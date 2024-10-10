https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/mauro-icardi-icin-transfer-iddiasi-yeni-takimini-acikladilar-1089057938.html
Mauro Icardi için transfer iddiası: Yeni takımını açıkladılar
Mauro Icardi için transfer iddiası: Yeni takımını açıkladılar
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da son haftalarda performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mauro Icardi için transfer iddiası öne sürüldü. Mauro Icardi'nin yeni takımı için... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T14:12+0300
2024-10-10T14:12+0300
2024-10-10T14:12+0300
spor
mauro icardi
galatasaray
transfer
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi için Arjantin basını transfer iddiasını yazdı. River Plate'in Icardi'nin peşinde olduğu iddia edildi. River Plate yetkililerin henüz somut bir adım atmadığı belirtilirken haberde "Icardi'nin adı giderek daha yüksek sesle yankılanıyor" ifadeleri yer aldı.Icardi'nin River Plate transferinin önündeki en büyük engel ise yüksek piyasa değeri ve maaşı olarak gösteriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/galatasarayin-yildizi-icardi-tatil-elestirilerine-yanit-verdi-83-mac-58-gol-22-asist-1088987085.html
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mauro icardi, galatasaray, transfer
mauro icardi, galatasaray, transfer
Mauro Icardi için transfer iddiası: Yeni takımını açıkladılar
Galatasaray'da son haftalarda performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mauro Icardi için transfer iddiası öne sürüldü. Mauro Icardi'nin yeni takımı için bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi için Arjantin basını transfer iddiasını yazdı. River Plate'in Icardi'nin peşinde olduğu iddia edildi. River Plate yetkililerin henüz somut bir adım atmadığı belirtilirken haberde "Icardi'nin adı giderek daha yüksek sesle yankılanıyor" ifadeleri yer aldı.
Icardi'nin River Plate transferinin önündeki en büyük engel ise yüksek piyasa değeri ve maaşı olarak gösteriliyor.