https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bursaspor-usaksporu-deplasmanda-1-0-yendi-1089065161.html
Bursaspor Uşakspor'u deplasmanda 1-0 yendi
Bursaspor Uşakspor'u deplasmanda 1-0 yendi
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası 2. Ön Eleme turu maçında Bursasspor Uşakspor ile karşı karşıya geldi. Uşak 1 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçı Yiğit Ali Bayrak'ın attığı... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T17:15+0300
2024-10-10T17:15+0300
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Ziraat Türkiye Kupası, 2. Ön Eleme turunda Bursaspor Uşakspor'u deplasmanda 1-0 yendi.Ziraat Türkiye Kupası 2.turunda Uşakspor’u 1-0 yenerek eleyen Bursaspor 3.tura kaldı. Yeşil Beyazlılar Yiğit Ali Bayrak'ın 60.dakikada bulduğu gol ile üst tura çıktı. Karşılaşmanın 26.dakikasında Abdullah Tazgel, sahayı sedye ile terk ederken yerine Emir Kayacık girdi.Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kurası ne zaman?Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, 15 Ekim 2024 Salı günü saat 14.00’te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak olan kura çekimi, A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/mauro-icardi-icin-transfer-iddiasi-yeni-takimini-acikladilar-1089057938.html
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Bursaspor Uşakspor'u deplasmanda 1-0 yendi
Ziraat Türkiye Kupası 2. Ön Eleme turu maçında Bursasspor Uşakspor ile karşı karşıya geldi. Uşak 1 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçı Yiğit Ali Bayrak'ın attığı tek golle Bursaspor 1-0 kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası, 2. Ön Eleme turunda Bursaspor Uşakspor'u deplasmanda 1-0 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası 2.turunda Uşakspor’u 1-0 yenerek eleyen Bursaspor 3.tura kaldı. Yeşil Beyazlılar Yiğit Ali Bayrak'ın 60.dakikada bulduğu gol ile üst tura çıktı. Karşılaşmanın 26.dakikasında Abdullah Tazgel, sahayı sedye ile terk ederken yerine Emir Kayacık girdi.
Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kurası ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, 15 Ekim 2024 Salı günü saat 14.00’te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak olan kura çekimi, A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.