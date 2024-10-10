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Türkiye'nin her yerine sandık kurulacak: Yazılanları doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan okuyacak
Türkiye'nin her yerine sandık kurulacak: Yazılanları doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan okuyacak
Sputnik Türkiye
AK Parti, değişim ve yenilenme sürecini güçlendirmek amacıyla yeni bir adım atarak "Beyaz Sandık" uygulamasını hayata geçiriyor. İlçe ve beldelere kurulacak... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T07:59+0300
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sandık güvenliği
delege
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ak parti
recep tayyip erdoğan
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AK Parti yönetimi, kişilerin sorunlarını daha yakından takip edebilmek ve çözüm odaklı bir süreç başlatmak için ilçe ve beldelere "Cumhurbaşkanı'ma" yazılı sandıklar yerleştirecek. Bu sandıklara herkes, Erdoğan’a iletmek istedikleri her türlü mesajı yazılı olarak bırakabilecek.Talepler doğrudan Erdoğan'a sunulacakAK Parti'nin başlattığı bu yeni uygulamayla kişilerin sandıklara bıraktıkları talepler, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Parti kaynaklarına göre, kişilerin yazdığı talepler üzerinde herhangi bir müdahale yapılmadan Cumhurbaşkanı’na iletilecek. Bu yöntemle Erdoğan ile halk arasında doğrudan bir iletişim kanalı açılmış olacak.Değişim süreci devam ediyorCumartesi günü ilçe ve belde kongreleri ile start alacak olan değişim sürecinde, AK Parti bu uygulamayla halkla daha yakın temas kurmayı hedefliyor. Parti yönetimi, bu uygulamanın ilerleyen süreçlerde farklı formatlarla da devam edeceğini ve halkın taleplerine daha fazla önem verileceğini belirtiyor.Delege seçimlerinde beklentiler alınıyorAynı zamanda delege seçimlerini büyük oranda tamamlayan AK Parti, bütün delegelere beklentilerini, uyarılarını ve isteklerini kapalı zarf yöntemiyle genel merkeze iletecek. Bu süreçle birlikte partinin iç ve dış iletişim hatlarını güçlendirmek amaçlanıyor.Yeni 'beyaz sandık' uygulamasıyla, AK Parti’nin halkın isteklerine daha hızlı ve etkin çözümler bulması hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/asgari-ucret-zamminda-geri-sayim-enflasyon-ve-tahminler-neler-gosteriyor--1089038281.html
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türkiye, sandık, sandık güvenliği, delege, değişim, ak parti, recep tayyip erdoğan, mektup, istek, dilek
türkiye, sandık, sandık güvenliği, delege, değişim, ak parti, recep tayyip erdoğan, mektup, istek, dilek

Türkiye'nin her yerine sandık kurulacak: Yazılanları doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan okuyacak

07:59 10.10.2024 (güncellendi: 08:00 10.10.2024)
© İHA / TOMS KALNINSLetonya seçim
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© İHA / TOMS KALNINS
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AK Parti, değişim ve yenilenme sürecini güçlendirmek amacıyla yeni bir adım atarak "Beyaz Sandık" uygulamasını hayata geçiriyor. İlçe ve beldelere kurulacak binlerce sandık aracılığıyla vatandaşların istek, öneri, şikâyet ve talepleri doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletilecek.
AK Parti yönetimi, kişilerin sorunlarını daha yakından takip edebilmek ve çözüm odaklı bir süreç başlatmak için ilçe ve beldelere "Cumhurbaşkanı'ma" yazılı sandıklar yerleştirecek. Bu sandıklara herkes, Erdoğan’a iletmek istedikleri her türlü mesajı yazılı olarak bırakabilecek.

Talepler doğrudan Erdoğan'a sunulacak

AK Parti'nin başlattığı bu yeni uygulamayla kişilerin sandıklara bıraktıkları talepler, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Parti kaynaklarına göre, kişilerin yazdığı talepler üzerinde herhangi bir müdahale yapılmadan Cumhurbaşkanı’na iletilecek. Bu yöntemle Erdoğan ile halk arasında doğrudan bir iletişim kanalı açılmış olacak.

Değişim süreci devam ediyor

Cumartesi günü ilçe ve belde kongreleri ile start alacak olan değişim sürecinde, AK Parti bu uygulamayla halkla daha yakın temas kurmayı hedefliyor. Parti yönetimi, bu uygulamanın ilerleyen süreçlerde farklı formatlarla da devam edeceğini ve halkın taleplerine daha fazla önem verileceğini belirtiyor.

Delege seçimlerinde beklentiler alınıyor

Aynı zamanda delege seçimlerini büyük oranda tamamlayan AK Parti, bütün delegelere beklentilerini, uyarılarını ve isteklerini kapalı zarf yöntemiyle genel merkeze iletecek. Bu süreçle birlikte partinin iç ve dış iletişim hatlarını güçlendirmek amaçlanıyor.
Yeni 'beyaz sandık' uygulamasıyla, AK Parti’nin halkın isteklerine daha hızlı ve etkin çözümler bulması hedefleniyor.
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