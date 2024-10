Fatih Terim: Avrupa'daki başarıyı Türkiye'deki başarıdan daha çok önemsiyorum

"Oynanan oyununun, düşüncülerin hiçbir farkı olmaz aslında. Her şey dışarıda da içeride de aynı. Daha fazla dikkat gerektiren bir mecra Avrupa. Kendi içimizde yaptığımız yenilikleri çok benimserken onlar da boş durmuyor. Akıl ile ekonomiyi birleştirmek lazım. Bir transfer politikasını Avrupa için yapıyorsanız herhangi bir baskı altında kalmadan takımınıza uygun davranmanız gerekir. Avrupa'da hepimiz için sürpriz sonuçlar olmuştur. Her takım birbirini yenebilir. Arada olabilecek sürpriz sonuçlara itirazım yok. Avrupa'da oynarken belirli bir istikrar yakalamanız lazım. Benim için Avrupa'daki başarının Türkiye'deki başarıdan daha önemli olduğunu ifade ettim. Çünkü Türkiye'de her zaman birbirimizle oynuyoruz. Kupalar, kazananlar hatırlanıyor. Kendi kişisel fikrim Avrupa'yı Türkiye'den daha çok önemsiyorum."