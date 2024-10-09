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Çocukların korunmasına yönelik Araştırma Komisyonu kurulması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Çocukların korunmasına yönelik Araştırma Komisyonu kurulması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda çocukların korunmasına yönelik Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak. 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T01:47+0300
2024-10-09T01:52+0300
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araştırma komisyonu
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TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin, 'çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek ele alındı.Görüşmelerin ardından tüm siyasi partiler olumlu yönde oy kullandı ve komisyon kurulması kabul edildi. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.Saadet Partisi grubu adına söz alan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap iktidarın, çocuklara yönelik eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki politika ve desteklerinin yetersiz olduğunu söyledi.'Tozlu raflarda kalmasın'Çocuklara yönelik araştırma komisyonu kurulmasının çok önemli olduğunu belirten Kasap, "Ancak bu komisyonun çalışmaları, daha önce kurulan benzer komisyon ve raporlar gibi tozlu raflarda kalmasın. Türkiye'deki 0-18 yaş grubuna verilen değer yeterli düzeyde olmazsa bu faciaları daha çok yaşarız" dedi.İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, son dönemde öldürülen bazı çocukların yaşadığı süreçleri anlatarak çocukları tüm kötülüklerden koruyacak bir sistem inşa edilmesi gerektiğini söyledi.Taşcı, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2020'den beri mağdur çocuk sayısında yüzde 42, suça sürüklenen çocuk sayısında da yüzde 57 artış olduğunu belirtti. Taşçı sözlerine şöyle devam etti:'Dizilerin Türk aile yapısına uygun duruma getirilmesi gerekiyor'MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da her gün bir yenisine şahit oldukları cinayet, taciz ve şiddet vakalarının artmasının toplumsal endişeyi ve infiali tırmandırdığını dile getirdi.Çocukların ihmal ve istismarı ile çocuklara yönelik şiddetin, kadına yönelik şiddetten ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Yılık denetim mekanızmasıyla ilgili konuştu:DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ise gelinen noktada çözümlenmeyen her cinayet ve verilmeyen her cezanın toplumun çürümesinin sebebi olduğunu belirterek "Bugün bir çocuğun öldürülmesinden bahsediyoruz ama bu çocuk sadece Narin değil, Türkiye'de katledilen çocukların yanı sıra her gün can güvenliği tehdidi altında olan çocukların meselesidir" dedi.CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da tüm kadınların, 'can güvenliğimiz yok' diye seslendiğini ama duyulmadığını öne sürdü.'Tarih tekerrür ediyor ama maalesef bu yüce Meclis, iktidar ders çıkaramamış'Daha önce içinde "çocuk" kelimesi geçen 8 ayrı komisyon kurulduğunu, bugün 9'uncusunun kurulacağını söyleyen Kaya, "Tarih tekerrür ediyor ama maalesef bu yüce Meclis, iktidar ders çıkaramamış, ne acı... Siz sustunuz ama sokaklar susmadı. Siz sokakları sonunda duymak zorunda kaldınız" şeklinde konuştu.Cezasızlığın hakim kılındığını söyleyen Kaya, bu duruma artık vatandaşların isyan ettiğini belirtti.Kaya, "Umarım bu komisyon kurulup istediğimiz sonuca ulaşır, kadınlar ve çocuklar biraz huzur bulabilir" dedi.'Yaptığımız hiçbir çalışmayı yeterli görmedik'TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ise Türkiye nüfusunun yüzde 26'sını 22 milyon çocuğun oluşturduğunu; çocukların beden ve ruh sağlıklarını koruyarak güven içinde geleceğe hazırlamanın en büyük görevleri olduklarını ifade etti.AK Parti iktidarları boyunca çocukların yüksek yararını gözeterek onların iyiliği ve esenliği için destek mekanizmalarını geliştirdiklerini ve geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Yanık, şunları söyledi:
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tbmm, tbmm genel kurulu, araştırma komisyonu, çocuk
tbmm, tbmm genel kurulu, araştırma komisyonu, çocuk

Çocukların korunmasına yönelik Araştırma Komisyonu kurulması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

01:47 09.10.2024 (güncellendi: 01:52 09.10.2024)
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AA
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TBMM Genel Kurulu'nda çocukların korunmasına yönelik Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak.
TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin, 'çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek ele alındı.
Görüşmelerin ardından tüm siyasi partiler olumlu yönde oy kullandı ve komisyon kurulması kabul edildi. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.
Saadet Partisi grubu adına söz alan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap iktidarın, çocuklara yönelik eğitim, sağlık ve diğer alanlardaki politika ve desteklerinin yetersiz olduğunu söyledi.

