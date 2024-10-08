https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/17-avrupa-ulkesi-reddedilen-siginmacilarin-eve-donuslerinin-hizlandirilmasini-talep-etti-1088952507.html

17 Avrupa ülkesi, 'reddedilen sığınmacıların eve dönüşlerinin hızlandırılmasını' talep etti

17 Avrupa ülkesi, 'reddedilen sığınmacıların eve dönüşlerinin hızlandırılmasını' talep etti

Sputnik Türkiye

17 Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği Komisyonundan ülkelerinde kalma hakkı bulunmayan göçmenlerin kendi ülkelerine geri dönüş politikalarının 'hızlıca'... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T10:24+0300

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17 Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan göçmenlerin kendi ülkelerine geri dönüş politikalarını daha da hızlandırılmasını talep etti.İsviçre, Norveç'in yanı sıra on dört AB üyesinin imzalarıyla AB Komisyonuna gönderilen raporda, AB'de kalma hakkı olmayan göçmenlerin 'sorumlu tutulması gerektiği' belirtildiği açıklandı.Komisyona yazılan mektupta, imza atan 17 Avrupa ülkesi, hükümetlerin 'ulusal güvenliğe risk oluşturmaları dahilinde göçmenlerin temel haklarına saygı göstererek ülkeden sınır dışı etme işlemleri için yetkilendirildikleri' yeni kurallar getirilmesini talep ediyor.Komisyona sunulan belge, Avusturya ve Hollanda'nın öncülüğünde Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Slovakya ve İsveç tarafından onaylanırken Schengen Bölgesi'nin bir parçası olan ancak AB üyesi olmayan ülke olan Norveç ve İsviçre'nin de imzalarının olduğu bildirildi.Birçok AB ülkesi göç karşıtı önlemler almaya devam ediyor. Avusturya'da, küreselleşme ve göçmen gibi olgulara karşı çıkan Özgürlük Partisi, geçen hafta yapılan Avusturya Parlamento seçimlerinde birinci geldi.AB, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın göçmen sığınma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ülkeye para cezası kesmişti. Buna karşı Başbakan Orban, sığınmacıları Brüksel'e tek yönlü biletle göndermekle tehdit etmişti.

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