstitüsünde ekolojist Dr. Xavier Rodo, bakterilerin üçte biri ve mantarların ise biraz daha fazlasının potansiyel insan patojenleri olarak kabul edilebildiğine dikkati çekti.Dr. Rodo, yeni çalışmanın yüksek irtifadaki mikropların yere düştüklerinde insanlarda salgınlara yol açabileceğine dair doğrudan bir kanıt sunmamasına karşın hastalıklara yol açabileceği ve bunun dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.Araştırmanın bulguları, ABD'nin en saygın bilim dergilerinden Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde (PNAS) yayımlandı.

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Sputnik Türkiye

mikrop, mikroplar, bakteri, bilim insanı, araştırma