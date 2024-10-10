https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/mauro-icardi-icin-transfer-iddiasi-yeni-takimini-acikladilar-1089057938.html

Mauro Icardi için transfer iddiası: Yeni takımını açıkladılar

Mauro Icardi için transfer iddiası: Yeni takımını açıkladılar

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da son haftalarda performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mauro Icardi için transfer iddiası öne sürüldü. Mauro Icardi'nin yeni takımı için... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

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spor

mauro icardi

galatasaray

transfer

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi için Arjantin basını transfer iddiasını yazdı. River Plate'in Icardi'nin peşinde olduğu iddia edildi. River Plate yetkililerin henüz somut bir adım atmadığı belirtilirken haberde "Icardi'nin adı giderek daha yüksek sesle yankılanıyor" ifadeleri yer aldı.Icardi'nin River Plate transferinin önündeki en büyük engel ise yüksek piyasa değeri ve maaşı olarak gösteriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/galatasarayin-yildizi-icardi-tatil-elestirilerine-yanit-verdi-83-mac-58-gol-22-asist-1088987085.html

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mauro icardi, galatasaray, transfer