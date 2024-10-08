https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/bakan-tunc-bazi-sosyal-ag-saglayicilari-ve-internet-sayfalari-ile-ilgili-adli-sorusturmalar-1088989277.html

Adalet Bakanı Tunç: Adli soruşturmalar başlatılmıştır, hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur

Adalet Bakanı Tunç: Adli soruşturmalar başlatılmıştır, hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T23:27+0300

2024-10-08T23:27+0300

2024-10-08T23:41+0300

türkiye

yılmaz tunç

son dakika

soruşturma

sosyal ağlar

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılıktan kesinlikle taviz verilmeyeceğini' belirten bir açıklama yaptı.Bakan Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını ifade ederek, alınan yargı kararlarına uymayanlarla ilgili şu uyarıda bulundu:"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir" diyen Tunç Türkiye'de yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcılarının ve internet sayfalarının da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorunda olduğunu vurguladı.'Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur'Hiç kimsenin ayrıcalığı olmadığını belirten Adalet Bakanı "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz" ifadelerine açıklamasında yer verdi.

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yılmaz tunç, son dakika, soruşturma, sosyal ağlar