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Maliye'nin radarına girdiler: Yıldız isimler dahil 400 sporcu tespit edildi, kayıt dışı 5 milyar liralık gelir
Maliye'nin radarına girdiler: Yıldız isimler dahil 400 sporcu tespit edildi, kayıt dışı 5 milyar liralık gelir
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek gelir elde eden ancak gelirini beyan dışı bırakan sporcuları mercek altına aldı. Farklı spor dallarında 1900 kişinin... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T10:35+0300
2024-10-08T10:35+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
sporcu
gelir
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamına farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.Başkanlık, beyan dışı bırakılan yüksek tutarlı sporcu ücretlerine ilişkin çalışma başlattı.Sporcuların aldığı yüksek ücretlere ilişkin beyanda bulunup bulunmadığını kontrol eden Gelir İdaresi, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynayan profesyonel sporculara kulüplerce ödenen ücretlerden bazılarının beyan dışı bırakıldığını tespit etti.Gelir Vergisi Kanunu uyarınca kulüpler sporculara ödediği ücretlerden vergi kesintisi yapıyor. Sporcuların elde ettiği ücret geliri, gelir vergisi tarifesinin 4'üncü dilimini aştığı takdirde bu meslektekilerin beyanname vermesi ve artan oranlı hesaplanan vergi ödemesi gerekiyor.Yürütülen çalışmada, 1900 sporcu analiz edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı verileri, kulüplerin beyanları, sözleşme bilgileri, ulusal ve uluslararası basında yer alan haberler ve kulüpler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan transfer bilgileriyle çapraz kontrole tabi tutuldu.Çalışma sonucu 2021-2023 yıllarında elde edilen ücret gelirlerinde büyük vergi kayıpları saptandı.Aralarında milyon dolarlık kontratlara sahip yıldız isimlerin de olduğu 400 sporcunun, son 3 yılda yaklaşık 5 milyar lira ücret gelirini beyan dışı bıraktığı ve 100 sporcunun da beyanname vermesine rağmen ücret gelirini bildirmediği belirlendi.Sporcular izaha davet edilecekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Gelir İdaresi Başkanlığının söz konusu sporcuları izaha davet edeceğini ve beyan dışı bırakılan kazançlarını beyan etmelerini isteyeceğini söyledi. Şimşek, "İzaha davet kapsamında gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen sporculardan ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek" dedi.Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerinin sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:"Maliye olarak 'çok kazanan ancak düşük gelir beyan edenlerin' kapısını çalmayı sürdürüyoruz. Yüksek gelir elde eden ve gelirini gizleyenlere yönelik denetim çalışmalarımız devam edecek. Kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız."
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hazine ve maliye bakanlığı, sporcu, gelir
hazine ve maliye bakanlığı, sporcu, gelir

Maliye'nin radarına girdiler: Yıldız isimler dahil 400 sporcu tespit edildi, kayıt dışı 5 milyar liralık gelir

10:35 08.10.2024
© AASporcu
Sporcu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek gelir elde eden ancak gelirini beyan dışı bırakan sporcuları mercek altına aldı. Farklı spor dallarında 1900 kişinin ücretleri incelendi ve son 3 yılda yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir saptadı. Aralarında yıldız isimlerin de olduğu 400 sporcunun, 5 milyar liralık geliri beyan dışı bıraktığı ortaya çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamına farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.
Başkanlık, beyan dışı bırakılan yüksek tutarlı sporcu ücretlerine ilişkin çalışma başlattı.
Sporcuların aldığı yüksek ücretlere ilişkin beyanda bulunup bulunmadığını kontrol eden Gelir İdaresi, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynayan profesyonel sporculara kulüplerce ödenen ücretlerden bazılarının beyan dışı bırakıldığını tespit etti.
Gelir Vergisi Kanunu uyarınca kulüpler sporculara ödediği ücretlerden vergi kesintisi yapıyor. Sporcuların elde ettiği ücret geliri, gelir vergisi tarifesinin 4'üncü dilimini aştığı takdirde bu meslektekilerin beyanname vermesi ve artan oranlı hesaplanan vergi ödemesi gerekiyor.
Yürütülen çalışmada, 1900 sporcu analiz edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı verileri, kulüplerin beyanları, sözleşme bilgileri, ulusal ve uluslararası basında yer alan haberler ve kulüpler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan transfer bilgileriyle çapraz kontrole tabi tutuldu.
Çalışma sonucu 2021-2023 yıllarında elde edilen ücret gelirlerinde büyük vergi kayıpları saptandı.
Aralarında milyon dolarlık kontratlara sahip yıldız isimlerin de olduğu 400 sporcunun, son 3 yılda yaklaşık 5 milyar lira ücret gelirini beyan dışı bıraktığı ve 100 sporcunun da beyanname vermesine rağmen ücret gelirini bildirmediği belirlendi.

Sporcular izaha davet edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Gelir İdaresi Başkanlığının söz konusu sporcuları izaha davet edeceğini ve beyan dışı bırakılan kazançlarını beyan etmelerini isteyeceğini söyledi. Şimşek, "İzaha davet kapsamında gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen sporculardan ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek" dedi.
Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerinin sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
"Maliye olarak 'çok kazanan ancak düşük gelir beyan edenlerin' kapısını çalmayı sürdürüyoruz. Yüksek gelir elde eden ve gelirini gizleyenlere yönelik denetim çalışmalarımız devam edecek. Kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız."
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
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