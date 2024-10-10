https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/turkiyenin-her-yerine-sandik-kurulacak-yazilanlari-dogrudan-cumhurbaskani-erdogan-okuyacak-1089038717.html

Türkiye'nin her yerine sandık kurulacak: Yazılanları doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan okuyacak

Türkiye'nin her yerine sandık kurulacak: Yazılanları doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan okuyacak

Sputnik Türkiye

AK Parti, değişim ve yenilenme sürecini güçlendirmek amacıyla yeni bir adım atarak "Beyaz Sandık" uygulamasını hayata geçiriyor. İlçe ve beldelere kurulacak... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T07:59+0300

2024-10-10T07:59+0300

2024-10-10T08:00+0300

politika

türkiye

sandık

sandık güvenliği

delege

değişim

ak parti

recep tayyip erdoğan

mektup

istek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/01/1061837038_0:279:2651:1770_1920x0_80_0_0_17127eb1d7993468c0cd1c8dbd1fbcf3.jpg

AK Parti yönetimi, kişilerin sorunlarını daha yakından takip edebilmek ve çözüm odaklı bir süreç başlatmak için ilçe ve beldelere "Cumhurbaşkanı'ma" yazılı sandıklar yerleştirecek. Bu sandıklara herkes, Erdoğan’a iletmek istedikleri her türlü mesajı yazılı olarak bırakabilecek.Talepler doğrudan Erdoğan'a sunulacakAK Parti'nin başlattığı bu yeni uygulamayla kişilerin sandıklara bıraktıkları talepler, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Parti kaynaklarına göre, kişilerin yazdığı talepler üzerinde herhangi bir müdahale yapılmadan Cumhurbaşkanı’na iletilecek. Bu yöntemle Erdoğan ile halk arasında doğrudan bir iletişim kanalı açılmış olacak.Değişim süreci devam ediyorCumartesi günü ilçe ve belde kongreleri ile start alacak olan değişim sürecinde, AK Parti bu uygulamayla halkla daha yakın temas kurmayı hedefliyor. Parti yönetimi, bu uygulamanın ilerleyen süreçlerde farklı formatlarla da devam edeceğini ve halkın taleplerine daha fazla önem verileceğini belirtiyor.Delege seçimlerinde beklentiler alınıyorAynı zamanda delege seçimlerini büyük oranda tamamlayan AK Parti, bütün delegelere beklentilerini, uyarılarını ve isteklerini kapalı zarf yöntemiyle genel merkeze iletecek. Bu süreçle birlikte partinin iç ve dış iletişim hatlarını güçlendirmek amaçlanıyor.Yeni 'beyaz sandık' uygulamasıyla, AK Parti’nin halkın isteklerine daha hızlı ve etkin çözümler bulması hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/asgari-ucret-zamminda-geri-sayim-enflasyon-ve-tahminler-neler-gosteriyor--1089038281.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, sandık, sandık güvenliği, delege, değişim, ak parti, recep tayyip erdoğan, mektup, istek, dilek