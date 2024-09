https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/tarim-bakani-yumakli-540lik-kiyma-pahali-degil-mi-sorusuna-yanit-verdi-goreceli-1088192678.html

Tarım Bakanı Yumaklı '540'lık kıyma pahalı değil mi?' sorusuna yanıt verdi: 'Göreceli'

Tarım Bakanı Yumaklı ‘540’lık kıyma pahalı değil mi?’ sorusuna yanıt verdi: 'Göreceli'

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı '540 TL kıyma için pahalı değil mi?' sorusuna "Pahalı şöyle bir kavram, gelirlerin de arttığı bir durumla, ikisini göreceli olarak...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tv100'e konuk oldu ve canlı yayında Kübra Par'ın sorularını cevapladı. Bakan Yumaklı, et ve süt fiyatlarının neden yükseldiğini açıkladı ve çözüm önerilerini sıraladı."Et ve süt fiyatları arasında neden bu kadar fark var?" diye sorusunu soran Kübra Par'a Bakan Yumaklı şu şekilde cevap verdi:"Par’ın, "Ticaret Bakanı Ömer Bolat dedi ki 'Afgan çobanlar olmazsa tarım ve hayvancılık yapılamaz.' Hakikaten Afganlar olmasa biz çoban bulamayacak mıyız?" sorusuna Yumaklı ”Tarım futbol gibi herkesin bir fikri var. ‘Sizin mutlaka bir köye dönüş projesi geliştirmeniz lazım’ deniyor bana peki o zaman sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz diyorum ‘Yok benim çocuğum olmasın’ diyorlar demek ki biz gerçeklerden hareket edeceğiz" yanıtını verdi.540 lira kıyma pahalı mı?‘540 TL kıyma için pahalı değil mi?’ sorusuna Yumaklı “Pahalı şöyle bir kavram aynı zamanda gelirlerin de arttığı. İkisini göreceli olarak koymak lazım” karşılığını verdi.Bunun üzerine Par, "Hani diyorsunuz ya %95 oranında biz hayvancılıkta kendimize yeter durumdayız’ diye. Bakanlık et fiyatını 540 TL’den 300 TL’ye düşürecek bir hamle yapabilir mi? ”dedi.Yumaklı “Bizim kendi et, süt grubu mağazalarımızda eğer yanılmıyorsam 359 TL’ydi” ifadelerine yer verdi.

