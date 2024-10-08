https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusyada-gece-16-ukrayna-ihasi-engellendi-1088946483.html
Rusya’da gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’da gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Belgorod Bölgesi’nde ve Karadeniz üzerinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 16 insansız hava aracının (İHA) imha... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T07:56+0300
2024-10-08T07:56+0300
2024-10-08T08:05+0300
ukrayna krizi
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hava savunma
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ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma güçleri Ukrayna'ya ait 16 insansız hava aracını imha etti” diye kaydedildi.İHA’ların 14’ünün Belgorod Bölgesi’nde, ikisinin de Karadeniz üzerinde imha edildiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/lavrov-istanbulda-varilan-anlasma-ukraynada-cozumun-temeli-olabilirdi-1088920457.html
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Rusya’da gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:56 08.10.2024 (güncellendi: 08:05 08.10.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Belgorod Bölgesi’nde ve Karadeniz üzerinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 16 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma güçleri Ukrayna'ya ait 16 insansız hava aracını imha etti” diye kaydedildi.
İHA’ların 14’ünün Belgorod Bölgesi’nde, ikisinin de Karadeniz üzerinde imha edildiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.