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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/asgari-ucret-zamminda-geri-sayim-enflasyon-ve-tahminler-neler-gosteriyor--1089038281.html
Asgari ücret zammında geri sayım: Enflasyon ve tahminler neler gösteriyor?
Asgari ücret zammında geri sayım: Enflasyon ve tahminler neler gösteriyor?
Sputnik Türkiye
Yıl sonuna yaklaşırken, milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Enflasyon rakamlarının belirleyici olduğu bu süreçte... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T07:38+0300
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asgari ücret
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ekonomi
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Son olarak Alman bankası Deutsche Bank, 2025 yılı için asgari ücrette yüzde 25-30 arasında bir artış beklediğini açıkladı.Türkiye'de eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 50’nin altına geriledi. Merkez Bankası’nın açıkladığı son raporda, 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 38 olarak korunurken, Orta Vadeli Program’da (OVP) bu oran yüzde 41,5 olarak belirlendi. IMF ve uluslararası derecelendirme kuruluşları da enflasyon tahminlerinde farklılıklar gösteriyor. IMF’in 2024 yılı için öngördüğü enflasyon oranı yüzde 45 iken, Morgan Stanley yüzde 42,4, JP Morgan ise yüzde 42,5 olarak beklentilerini paylaştı.Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'a göre, yılın kalan aylarında enflasyonun yüzde 41,5 ila yüzde 43,14 arasında bir bantta gerçekleşmesi olası. Ayrıca, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi de yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 43,14 olarak öngörüyor.Asgari ücret zammı i̇çin beklentilerMilliyet'in haberine göre enflasyonun seyrine bağlı olarak asgari ücrete yapılacak zam da şekillenmeye başladı. Çalışma Bakanlığı, bu yıl asgari ücrete sadece ocak ayında zam yapılacağını duyurmuştu. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle çalışanlar ve sendikalar, ciddi bir iyileştirme talep ediyor. Yüzde 20’lik bir zam ile asgari ücretin 20 bin 402 TL'ye, yüzde 30 zam ile 22 bin 102 TL'ye ve yüzde 50 zam ile 25 bin 503 TL'ye çıkabileceği tahmin ediliyor.Sosyal Güvenlik Müşaviri Yılmaz, işçi sendikalarının bu süreçte enflasyon oranının biraz üzerinde bir artış talep edeceğini öne sürerken, yüzde 45-50 oranında bir iyileştirmenin masada olabileceğini belirtti.Refah payı gündemde mi?Asgari ücret belirlenirken, enflasyon oranları, geçim endeksi ve ücretlerin genel düzeyi dikkate alınıyor. Ancak refah payı eklenip eklenmeyeceği konusunda net bir bilgi henüz yok. Komisyon görüşmeleri sonucunda hükümet, işçi ve işveren taraflarının ortak bir karara varması bekleniyor.Ocak zammı son büyük artış mı olacak?Orta Vadeli Program’a göre, 2024 yılında enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak belirlenirken, 2025'te bu oranın yüzde 17.5’e, 2026’da yüzde 9.7’ye ve 2027'de yüzde 7’ye gerilemesi planlanıyor. Bu düşüş eğilimi gerçekleşirse, ocak ayında yapılacak zam son büyük artış olabilir.Sonuç olarak, asgari ücret zammı konusunda enflasyonun gidişatı büyük önem taşırken, işçi sendikaları ve hükümet arasında yapılacak görüşmelerin sonucu milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor.
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2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2025 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, temmuzda asgari ücrete zam var mı, asgari ücrete ara zam olacak mı
2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2025 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, temmuzda asgari ücrete zam var mı, asgari ücrete ara zam olacak mı

Asgari ücret zammında geri sayım: Enflasyon ve tahminler neler gösteriyor?

07:38 10.10.2024
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Yıl sonuna yaklaşırken, milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Enflasyon rakamlarının belirleyici olduğu bu süreçte, çeşitli finans kuruluşları ve uzmanlar 2024 yılı için öngörülerini paylaşmaya başladı. Peki, 2024 sonu enflasyon beklentileri ne? Asgari ücret için hangi oranlar masada?
Son olarak Alman bankası Deutsche Bank, 2025 yılı için asgari ücrette yüzde 25-30 arasında bir artış beklediğini açıkladı.
Türkiye'de eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 50’nin altına geriledi. Merkez Bankası’nın açıkladığı son raporda, 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 38 olarak korunurken, Orta Vadeli Program’da (OVP) bu oran yüzde 41,5 olarak belirlendi. IMF ve uluslararası derecelendirme kuruluşları da enflasyon tahminlerinde farklılıklar gösteriyor. IMF’in 2024 yılı için öngördüğü enflasyon oranı yüzde 45 iken, Morgan Stanley yüzde 42,4, JP Morgan ise yüzde 42,5 olarak beklentilerini paylaştı.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'a göre, yılın kalan aylarında enflasyonun yüzde 41,5 ila yüzde 43,14 arasında bir bantta gerçekleşmesi olası. Ayrıca, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi de yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 43,14 olarak öngörüyor.

Asgari ücret zammı i̇çin beklentiler

Milliyet'in haberine göre enflasyonun seyrine bağlı olarak asgari ücrete yapılacak zam da şekillenmeye başladı. Çalışma Bakanlığı, bu yıl asgari ücrete sadece ocak ayında zam yapılacağını duyurmuştu. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle çalışanlar ve sendikalar, ciddi bir iyileştirme talep ediyor. Yüzde 20’lik bir zam ile asgari ücretin 20 bin 402 TL'ye, yüzde 30 zam ile 22 bin 102 TL'ye ve yüzde 50 zam ile 25 bin 503 TL'ye çıkabileceği tahmin ediliyor.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Yılmaz, işçi sendikalarının bu süreçte enflasyon oranının biraz üzerinde bir artış talep edeceğini öne sürerken, yüzde 45-50 oranında bir iyileştirmenin masada olabileceğini belirtti.

Refah payı gündemde mi?

Asgari ücret belirlenirken, enflasyon oranları, geçim endeksi ve ücretlerin genel düzeyi dikkate alınıyor. Ancak refah payı eklenip eklenmeyeceği konusunda net bir bilgi henüz yok. Komisyon görüşmeleri sonucunda hükümet, işçi ve işveren taraflarının ortak bir karara varması bekleniyor.

Ocak zammı son büyük artış mı olacak?

Orta Vadeli Program’a göre, 2024 yılında enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak belirlenirken, 2025'te bu oranın yüzde 17.5’e, 2026’da yüzde 9.7’ye ve 2027'de yüzde 7’ye gerilemesi planlanıyor. Bu düşüş eğilimi gerçekleşirse, ocak ayında yapılacak zam son büyük artış olabilir.
Sonuç olarak, asgari ücret zammı konusunda enflasyonun gidişatı büyük önem taşırken, işçi sendikaları ve hükümet arasında yapılacak görüşmelerin sonucu milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor.
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