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Bakan Yumaklı açıkladı: Kırmızı et fiyatlarını düşürecek adım
Bakan Yumaklı açıkladı: Kırmızı et fiyatlarını düşürecek adım
Sputnik Türkiye
Et fiyatlarının yüksekliğine yönelik harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'ni hayata geçirdi. Üreticiye uygun... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T14:47+0300
2024-10-09T14:47+0300
ekonomi
tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
kırmızı et
enflasyon
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Tarım ve Orman Bakanlığı, artan kırmızı et fiyatlarını düşürmek ve hayvancılığı geliştirmek için Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'ni devreye aldı. Projeyi anlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu projenin 3 ana hedefi var. İlk olarak üreticilerimizin uygun maliyetle sürdürebilir şekilde hayvan teminini sağlamak. İkincisi de tüketicimizin uygun maliyetle kırmızı ete ulaşmasını sağlamak ve nihayetinde de Türkiye'nin çok küçük bir oran bile olsa, et ithalatıyla ya da hayvan ithalatıyla ilgili olan konusunu kapatmak." dedi.Şubat ayında Hayvancılık Yol Haritası'nı açıkladıklarını hatırlatan Bakan Yumaklı şunları söyledi:Yüksek genetik kapasiteli üretim boğaları üretilecekIslah Eylem Planı'yla ilgili de adımlar attıklarını dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:"Ülkemizde en yaygın sütçü ırk olan siyah alaca ırkında yaklaşık 22 bin hayvanı, verimlilik durumlarını genetik olarak ortaya koyarak referans popülasyonumuzu oluşturduk. Bu sayıyı her geçen yıl artırıyoruz. 2024 yılında artık bu ırktan doğan buzağılarda genetik yapısına bakarak, damızlık değerini belirlemeye başladık. Bu testi yaptıran yetiştiricilerimizin test maliyetini bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Yine bu yıl içerisinde ülkemizde sayısı en fazla ikinci ırk olan simental ırkında da genetik testlerle damızlık değerini belirlemeye başlıyoruz. Her 2 ırk için bu hizmeti yetiştiricimizin hizmetine sunuyoruz. Bu testin yaygınlaşması amacıyla Genomik Test Merkezi'ni önümüzdeki günlerde Ankara'da açmış olacağız. Genomik seleksiyon ve embriyo transferi yöntemiyle, yüksek genetik kapasiteli üretim boğalarını 2025'te üretmeye başlıyoruz."Damızlık merkezi açılacakAnaç hayvan sayısını artırmanın, Hayvancılık Yol Haritası'nın en önemli başlığı olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:
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tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, kırmızı et, enflasyon
tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, kırmızı et, enflasyon

Bakan Yumaklı açıkladı: Kırmızı et fiyatlarını düşürecek adım

14:47 09.10.2024
© AAKırmızı et, kasap
Kırmızı et, kasap - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AA
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Et fiyatlarının yüksekliğine yönelik harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'ni hayata geçirdi. Üreticiye uygun fiyatlı hayvan temin etmek ve tüketicinin uygun fiyatlı kırmızı ete ulaşımını sağlamak hedefleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, artan kırmızı et fiyatlarını düşürmek ve hayvancılığı geliştirmek için Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'ni devreye aldı. Projeyi anlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu projenin 3 ana hedefi var. İlk olarak üreticilerimizin uygun maliyetle sürdürebilir şekilde hayvan teminini sağlamak. İkincisi de tüketicimizin uygun maliyetle kırmızı ete ulaşmasını sağlamak ve nihayetinde de Türkiye'nin çok küçük bir oran bile olsa, et ithalatıyla ya da hayvan ithalatıyla ilgili olan konusunu kapatmak." dedi.
Şubat ayında Hayvancılık Yol Haritası'nı açıkladıklarını hatırlatan Bakan Yumaklı şunları söyledi:
"5 yıllık hedeflerimizi paylaştığımız yol haritasında, bahsettiğimiz birçok uygulamayı teker teker hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Hayvansal üretimle ilgili planlama kapsamında, Türkiye'nin hangi bölgelerinde, hangi tür hayvansal üretimin yapılacağına dair planlamalar yaptık. Detaylarını her fırsatta dile getirdiğimiz hayvansal üretimde, yeni destekleme modelinde ilk defa kadın ve genç çiftçilere desteklemelerde pozitif ayrımcılık yaptık. Hayvancılığın temel taşı ve sigortası olarak gördüğümüz aile işletmelerine daha fazla destek veriyoruz. Iğdır'ın da içinde bulunduğu 19 ilimizi Besilik Materyal Üretim Bölgesi olarak planladık. Bu illerde planlı üretim yapanlara ilave destekler veriyoruz."

