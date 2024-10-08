https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/bakan-tunc-bazi-sosyal-ag-saglayicilari-ve-internet-sayfalari-ile-ilgili-adli-sorusturmalar-1088989277.html
Adalet Bakanı Tunç: Adli soruşturmalar başlatılmıştır, hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur
Adalet Bakanı Tunç: Adli soruşturmalar başlatılmıştır, hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T23:27+0300
2024-10-08T23:27+0300
2024-10-08T23:41+0300
türkiye
yılmaz tunç
son dakika
soruşturma
sosyal ağlar
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılıktan kesinlikle taviz verilmeyeceğini' belirten bir açıklama yaptı.Bakan Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını ifade ederek, alınan yargı kararlarına uymayanlarla ilgili şu uyarıda bulundu:"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir" diyen Tunç Türkiye'de yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcılarının ve internet sayfalarının da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorunda olduğunu vurguladı.'Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur'Hiç kimsenin ayrıcalığı olmadığını belirten Adalet Bakanı "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz" ifadelerine açıklamasında yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusyadan-discorda-erisim-kisitlamasi-karari-yasalari-ihlal-ediyor-1088981254.html
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yılmaz tunç, son dakika, soruşturma, sosyal ağlar
yılmaz tunç, son dakika, soruşturma, sosyal ağlar
Adalet Bakanı Tunç: Adli soruşturmalar başlatılmıştır, hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur
23:27 08.10.2024 (güncellendi: 23:41 08.10.2024)
Adalet Bakanı Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını belirtti. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir" diyen Bakan Tunç hiç kimsenin ayrıcalığı olmadığını belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılıktan kesinlikle taviz verilmeyeceğini' belirten bir açıklama yaptı.
Bakan Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını ifade ederek, alınan yargı kararlarına uymayanlarla ilgili şu uyarıda bulundu:
"Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır"
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir" diyen Tunç Türkiye'de yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcılarının ve internet sayfalarının da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorunda olduğunu vurguladı.
'Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur'
Hiç kimsenin ayrıcalığı olmadığını belirten Adalet Bakanı "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz" ifadelerine açıklamasında yer verdi.