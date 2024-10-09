https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/diyanet-isleri-baskani-erbas-elinden-ve-dilinden-emin-gencler-yetistirmek-icin-cabaliyoruz-1089028126.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Elinden ve dilinden emin gençler yetiştirmek için çabalıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Elinden ve dilinden emin gençler yetiştirmek için çabalıyoruz

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankarada Fidan Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmasında, bu merkezlerde gençlerin şahsiyetini inşa etmeye... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T18:38+0300

2024-10-09T18:38+0300

2024-10-09T18:38+0300

politika

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

ankara

açılış

açılış töreni

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Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü işbirliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı.Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ile Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki katıldı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erbaş, Hz. Muhammed'e layık ümmet olacak gençler yetiştirmeye vesile olacak bir merkezin açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.Hz. Muhammed'in tanımladığı mümin, Müslüman şahsiyetine uygun gençler yetiştirmeyi arzuladıklarını ifade eden Erbaş, "Bu merkezlerde gençlerimizin şahsiyetini inşa etmeye çalışacağız" dedi.Erbaş, Hz. Muhammed'in gençlere çok önem verdiğini belirterek şu cümleleri kaydetti:'Elinden ve dilinden emin gençler yetiştirmek için çabalıyoruz'Gençlerin konu olduğu kötü örneklerin çok fazla haber konusu yapılarak yayılmaması gerektiğini belirten Erbaş, elinden ve dilinden emin gençler yetiştirmek için çabaladıklarını kaydetti.Erbaş, Türkiye genelinde 593 gençlik merkezi, 588 okuma salonu, 80 genç ofisi bulunduğunu dile getirerek, 1900 gençlik koordinatörü ve 1828 manevi danışmanla da gençlere rehberlik ettiklerini anlattı.Diyanet'in gençlik çalışmaları kapsamında haftada 1 milyon 256 bin gence ulaşıldığını aktaran Erbaş, bir yılda 549 bin 923 gencin de Diyanet'in etkinlerine katıldığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/diyanet-isleri-baskani-erbas-medreseler-kuran-kurslari-medeniyetin-temeliniolusturuyor-1088556735.html

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diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, ankara, açılış, açılış töreni