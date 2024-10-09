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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/mevduat-faizlerinde-hareketlilik-hos-geldin-faizleri-yatirimciya-ne-kadar-kazandiriyor-1088996565.html
Mevduat faizlerinde hareketlilik: ‘Hoş geldin’ faizleri yatırımcıya ne kadar kazandırıyor?
Mevduat faizlerinde hareketlilik: ‘Hoş geldin’ faizleri yatırımcıya ne kadar kazandırıyor?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası henüz faiz indirimlerine başlamamış olsa da, bankalardaki kredi ve mevduat faizlerinde bir miktar düşüş yaşanıyor. Ortalama mevduat faizleri... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T09:29+0300
2024-10-09T09:29+0300
mevduat
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Eylül ayında enflasyonun yüksek açıklanmasının ardından, Merkez Bankası’ndan beklenen faiz indirimleri ertelendi. Ancak, kredi ve mevduat faizlerinde düşüşler yaşanıyor. Mevduat faizleri bir miktar geri çekilmiş olsa da, bazı bankalar yeni müşteri çekebilmek için yüzde 54 seviyelerine kadar çıkan ‘hoş geldin’ faizleri sunuyor.1 milyon TL’si olan bir yatırımcı, yüzde 49 mevduat faiziyle daha düşük getiri elde ederken, yüzde 54 'hoş geldin' faizi ile aylık yaklaşık 4 bin TL daha fazla kazanç sağlayabiliyor. Şu anda, yüzde 54 faizle 1 milyon TL’nin aylık net getirisi 43.672,13 TL olarak hesaplanıyor.Yatırımcılar i̇çin fırsat mı?Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’a göre, bankalar genellikle çeyrek dönem sonlarında hedeflerini tutturmak için bu tarz yüksek faiz kampanyaları düzenliyor. Özellikle yıl sonuna yaklaşırken, yeni mevduat çekme amacıyla 'hoş geldin' faizleri daha cazip hale geliyor. Ancak, Kurtuluş, hali hazırda mevduata bağlı yatırımları bozarak sadece 'hoş geldin' faizi için bankaların değiştirilmesini tavsiye etmiyor. Uzun vadede hangi bankanın daha avantajlı olacağı iyi analiz edilmeli.Faiz i̇ndirimi beklentisi yükseliyorPiyasalar, Merkez Bankası’ndan yıl sonuna doğru faiz indirimi beklentisi içerisine girdi. Bu beklenti, bankaların kısa vadeli mevduatlarda yüksek faizler sunarken, uzun vadeli faiz oranlarının daha düşük olmasına yol açıyor. Bu da yatırımcılar için kısa vadede yüksek kazanç fırsatı sunuyor.Yüksek faiz i̇çin son fırsat mı?Kurtuluş’a göre, 2024’ün son çeyreği yüksek faiz oranlarından faydalanmak için son fırsat olabilir. Piyasalar 10. veya 11. aydan itibaren faiz indirimlerini konuşmaya başlayacak. Dolayısıyla, yatırımcıların bu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiği vurgulanıyor.
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mevduat faizi, mevduat faiz oranları, mevduat faizi 2024, mevduat faiz oranları 2024, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat oranları, mevduat faizi hesaplama formülü, mevduat nedir, mevduat faizi vergi oranı, mevduat faizi nasıl hesaplanır

Mevduat faizlerinde hareketlilik: ‘Hoş geldin’ faizleri yatırımcıya ne kadar kazandırıyor?

09:29 09.10.2024
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Merkez Bankası henüz faiz indirimlerine başlamamış olsa da, bankalardaki kredi ve mevduat faizlerinde bir miktar düşüş yaşanıyor. Ortalama mevduat faizleri yüzde 43-49 aralığına çekilirken, bazı bankalar yüksek faizli 'hoş geldin' kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Yatırımcılar için bu kampanyalar, daha fazla getiri elde etme fırsatı sunuyor.
Eylül ayında enflasyonun yüksek açıklanmasının ardından, Merkez Bankası’ndan beklenen faiz indirimleri ertelendi. Ancak, kredi ve mevduat faizlerinde düşüşler yaşanıyor. Mevduat faizleri bir miktar geri çekilmiş olsa da, bazı bankalar yeni müşteri çekebilmek için yüzde 54 seviyelerine kadar çıkan ‘hoş geldin’ faizleri sunuyor.
1 milyon TL’si olan bir yatırımcı, yüzde 49 mevduat faiziyle daha düşük getiri elde ederken, yüzde 54 'hoş geldin' faizi ile aylık yaklaşık 4 bin TL daha fazla kazanç sağlayabiliyor. Şu anda, yüzde 54 faizle 1 milyon TL’nin aylık net getirisi 43.672,13 TL olarak hesaplanıyor.

Yatırımcılar i̇çin fırsat mı?

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’a göre, bankalar genellikle çeyrek dönem sonlarında hedeflerini tutturmak için bu tarz yüksek faiz kampanyaları düzenliyor. Özellikle yıl sonuna yaklaşırken, yeni mevduat çekme amacıyla 'hoş geldin' faizleri daha cazip hale geliyor. Ancak, Kurtuluş, hali hazırda mevduata bağlı yatırımları bozarak sadece 'hoş geldin' faizi için bankaların değiştirilmesini tavsiye etmiyor. Uzun vadede hangi bankanın daha avantajlı olacağı iyi analiz edilmeli.

Faiz i̇ndirimi beklentisi yükseliyor

Piyasalar, Merkez Bankası’ndan yıl sonuna doğru faiz indirimi beklentisi içerisine girdi. Bu beklenti, bankaların kısa vadeli mevduatlarda yüksek faizler sunarken, uzun vadeli faiz oranlarının daha düşük olmasına yol açıyor. Bu da yatırımcılar için kısa vadede yüksek kazanç fırsatı sunuyor.

Yüksek faiz i̇çin son fırsat mı?

Kurtuluş’a göre, 2024’ün son çeyreği yüksek faiz oranlarından faydalanmak için son fırsat olabilir. Piyasalar 10. veya 11. aydan itibaren faiz indirimlerini konuşmaya başlayacak. Dolayısıyla, yatırımcıların bu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiği vurgulanıyor.
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