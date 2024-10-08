https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/fatih-terim-avrupadaki-basariyi-turkiyedeki-basaridan-daha-cok-onemsiyorum--1088979026.html

Fatih Terim: Avrupa'daki başarıyı Türkiye'deki başarıdan daha çok önemsiyorum

Fatih Terim: Avrupa'daki başarıyı Türkiye'deki başarıdan daha çok önemsiyorum

Sputnik Türkiye

İzmir Spor Zirvesi'nde konuşan Fatih Terim, Avrupa kupalarında müdahale etmenin ve Avrupa'da başarılı olmanın Türkiye'de başarılı olmaktan daha önemli olduğunu... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T18:01+0300

2024-10-08T18:01+0300

2024-10-08T18:01+0300

spor

fatih terim

mustafa denizli

şenol güneş

transfer

futbol

avrupa

uefa avrupa ligi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Spor Zirvesi'ne teknik direktörler Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli katıldı. Türkiye ve Avrupa'da oynanan futbol arasındaki farka dikkat çekti Türkiye'de oynanan futbolla Avrupa futbolunun arasındaki farkın açık olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Para olup aklınız yoksa bir işe yaramaz. Aklınız var paranız yoksa yine bir işe yaramaz. Yoksa dünyanın en zenginleri takımları alırlar ve başarılı olurlar. Kendi ülkemizde oynadığımız futbolla Avrupa'daki rakiplerimiz arasındaki fark çok açık. Milli takımlar ve kulüp takımlarında bunları aşmak için, Avrupa'da başarılı olmak için çok çaba sarf ettik. Kolay da olmadı hiçbirimiz için." dedi.Terim sözlerini şöyle sürdürdü: Çok fazla transfer başarıyı getirmez Çok fazla transferin başarıyı getirmeyeceğini belirten Şenol Güneş ise, çocukların spora yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kulüplerin kurumsal yapısının yanlış olduğunu söyleyen Güneş, "Şirketleşme yapısını kuramıyoruz. Mevcut yöneticilerin geçici olmasından dolayı günlük başarıyı kovalıyorlar. Geçmişte de büyük takımlar para harcıyordu ve transferler yapılıyordu. Çok transfer yapmak başarıyı getirmez." değerlendirmesinde bulunduGüneş sözlerine şöyle devam etti: Bütçeler çok yüksek Futbolda başarının ciddi bütçelerle doğru orantılı olmadığını söyleyen Mustafa Denizli de, "En iyileri bir araya getirerek başarılı olamazsınız. Örnekleri burada. Bütçeler, büyük kulüpler dahil kaldırılması mümkün değil. Şartlar böyle devam ettiği sürece başarı beklemek mümkün değil. Bizim dönemlerimizde bütçeler belirliydi, kısıtlıydı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın harcadığı bütçelere bakın, oynanan futbola bakın. Bu bütçeler çok yüksek.Kulüplerin ayakta kalabilmesi için yeni organizasyonlar yapılıyor, maçlar artıyor. Haftanın neredeyse 6 günü maç izleyen bir ülke olmaz. Yıllarca ben bu şehrin takımında oynadım. Bu şehir yıllarca futbolcu ihracatı yapan bir ülkeydi. Şu anda durmuş durumda. Bugün bu imkan İzmir'de yok. Göztepe çok zorluklar yaşadı ama bütünlüğünü hiçbir zaman kaybetmedi. Tekrar hak ettiği yere geldi. Futbolun normal şartlarda tutulacak bir dalı kalmadı." açıklamasında bulundu.

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fatih terim, mustafa denizli, şenol güneş, transfer, futbol, avrupa, uefa avrupa ligi