Yüksek genetik kapasiteli üretim boğaları üretilecek

Islah Eylem Planı'yla ilgili de adımlar attıklarını dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:
"Ülkemizde en yaygın sütçü ırk olan siyah alaca ırkında yaklaşık 22 bin hayvanı, verimlilik durumlarını genetik olarak ortaya koyarak referans popülasyonumuzu oluşturduk. Bu sayıyı her geçen yıl artırıyoruz. 2024 yılında artık bu ırktan doğan buzağılarda genetik yapısına bakarak, damızlık değerini belirlemeye başladık. Bu testi yaptıran yetiştiricilerimizin test maliyetini bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Yine bu yıl içerisinde ülkemizde sayısı en fazla ikinci ırk olan simental ırkında da genetik testlerle damızlık değerini belirlemeye başlıyoruz. Her 2 ırk için bu hizmeti yetiştiricimizin hizmetine sunuyoruz. Bu testin yaygınlaşması amacıyla Genomik Test Merkezi'ni önümüzdeki günlerde Ankara'da açmış olacağız. Genomik seleksiyon ve embriyo transferi yöntemiyle, yüksek genetik kapasiteli üretim boğalarını 2025'te üretmeye başlıyoruz."

Damızlık merkezi açılacak

Anaç hayvan sayısını artırmanın, Hayvancılık Yol Haritası'nın en önemli başlığı olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Biz anaç hayvanlarımızı hayvansal üretimin fabrikası olarak görüyoruz. Anaç hayvan sayınız ne kadar fazla ise üretiminiz de o kadar fazla olacaktır. Siz istediğiniz kadar hayvan hastalıklarıyla mücadele edin, eğer anaç hayvan sayınızı da buna bağlı olarak artıramıyorsanız, yerinizde sayıyorsunuz demektir. Bugün de burada sizlere anaç hayvan sayısını artırmakla ilgili bakanlığımızın iki kurumu TİGEM ile Et ve Süt Kurumu işbirliğinde hayata geçirdiğimiz projeyi anlatacağız. Bu projemizde Iğdır ve Şanlıurfa Ceylanpınar'daki TİGEM çiftliklerimiz damızlık merkezlerimiz olacak. Buralardaki anaç hayvan sayısı peyderpey artacak. İçinde bulunduğumuz Iğdır'daki işletmemize arkamda görmüş olduğunuz ilk anaç hayvanlarımız geldi. Peki bu hayvanları ne yapacağız? Burada bulunan hayvanlardan doğan buzağıları aile işletmelerimize uygun maliyetle vereceğiz. Besi olarak verdiğimiz hayvanlarla aile işletmelerimiz aracılığıyla et üretimimizi yerli imkanlarla artıracağız. Dişi doğan buzağılar da yine aile işletmelerine uygun maliyetle verilerek anaç hayvan sayısını artırmış olacağız."
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
EKONOMİ
Tarım Bakanı Yumaklı ‘540’lık kıyma pahalı değil mi?’ sorusuna yanıt verdi: 'Göreceli'
19 Eylül, 10:16
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