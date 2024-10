https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/bakan-yumakli-acikladi-kirmizi-et-fiyatlarini-dusurecek-adim--1089015575.html

Bakan Yumaklı açıkladı: Kırmızı et fiyatlarını düşürecek adım

Sputnik Türkiye

Et fiyatlarının yüksekliğine yönelik harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'ni hayata geçirdi. 09.10.2024

Tarım ve Orman Bakanlığı, artan kırmızı et fiyatlarını düşürmek ve hayvancılığı geliştirmek için Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'ni devreye aldı. Projeyi anlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu projenin 3 ana hedefi var. İlk olarak üreticilerimizin uygun maliyetle sürdürebilir şekilde hayvan teminini sağlamak. İkincisi de tüketicimizin uygun maliyetle kırmızı ete ulaşmasını sağlamak ve nihayetinde de Türkiye'nin çok küçük bir oran bile olsa, et ithalatıyla ya da hayvan ithalatıyla ilgili olan konusunu kapatmak." dedi.Şubat ayında Hayvancılık Yol Haritası'nı açıkladıklarını hatırlatan Bakan Yumaklı şunları söyledi:Yüksek genetik kapasiteli üretim boğaları üretilecekIslah Eylem Planı'yla ilgili de adımlar attıklarını dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:"Ülkemizde en yaygın sütçü ırk olan siyah alaca ırkında yaklaşık 22 bin hayvanı, verimlilik durumlarını genetik olarak ortaya koyarak referans popülasyonumuzu oluşturduk. Bu sayıyı her geçen yıl artırıyoruz. 2024 yılında artık bu ırktan doğan buzağılarda genetik yapısına bakarak, damızlık değerini belirlemeye başladık. Bu testi yaptıran yetiştiricilerimizin test maliyetini bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Yine bu yıl içerisinde ülkemizde sayısı en fazla ikinci ırk olan simental ırkında da genetik testlerle damızlık değerini belirlemeye başlıyoruz. Her 2 ırk için bu hizmeti yetiştiricimizin hizmetine sunuyoruz. Bu testin yaygınlaşması amacıyla Genomik Test Merkezi'ni önümüzdeki günlerde Ankara'da açmış olacağız. Genomik seleksiyon ve embriyo transferi yöntemiyle, yüksek genetik kapasiteli üretim boğalarını 2025'te üretmeye başlıyoruz."Damızlık merkezi açılacakAnaç hayvan sayısını artırmanın, Hayvancılık Yol Haritası'nın en önemli başlığı olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

