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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Elinden ve dilinden emin gençler yetiştirmek için çabalıyoruz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Elinden ve dilinden emin gençler yetiştirmek için çabalıyoruz
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankarada Fidan Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmasında, bu merkezlerde gençlerin şahsiyetini inşa etmeye... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T18:38+0300
2024-10-09T18:38+0300
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Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü işbirliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı.Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ile Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki katıldı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, Hz. Muhammed'e layık ümmet olacak gençler yetiştirmeye vesile olacak bir merkezin açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.Hz. Muhammed'in tanımladığı mümin, Müslüman şahsiyetine uygun gençler yetiştirmeyi arzuladıklarını ifade eden Erbaş, "Bu merkezlerde gençlerimizin şahsiyetini inşa etmeye çalışacağız" dedi.Erbaş, Hz. Muhammed'in gençlere çok önem verdiğini belirterek şu cümleleri kaydetti:'Elinden ve dilinden emin gençler yetiştirmek için çabalıyoruz'Gençlerin konu olduğu kötü örneklerin çok fazla haber konusu yapılarak yayılmaması gerektiğini belirten Erbaş, elinden ve dilinden emin gençler yetiştirmek için çabaladıklarını kaydetti.Erbaş, Türkiye genelinde 593 gençlik merkezi, 588 okuma salonu, 80 genç ofisi bulunduğunu dile getirerek, 1900 gençlik koordinatörü ve 1828 manevi danışmanla da gençlere rehberlik ettiklerini anlattı.Diyanet'in gençlik çalışmaları kapsamında haftada 1 milyon 256 bin gence ulaşıldığını aktaran Erbaş, bir yılda 549 bin 923 gencin de Diyanet'in etkinlerine katıldığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/diyanet-isleri-baskani-erbas-medreseler-kuran-kurslari-medeniyetin-temeliniolusturuyor-1088556735.html
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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, ankara, açılış, açılış töreni
diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, ankara, açılış, açılış töreni

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Elinden ve dilinden emin gençler yetiştirmek için çabalıyoruz

18:38 09.10.2024
© AA / Ömer Taha ÇetinDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AA / Ömer Taha Çetin
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankarada Fidan Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmasında, bu merkezlerde gençlerin şahsiyetini inşa etmeye çalışacaklarının altını çizerek elinden ve dilinden emin gençler yetiştirmek için çabaladıklarını vurguladı.
Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü işbirliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı.
Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ile Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, Hz. Muhammed'e layık ümmet olacak gençler yetiştirmeye vesile olacak bir merkezin açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.
Hz. Muhammed'in tanımladığı mümin, Müslüman şahsiyetine uygun gençler yetiştirmeyi arzuladıklarını ifade eden Erbaş, "Bu merkezlerde gençlerimizin şahsiyetini inşa etmeye çalışacağız" dedi.
Erbaş, Hz. Muhammed'in gençlere çok önem verdiğini belirterek şu cümleleri kaydetti:

Peygamber efendimiz bu şahsiyet inşasını, Fidan Gençlik Merkezinin aslında ilham kaynağı olarak kabul edebileceğimiz Mescid-i Nebevi'nin içindeki suffede gerçekleştirdi. Orada şahsiyet kazandırdığı yüzlerce talebesi, biz onlara sahabe, sahabi, ashab diyoruz. Peygamber efendimizin rahle-i tedrisinden ve kurmuş olduğu adeta irfan merkezi, eğitim merkezi hatta gençlik merkezi bile diyebiliriz, o suffede yetiştirdi onları. Kendiliğinden yetişmedi. Hiçbir şey kendiliğinden yetişmez. Şuraya diktiğimiz şu güller var ya birkaç gün sulamayın bakalım ne hale geliyor. İşte buradaki fidanları adeta biz ilimle, irfanla, bilgiyle, ahlakla sulayarak yetiştireceğiz.

'Elinden ve dilinden emin gençler yetiştirmek için çabalıyoruz'

Gençlerin konu olduğu kötü örneklerin çok fazla haber konusu yapılarak yayılmaması gerektiğini belirten Erbaş, elinden ve dilinden emin gençler yetiştirmek için çabaladıklarını kaydetti.
Erbaş, Türkiye genelinde 593 gençlik merkezi, 588 okuma salonu, 80 genç ofisi bulunduğunu dile getirerek, 1900 gençlik koordinatörü ve 1828 manevi danışmanla da gençlere rehberlik ettiklerini anlattı.
Diyanet'in gençlik çalışmaları kapsamında haftada 1 milyon 256 bin gence ulaşıldığını aktaran Erbaş, bir yılda 549 bin 923 gencin de Diyanet'in etkinlerine katıldığını söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
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