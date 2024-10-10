https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/vanda-kaybolan-rojin-kabaisin-son-goruntuleri-ortaya-cikti-1089035474.html
Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in son görüntüleri ortaya çıktı
Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in son görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 13 gündür haber alınamıyor. 27 Eylül 2024... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T00:31+0300
2024-10-10T00:31+0300
2024-10-10T00:31+0300
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Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.13 gündür kendisinden haber alınamayan Rojin Kabaiş, Diyarbakır'dan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne kayıt yaptırdıktan sonra yurda yerleşti. 27 Eylül 2024 tarihinde Van Gölü'ne sahile inen genç kızdan bir daha haber alınamadı. Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen genç kızın yeni görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan Rojin Kabaiş'in turnikeden geçtiği ve ayağında sarı renkli terlikler olduğu görüldü. Emniyet güçleri Van başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde arama çalışmalarına devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/valilik-duyurdu-vanda-gosteri-yuruyusleri-ve-toplantilara-yasak-geldi-1089032674.html
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Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in son görüntüleri ortaya çıktı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 13 gündür haber alınamıyor. 27 Eylül 2024 günü Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan genç kıza ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.
13 gündür kendisinden haber alınamayan Rojin Kabaiş, Diyarbakır'dan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne kayıt yaptırdıktan sonra yurda yerleşti. 27 Eylül 2024 tarihinde Van Gölü'ne sahile inen genç kızdan bir daha haber alınamadı. Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen genç kızın yeni görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan Rojin Kabaiş'in turnikeden geçtiği ve ayağında sarı renkli terlikler olduğu görüldü. Emniyet güçleri Van başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde arama çalışmalarına devam ediyor.