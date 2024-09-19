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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/tarim-bakani-yumakli-540lik-kiyma-pahali-degil-mi-sorusuna-yanit-verdi-goreceli-1088192678.html
Tarım Bakanı Yumaklı ‘540’lık kıyma pahalı değil mi?’ sorusuna yanıt verdi: 'Göreceli'
Tarım Bakanı Yumaklı ‘540’lık kıyma pahalı değil mi?’ sorusuna yanıt verdi: 'Göreceli'
Sputnik Türkiye
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ‘540 TL kıyma için pahalı değil mi?’ sorusuna “Pahalı şöyle bir kavram, gelirlerin de arttığı bir durumla, ikisini göreceli olarak... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T10:16+0300
2024-09-19T10:16+0300
ekonomi
ibrahim yumaklı
emekli
kıyma
et
kırmızı et
tarım ve orman bakanlığı
kübra par
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tv100'e konuk oldu ve canlı yayında Kübra Par'ın sorularını cevapladı. Bakan Yumaklı, et ve süt fiyatlarının neden yükseldiğini açıkladı ve çözüm önerilerini sıraladı."Et ve süt fiyatları arasında neden bu kadar fark var?" diye sorusunu soran Kübra Par'a Bakan Yumaklı şu şekilde cevap verdi:"Par’ın, "Ticaret Bakanı Ömer Bolat dedi ki 'Afgan çobanlar olmazsa tarım ve hayvancılık yapılamaz.' Hakikaten Afganlar olmasa biz çoban bulamayacak mıyız?" sorusuna Yumaklı ”Tarım futbol gibi herkesin bir fikri var. ‘Sizin mutlaka bir köye dönüş projesi geliştirmeniz lazım’ deniyor bana peki o zaman sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz diyorum ‘Yok benim çocuğum olmasın’ diyorlar demek ki biz gerçeklerden hareket edeceğiz" yanıtını verdi.540 lira kıyma pahalı mı?‘540 TL kıyma için pahalı değil mi?’ sorusuna Yumaklı “Pahalı şöyle bir kavram aynı zamanda gelirlerin de arttığı. İkisini göreceli olarak koymak lazım” karşılığını verdi.Bunun üzerine Par, "Hani diyorsunuz ya %95 oranında biz hayvancılıkta kendimize yeter durumdayız’ diye. Bakanlık et fiyatını 540 TL’den 300 TL’ye düşürecek bir hamle yapabilir mi? ”dedi.Yumaklı “Bizim kendi et, süt grubu mağazalarımızda eğer yanılmıyorsam 359 TL’ydi” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/bakan-tekin-kitaplara-yuzde-300-zam-yapan-400-okula-ceza-verdik-1088191824.html
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ibrahim yumaklı, emekli, kıyma, et, kırmızı et, tarım ve orman bakanlığı, kübra par
ibrahim yumaklı, emekli, kıyma, et, kırmızı et, tarım ve orman bakanlığı, kübra par

Tarım Bakanı Yumaklı ‘540’lık kıyma pahalı değil mi?’ sorusuna yanıt verdi: 'Göreceli'

10:16 19.09.2024
© İHATarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© İHA
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Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ‘540 TL kıyma için pahalı değil mi?’ sorusuna “Pahalı şöyle bir kavram, gelirlerin de arttığı bir durumla, ikisini göreceli olarak koymak lazım” ifadeleriyle yanıt verdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tv100'e konuk oldu ve canlı yayında Kübra Par'ın sorularını cevapladı. Bakan Yumaklı, et ve süt fiyatlarının neden yükseldiğini açıkladı ve çözüm önerilerini sıraladı.
"Et ve süt fiyatları arasında neden bu kadar fark var?" diye sorusunu soran Kübra Par'a Bakan Yumaklı şu şekilde cevap verdi:
"Aslında bir davranış biçimini sorguluyorsunuz şu anda. Nişantaşı’ndaki elbise ile başka semtteki elbise fiyatları da aynı değil. Marka olmasa bile bu farklılıklar var"
"Par’ın, "Ticaret Bakanı Ömer Bolat dedi ki 'Afgan çobanlar olmazsa tarım ve hayvancılık yapılamaz.' Hakikaten Afganlar olmasa biz çoban bulamayacak mıyız?" sorusuna Yumaklı ”Tarım futbol gibi herkesin bir fikri var. ‘Sizin mutlaka bir köye dönüş projesi geliştirmeniz lazım’ deniyor bana peki o zaman sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz diyorum ‘Yok benim çocuğum olmasın’ diyorlar demek ki biz gerçeklerden hareket edeceğiz" yanıtını verdi.

540 lira kıyma pahalı mı?

‘540 TL kıyma için pahalı değil mi?’ sorusuna Yumaklı “Pahalı şöyle bir kavram aynı zamanda gelirlerin de arttığı. İkisini göreceli olarak koymak lazım” karşılığını verdi.
Bunun üzerine Par, "Hani diyorsunuz ya %95 oranında biz hayvancılıkta kendimize yeter durumdayız’ diye. Bakanlık et fiyatını 540 TL’den 300 TL’ye düşürecek bir hamle yapabilir mi? ”dedi.
Yumaklı “Bizim kendi et, süt grubu mağazalarımızda eğer yanılmıyorsam 359 TL’ydi” ifadelerine yer verdi.
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