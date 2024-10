https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/cocuklarin-korunmasina-yonelik-arastirma-komisyonu-kurulmasi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1088991307.html

Çocukların korunmasına yönelik Araştırma Komisyonu kurulması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Çocukların korunmasına yönelik Araştırma Komisyonu kurulması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda çocukların korunmasına yönelik Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak. 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T01:47+0300

2024-10-09T01:47+0300

2024-10-09T01:52+0300

türkiye

tbmm

tbmm genel kurulu

araştırma komisyonu

çocuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088657328_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_80958b8d3d9bc4a80ba54e65cc1cd964.jpg

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin, 'çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek ele alındı.Görüşmelerin ardından tüm siyasi partiler olumlu yönde oy kullandı ve komisyon kurulması kabul edildi. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.Saadet Partisi grubu adına söz alan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap iktidarın, çocuklara yönelik eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki politika ve desteklerinin yetersiz olduğunu söyledi.'Tozlu raflarda kalmasın'Çocuklara yönelik araştırma komisyonu kurulmasının çok önemli olduğunu belirten Kasap, "Ancak bu komisyonun çalışmaları, daha önce kurulan benzer komisyon ve raporlar gibi tozlu raflarda kalmasın. Türkiye'deki 0-18 yaş grubuna verilen değer yeterli düzeyde olmazsa bu faciaları daha çok yaşarız" dedi.İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, son dönemde öldürülen bazı çocukların yaşadığı süreçleri anlatarak çocukları tüm kötülüklerden koruyacak bir sistem inşa edilmesi gerektiğini söyledi.Taşcı, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2020'den beri mağdur çocuk sayısında yüzde 42, suça sürüklenen çocuk sayısında da yüzde 57 artış olduğunu belirtti. Taşçı sözlerine şöyle devam etti:'Dizilerin Türk aile yapısına uygun duruma getirilmesi gerekiyor'MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da her gün bir yenisine şahit oldukları cinayet, taciz ve şiddet vakalarının artmasının toplumsal endişeyi ve infiali tırmandırdığını dile getirdi.Çocukların ihmal ve istismarı ile çocuklara yönelik şiddetin, kadına yönelik şiddetten ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Yılık denetim mekanızmasıyla ilgili konuştu:DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ise gelinen noktada çözümlenmeyen her cinayet ve verilmeyen her cezanın toplumun çürümesinin sebebi olduğunu belirterek "Bugün bir çocuğun öldürülmesinden bahsediyoruz ama bu çocuk sadece Narin değil, Türkiye'de katledilen çocukların yanı sıra her gün can güvenliği tehdidi altında olan çocukların meselesidir" dedi.CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da tüm kadınların, 'can güvenliğimiz yok' diye seslendiğini ama duyulmadığını öne sürdü.'Tarih tekerrür ediyor ama maalesef bu yüce Meclis, iktidar ders çıkaramamış'Daha önce içinde "çocuk" kelimesi geçen 8 ayrı komisyon kurulduğunu, bugün 9'uncusunun kurulacağını söyleyen Kaya, "Tarih tekerrür ediyor ama maalesef bu yüce Meclis, iktidar ders çıkaramamış, ne acı... Siz sustunuz ama sokaklar susmadı. Siz sokakları sonunda duymak zorunda kaldınız" şeklinde konuştu.Cezasızlığın hakim kılındığını söyleyen Kaya, bu duruma artık vatandaşların isyan ettiğini belirtti.Kaya, "Umarım bu komisyon kurulup istediğimiz sonuca ulaşır, kadınlar ve çocuklar biraz huzur bulabilir" dedi.'Yaptığımız hiçbir çalışmayı yeterli görmedik'TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ise Türkiye nüfusunun yüzde 26'sını 22 milyon çocuğun oluşturduğunu; çocukların beden ve ruh sağlıklarını koruyarak güven içinde geleceğe hazırlamanın en büyük görevleri olduklarını ifade etti.AK Parti iktidarları boyunca çocukların yüksek yararını gözeterek onların iyiliği ve esenliği için destek mekanizmalarını geliştirdiklerini ve geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Yanık, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/bakan-tunc-bazi-sosyal-ag-saglayicilari-ve-internet-sayfalari-ile-ilgili-adli-sorusturmalar-1088989277.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, tbmm genel kurulu, araştırma komisyonu, çocuk