'Tozlu raflarda kalmasın'

Çocuklara yönelik araştırma komisyonu kurulmasının çok önemli olduğunu belirten Kasap, "Ancak bu komisyonun çalışmaları, daha önce kurulan benzer komisyon ve raporlar gibi tozlu raflarda kalmasın. Türkiye'deki 0-18 yaş grubuna verilen değer yeterli düzeyde olmazsa bu faciaları daha çok yaşarız" dedi.
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, son dönemde öldürülen bazı çocukların yaşadığı süreçleri anlatarak çocukları tüm kötülüklerden koruyacak bir sistem inşa edilmesi gerektiğini söyledi.
Taşcı, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2020'den beri mağdur çocuk sayısında yüzde 42, suça sürüklenen çocuk sayısında da yüzde 57 artış olduğunu belirtti. Taşçı sözlerine şöyle devam etti:
"Nedenlerini anlamak ve o nedenleri ortadan kaldırmak zorundayız. 2015-2023 arasında çocuğa cinsel istismar sayısı ikiye katlanmış. Vaka sayısı artıyor ancak kovuşturma ve mahkumiyet oranları azalıyor. Demek ki bizim ilk suçta, ikinci suçu işleme cesaretini kıracak bir sistem inşa etmemiz gerekiyor."

'Dizilerin Türk aile yapısına uygun duruma getirilmesi gerekiyor'

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da her gün bir yenisine şahit oldukları cinayet, taciz ve şiddet vakalarının artmasının toplumsal endişeyi ve infiali tırmandırdığını dile getirdi.
Çocukların ihmal ve istismarı ile çocuklara yönelik şiddetin, kadına yönelik şiddetten ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Yılık denetim mekanızmasıyla ilgili konuştu:

"Son dönemlerde her türlü sosyal medya platformunda, dijital mecralarda, filmlerde ve bilgisayar oyunlarında şiddetin ve her türlü cinsel sapkınlığın özendirildiğini ve artırıldığını görüyoruz. Bu konuda denetim mekanizmasının daha sert tedbirler alması, özellikle televizyon programlarının ve dizilerinin Türk aile yapısına uygun duruma getirilmesi gerekiyor."

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ise gelinen noktada çözümlenmeyen her cinayet ve verilmeyen her cezanın toplumun çürümesinin sebebi olduğunu belirterek "Bugün bir çocuğun öldürülmesinden bahsediyoruz ama bu çocuk sadece Narin değil, Türkiye'de katledilen çocukların yanı sıra her gün can güvenliği tehdidi altında olan çocukların meselesidir" dedi.
CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da tüm kadınların, 'can güvenliğimiz yok' diye seslendiğini ama duyulmadığını öne sürdü.

'Tarih tekerrür ediyor ama maalesef bu yüce Meclis, iktidar ders çıkaramamış'

Daha önce içinde "çocuk" kelimesi geçen 8 ayrı komisyon kurulduğunu, bugün 9'uncusunun kurulacağını söyleyen Kaya, "Tarih tekerrür ediyor ama maalesef bu yüce Meclis, iktidar ders çıkaramamış, ne acı... Siz sustunuz ama sokaklar susmadı. Siz sokakları sonunda duymak zorunda kaldınız" şeklinde konuştu.
Cezasızlığın hakim kılındığını söyleyen Kaya, bu duruma artık vatandaşların isyan ettiğini belirtti.
Kaya, "Umarım bu komisyon kurulup istediğimiz sonuca ulaşır, kadınlar ve çocuklar biraz huzur bulabilir" dedi.

'Yaptığımız hiçbir çalışmayı yeterli görmedik'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ise Türkiye nüfusunun yüzde 26'sını 22 milyon çocuğun oluşturduğunu; çocukların beden ve ruh sağlıklarını koruyarak güven içinde geleceğe hazırlamanın en büyük görevleri olduklarını ifade etti.
AK Parti iktidarları boyunca çocukların yüksek yararını gözeterek onların iyiliği ve esenliği için destek mekanizmalarını geliştirdiklerini ve geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Yanık, şunları söyledi:
"AK Parti 22 yıldır kadın ve çocuklar noktasında yapılabilecek her şeyin hem dünyadaki örnekleri hem de kendi örneklerimizi geliştirerek yaptık, bu konuda asla yüksüneceğimiz bir husus yoktur. Kandil'e çıkarılan çocukları burada konuşamayanlar, kendi parti mensupları tarafından tacize uğrayan çocukları burada konuşamayanlar, AK Parti'nin 22 yıllık birikimine söz edemez. Biz çocuklarımız için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Çocuklara yönelik riskleri öngören ve gerekli adımları atacak mekanizmaları kuruyoruz. 2002 yılından bu yana sağlıktan eğitime, sosyal hizmetlerden güvenliğe her alanda çocuk haklarını temelini oluşturan ve Anayasa'mızda yer alan, 'çocukların yüksek yararı' ilkesini gözeterek, pek çok alanda devrim niteliğinde uygulamaya imza atsak da bu çalışmaları hiçbir zaman yeterli görmedik. Bugün kurduğumuz komisyon da bu anlamda, 'ihtiyaçların, güncel gelişmelerin ışığında yapılabilecek ne var?' sorusunun peşinde koştuğumuz bir çalışmadır. Yaptığımız hiçbir çalışmayı yeterli görmedik, görmeyeceğiz."
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