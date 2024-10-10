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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bakan-yerlikaya-van-golu-kiyisinda-rojin-kizimiza-ait-basortu-bulundu-1089062696.html
Bakan Yerlikaya: Van Gölü kıyısında Rojin kızımıza ait başörtü bulundu
Bakan Yerlikaya: Van Gölü kıyısında Rojin kızımıza ait başörtü bulundu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da kaldığı KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür haber alınamayan Rojin Kabaiş'in başörtüsünün Van Gölü kıyısına vurduğunu... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
rojin kabaiş
van gölü
kayıp
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
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Van'da kaldığı KYK yurdundan çıktıktan sonra kayıplara karışan ve 13 gündür aranan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'le ilgili sosyal medyasından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Van Gölü kıyısına vuran ve genç kıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtüsü bulunduğunu dile getirdi. Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı: "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur. 27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da bulunan KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın arama çalışmaları devam etmektedir. Konu ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı birimlerden özel ekipler kurulmuştur. Ekiplerimiz tarafından Üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş- gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir Bardakçı ve Çitören Mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır. Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir. Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı’na gönderilmiştir. Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan dip taraması yapmak için Çanakkale İlimizden sonar cihazı getirilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere Dalgıç, Arama Köpekleri, Drone, Bot/ Gemi, Helikopter, İtfaiye Aracı, Mobil Radar Cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapmış; müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanları 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esaslı incelenmektedir. Rojin Kızımızı bulmak için arama çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/vanda-kaybolan-rojin-kabaisin-son-goruntuleri-ortaya-cikti-1089035474.html
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rojin kabaiş, van gölü, kayıp, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya
rojin kabaiş, van gölü, kayıp, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya

Bakan Yerlikaya: Van Gölü kıyısında Rojin kızımıza ait başörtü bulundu

16:48 10.10.2024 (güncellendi: 16:49 10.10.2024)
© İHARojin Kabaiş aranıyor
Rojin Kabaiş aranıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© İHA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da kaldığı KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür haber alınamayan Rojin Kabaiş'in başörtüsünün Van Gölü kıyısına vurduğunu duyurdu.
Van'da kaldığı KYK yurdundan çıktıktan sonra kayıplara karışan ve 13 gündür aranan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'le ilgili sosyal medyasından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Van Gölü kıyısına vuran ve genç kıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtüsü bulunduğunu dile getirdi.
Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:
"Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur. 27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da bulunan KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın arama çalışmaları devam etmektedir.
Konu ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı birimlerden özel ekipler kurulmuştur. Ekiplerimiz tarafından Üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş- gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir
Bardakçı ve Çitören Mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır. Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir. Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı’na gönderilmiştir. Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan dip taraması yapmak için Çanakkale İlimizden sonar cihazı getirilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere Dalgıç, Arama Köpekleri, Drone, Bot/ Gemi, Helikopter, İtfaiye Aracı, Mobil Radar Cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapmış; müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanları 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esaslı incelenmektedir. Rojin Kızımızı bulmak için arama çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir."
Rojbin Kabaiş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
TÜRKİYE
Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in son görüntüleri ortaya çıktı
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