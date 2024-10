Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnsanlık büyük bir inanç, anlam, ahlak ve değer krizi yaşıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/diyanet-isleri-baskani-erbas-insanlik-buyuk-bir-inanc-anlam-ahlak-ve-deger-krizi-yasiyor-1089116530.html

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tarihi Bayraklı Camii'nde 'Müminler Kardeştir' başlıklı hutbe vererek Cuma namazını kıldırdı.Hutbesinde, Allah'ın insanlığa gönderdiği son dinin, barış ve esenlik dini olan İslam olduğunu bildiren Erbaş, İslam'ın temel gayesinin, hiçbir ayrım yapmadan her insana, şeref ve haysiyetine uygun insanca yaşayabileceği bir hayat sunmak olduğunu söyledi.İslam'ın ayrıca hangi etnik kökene, dine, mezhebe ve meşrebe mensup olursa olsun toplumun bütün fertleriyle iyilik ve adalet esasına dayalı ilişkiler kurmak olduğunu aktaran Erbaş, "Yüce dinimiz İslam'a göre doğuştan getirdiğimiz farklılıklarımız, ayrışmaya değil, tanışmaya vesiledir. Ötekileştirme ve çatışmanın değil, sevgi ve saygı temelinde dostça geçinmenin vasıtasıdır" açıklamasında bulundu.'Uhrevi değerlerin göz ardı edildiği çağa şahitlik ediyoruz'Maddi olanın kutsanıp tamahkarlığın arttığı, manevi olanın örselenip uhrevi değerlerin göz ardı edildiği bir çağa şahitlik edildiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:'Zalime rağmen mazluma umut ve dayanak olmalıyız'Ali Erbaş, İslam'ın birer mensubu olarak her yeri barışın ve esenliğin yurdu kılmak zorunda olduklarını belirterek, yaşadıkları şehirleri güven ve adaletin mekanına, bulundukları her ortamı dost ve kardeşlik meclisine dönüştürebilmenin gerekliliğine dikkat çekti."Zulme rağmen adalete, zalime rağmen mazluma umut ve dayanak olmalıyız" diyen Erbaş, "Unutmamalıyız ki, bizim dinimiz İslam, barış ve huzur dinidir. Bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim, şefkat ve hikmet kitabıdır. Bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa rahmet ve merhamet Peygamberidir. Bize düşen, İslam'ı en güzel şekilde yaşama ve temsil etmektir. Peygamber Efendimizin çağları aşan mesajlarını insanlıkla yeniden buluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

